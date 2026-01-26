Tras la intervención de Milei al puerto de Ushuaia, aterrizó en Tierra del Fuego un avión de EE.UU.

Un avión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos aterrizó en Ushuaia, Tierra del Fuego, y generó revuelo en medio de la reciente intervención del puerto local dispuesta por el Gobierno nacional. El viaje lo protagonizó una delegación bipartidaria del Congreso norteamericano, integrada por miembros del Comité de Energía y Comercio, que se encuentra de visita oficial en la Argentina.

Según informó la oficina de prensa de la Embajada norteamericana a la Agencia Noticias Argentinas, la agenda incluyó reuniones con “funcionarios gubernamentales y actores clave para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica”.

La aeronave, un Boeing C-40 Clipper, matricula 05-0730, permaneció inicialmente dos días en la ciudad de Buenos Aires y luego voló el fin de semana a Ushuaia, en un movimiento que —según trascendió— no contó con comunicación pública del Gobierno nacional ni de los organismos de defensa argentinos responsables de otorgar autorizaciones para el ingreso de aviones oficiales extranjeros al país. Aún está aterrizado en el aeropuerto fueguino.

Desde la provincia señalaron que las autoridades fueguinas no tuvieron injerencia alguna en el episodio. El aterrizaje del avión del Departamento de Defensa de EE.UU., sumado al hermetismo del Poder Ejecutivo Nacional, alimentó la inquietud política y social en Tierra del Fuego. Las sospechas crecieron en paralelo a versiones sobre un eventual acuerdo entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump, que podría involucrar el control del puerto de Ushuaia, una de las infraestructuras más relevantes del sur argentino.

La preocupación se inscribe en un contexto sensible: días atrás, el Gobierno intervino el puerto fueguino alegando irregularidades financieras y deficiencias en la infraestructura. La medida fue cuestionada por autoridades provinciales y sectores locales, que advirtieron sobre la pérdida de autonomía en una terminal considerada clave.

Ushuaia cumple un rol estratégico como principal centro logístico, turístico y científico para el acceso al continente antártico. Además de ser un nodo central para el turismo internacional, el puerto es señalado por especialistas como un punto fundamental para la proyección argentina en la Antártida y para la defensa de la soberanía nacional en el Atlántico Sur. En ese escenario, la presencia de una delegación del Congreso de Estados Unidos trasladada en un avión militar volvió a encender las alarmas en el extremo sur del país.

Con información de agencia NA

MC