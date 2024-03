Entre indecisos y dialoguistas, los gobernadores llegan divididos a la primera reunión por el Pacto de Mayo

A las puertas de una jornada clave de cara al mentado Pacto de Mayo, los gobernadores no cuentan con una posición unánime ante el llamado a la unidad nacional hecho por el presidente Javier Milei. Pese al “dialoguismo” que por definición caracteriza a los mandatarios provinciales, muchos de ellos sienten que la convocatoria del oficialismo llega tarde y no olvidan los ataques frontales que recibieron por parte del libertario, cuyo capítulo más álgido fue la pelea con Ignacio Torres por los fondos coparticipables de Chubut. “Lo único que tuvimos hasta el momento es garrote, porque a la chequera la tienen bien guardada”, deslizaron a elDiarioAR cerca de un dirigente del norte.

Los gobernadores llegan golpeados a la primera reunión formal con representantes del Gobierno, que tendrá lugar este viernes, a partir de las 15, en Casa Rosada. El ajuste de Milei los tiene como uno de sus principales destinatarios. Con la eliminación del fondo nacional de incentivo docente (FONID) y de los subsidios al transporte, la situación fiscal de las provincias se agravó, en medio de un verano marcado por la paralización de la obra pública y la decisión del Estado nacional de recortarles transferencias discrecionales equivalentes, en promedio, al 7% de sus ingresos.

En ese contexto de fricción es que, a cambio de un paquete fiscal, Milei pretende persuadirlos para que los diputados y senadores que responden a las provincias acompañen los puntos principales del proyecto de ley Bases que naufragó el mes pasado en el Congreso. Un giro discursivo que se parece más a una fuga hacia adelante para ganar tiempo que a una genuina voluntad del oficialismo por tender puentes. Al menos, eso es lo que interpretan gobernadores peronistas como Ricardo Quintela (La Rioja) o Axel Kicillof (Buenos Aires), quienes se encargaron de criticar en duros términos al Presidente durante su discurso ante la Asamblea Legislativa. “Detrás del Pacto de Mayo hay humo”, lanzó en declaraciones a los medios el riojano, uno de los archienemigos públicos de Milei, mientras que el bonaerense ironizó: “Si se trata de encuentros para fotos y marketing, arranquen nomás si no llegamos”.

Otro de los mandatarios que tomó distancia de la iniciativa es el pampeano Sergio Ziliotto. “Siempre vamos a buscar el diálogo, pero cuando enfrente hay una imposición, se hace difícil”, sostuvo durante una conferencia de prensa en la que explicó los motivos por los que fue uno de los primeros gobernadores en manifestarse en contra del Pacto de Mayo. Y añadió: “Mi pregunta es por qué no cumplimos los pactos existentes. ¿Cómo voy a discutir una nueva coparticipación si no me cumple con la actual? Si el Presidente no cumple las leyes, ¿cómo vamos a ir a un nuevo pacto?”.

Indecisos y dialoguistas

En el grupo de quienes todavía no definieron su presencia en la ronda de reuniones que comenzará este viernes están el formoseño Gildo Insfrán, el fueguino Gustavo Melella, el santiagueño Gerardo Zamora, el rionegrino Alberto Weretilneck y el santacruceño Claudio Vidal. Insfrán abrió las sesiones legislativas con un discurso lleno de dardos teledirigidos contra Milei, pero en ningún momento se bajó explícitamente de la convocatoria al Pacto de Mayo. Tampoco Melella y Weretilneck se expresaron al respecto, aunque hicieron pública su desconfianza a las condiciones impuestas por el Gobierno. Ambos se reunirán hoy en Puerto Madryn, en el marco del Parlamento Patagónico, una cumbre que promete dejar definiciones.

Una situación distinta es la del catamarqueño Rubén Jalil. Junto al misionero Hugo Passalacqua y el salteño Gustavo Sáenz, forma parte del conjunto de gobernadores que más dispuestos está a prestarle gobernabilidad a La Libertad Avanza. Sin ir más lejos, en febrero, los tres encabezaron una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la que lograron expresarle sus quejas respecto al rumbo de la relación del gobierno nacional con las provincias. Ese encuentro, que tuvo lugar en Salta y del que también participaron el jujeño Carlos Sadir y el tucumano Osvaldo Jaldo, fue clave para acercar posiciones entre las partes.

Semanas atrás, Jaldo dio la nota al ser el único gobernador en no expresar su apoyo a Torres durante la cruzada protagonizada por el patagónico por la quita de fondos coparticipables a su provincia. También fue noticia hace más de un mes, cuando pactó con la Casa Rosada el acompañamiento a la ley Bases por parte de los diputados que le responden, a cambio de que la industria azucarera tucumana siguiera protegida fiscalmente. “Es nuestra responsabilidad institucional buscar la unidad de los argentinos para construir un país mejor para todos”, dijo el tucumano al ser consultado por el Pacto de Mayo.

Acompañamientos

A pesar de esas discordancias, en la Casa Rosada celebraron el “amplio apoyo” que tuvo la convocatoria. Entre los que salieron a expresar su beneplácito por redes sociales estuvo el chubutense Ignacio Torres, con quien Milei protagonizó una dura pelea en las últimas semanas que llevó al gobernador del PRO a amenazar con cortar el suministro de gas y petróleo si no existía una respuesta a su reclamo. Luego de que la justicia federal se expidiera a favor suyo, el patagónico puso paños fríos a la disputa, dejó de lado la amenaza y pidió diálogo. Todo indica que este viernes volará hacia la ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, en el oficialismo descuentan el acompañamiento de los gobernadores agrupados todavía bajo el paraguas de Juntos por el Cambio (entre los que figuran el chaqueño Leandro Zdero, el entrerriano Rogelio Frigerio, el puntano Claudio Poggi, el santafesino Maximiliano Pullaro y el correntino Gustavo Valdés, además del jefe de gobierno porteño Jorge Macri) y celebran la buena voluntad para el diálogo que expresaron el cordobés Martín Llaryora y el neuquino Rolando Figueroa. Todos ellos ya confirmaron su presencia (o la de algún representante) en la ronda de negociaciones que podría extenderse incluso hasta el martes.

Sucede que, por cuestiones de agenda, está completamente descartado que se repita la foto de diciembre, en la que el por entonces flamante presidente Milei se mostró junto a la totalidad de los mandatarios provinciales. “No es la idea hacer una reunión con todos en conjunto porque sé que hay algunos que están fuera del país”, le dijo el martes el ministro Francos a LN+. Se refería a los casos de Marcelo Orrego (San Juan) y Alfredo Cornejo (Mendoza), quienes se encuentran en Canadá para asistir a una feria mundial de minería. Según pudo saber elDiarioAR, una figura clave del tablero oficialista recibirá a los gobernadores que se acerquen este viernes a Balcarce 50: el jefe de Gabinete Nicolás Posse. Será su primera incursión en una instancia pública de “rosca” política.

PL/DTC