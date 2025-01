El Gobierno habla de “una visión transversal en derechos fundamentales” para justificar los cierres en la ex-ESMA

Javier Milei avanzó con su motosierra sobre el Centro Cultural Haroldo Conti. Las listas en manos de la policía con los pocos autorizados para ingresar y las puertas cerradas reflejaron la peor cara libertaria en el comienzo del año nuevo. Pero mientras los trabajadores denuncian que no solo están en riesgo cientos de fuentes de ingreso, sino también el acervo cultural e histórico que existe en el edificio ubicado dentro del predio de la ex-ESMA, en el Gobierno negaron con un insólito argumento que el espacio se cierre por completo.

Desde el área que conduce Alberto Baños rechazaron ante elDiarioAR que la reestructuración de personal y de actividades que comenzó este 2 de enero implique un cambio rotundo en la política de los últimos años, pero los efectos ya están a la vista: la falta de personal pone en riesgo la difusión cultural de la memoria histórica, así como el resguardo de su documentación.

El argumento del Gobierno –que una alta fuente libertaria comentó a este diario a cambio de que se resguarde su nombre– es que ahora la Secretaría de Derechos Humanos impondrá “una visión transversal de los derechos fundamentales” a todas sus acciones. Aunque la fuente no abundó en detalles, esa línea es la que motivó el cierre durante todo enero del Haroldo Conti: “Es mentira que se cerró. En febrero arranca con esa visión”, se limitó a explicar el funcionario de alto rango consultado.

No es la explicación que se leyó en el WhatsApp que llegó a los trabajadores el 31 de diciembre, a poco del brindis por el Año Nuevo: “El Secretario de Derechos Humanos (Alberto Baños) hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025. Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante. El personal queda EN GUARDIA PASIVA en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursaran por etapas a los fines aludidos. Muchas gracias”. El oficialismo promete reabrirlo en febrero, posibilidad que ponen en duda los trabajadores.

“Nos dicen que van a revisar la programacion para que no sea solo del terrorismo de Estado. Pero en el Conti no trabajamos solo con terrorismo de Estado. También sobre migrantes, urbanismo, infancias, hasta hicimos festivales de jazz. Pero no pueden soslayar que el Conti está en la ex-ESMA, es imposible escindir eso. Por ese motivo el Conti es una obra en situación”, explicó a elDiarioAR Nana González, trabajadora del centro cultural y delegada de ATE en la Secretaría de DDHH. Y amplió: “La pregunta es porque la reestructuración no es con los trabajadores dentro. Hoy no tenemos información. El Conti tiene una gran cantidad de técnicos y trabajadores muy formados en las áreas de desempeño y seguramente nos reemplazarán por administrativos que no están preparados”.

Pese a que el centro cultural funciona en el mismo predio de la ex-ESMA donde está la sede de la Secretaría y el despacho de Baños, el funcionario de Milei nunca lo visitó. Los trabajadores le pidieron una reunión por primera vez en enero pasado, hace ya un año.

Una extrabajadora ya despedida a mitad del 2024 aseguró que el gobierno de Milei quiere impregnarle a la política de derechos humanos una visión ultraconservadora, afín al negacionismo sobre la dictadura que el propio presidente desplegó en la campaña y que permanentemente alienta Victoria Villarruel. “Hay un intento de reestructurar toda la Secretaría de Derechos Humanos para adecuarlo a esa visión de familia y propiedad privada; esa idea de los derechos humanos para todos”, comentó quien pidió resguardar su nombre por estar muy involucrada en las acciones de protesta de estos últimos días. “Que hoy cierren el Conti significa que cuando abra ya no será como antes”, apuntó.

La propia web del Conti, que aún funciona, revela la variada programación de los últimos meses, más allá de la temática propia de la memoria y los derechos humanos. En diciembre, por ejemplo, hubo un club de bordado junto con una feria y mesa de trueque; estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA presentaron fanzines de poesía, y hubo proyecciones de ficciones y documentales, además de danza y teatro. En su acervo además cuenta con exposiciones de pinturas y fotografías, muchas que suelen usarse para muestras itinerantes en escuelas de todo el país. Este sábado a las 18 habrá un festival en las inmediaciones para reclamar contra la decisión del Gobierno de cerrar sus puertas.

