Guillermo Francos admitió que “fue un error nacionalizar la elección en la Provincia de Buenos Aires”

Tras el duro revés sufrido por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses el domingo pasado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que fue un “error nacionalizar la elección” y sostuvo que el gobernador bonaerense Axel Kicillof se convirtió en el “referente del peronismo”.

“Sin dudas, nacionalizar una elección distrital fue un error”, reconoció Francos en declaraciones radiales.

El ministro coordinador sostuvo que el gobierno bonaerense utilizó una estrategia “inteligente” al buscar darle mayor volumen a la elección local y reconoció que esa “jugada” le permitió a Kicillof despegarse del kirchnerismo y convertirse en referente del peronismo.

“El gobierno de la provincia fue inteligente, porque hizo una jugada que le permitió a Kicillof dejar el kirchnerismo de lado y convertirse él en el referente del peronismo desde la provincia”, consideró Francos.

En tanto, planteó que en la elección nacional no se va a repetir el resultado de la provincial, dado que se juega cómo se va a componer el Congreso de la Nación.

“La gente tendrá que decidir si le da el apoyo al Presidente para que haga las reformas que queremos hacer en la segunda parte del mandato”, dijo el jefe de Gabinete.

Además, Francos rechazó las críticas de la oposición y sostuvo que hay un escenario que busca “desestabilizar la imagen” del gobierno de Milei.

“No tengo dudas, hay un intento de desestabilizar la imagen que tiene un gobierno”, sentenció el funcionario. Según algunas encuestas reciente las imagen del presidente cae. La consultora D'Alessio IROL Berensztein, publicó esta semana un sondeo según el cual seis de cada diez argentinos evalúan negativamente la gestión de Milei, el nivel de desaprobación más alto desde que asumió el poder, y un 59 % considera que la situación económica está peor que el año pasado.

Mientras tanto, el gobierno se aferra al “déficit cero” de su programa economico. El viernes vetó por decreto la ley aprobada en agosto por el Congreso que otorgaba más fondos del Tesoro Nacional a las provincias, una decisión que tensa el vínculo del Ejecutivo nacional con los gobernadores. La ley, impulsada por los gobernadores modificaba el esquema de reparto del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Asimismo, el miércoles el presidente Milei ya había vetado las leyes de mejoraban el financiamiento universitario y la salud pediátrica.

Con información de agencias