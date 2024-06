Las intrigas acechan a Pettovello, que busca sobrevivir en un ministerio cruzado por la polémica

Las desventuras de Sandra Pettovello al frente del Ministerio de Capital Humano parecen estar llegando a su punto más álgido. Tras casi seis meses de gestión libertaria y más de 30 funcionarios desplazados solo en su cartera, la reciente decisión de echar a Pablo de la Torre de su cargo al frente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en medio de acusaciones por supuesto “mal desempeño” que derivaron en una denuncia ante la Oficina Anticorrupción, agitó todavía más las aguas al interior del ministerio más voluminoso y conflictivo del gabinete de Javier Milei.

Rodeada de un hermetismo particular, Pettovello no concede entrevistas hace tres meses y quienes la frecuentan aseguran que está “concentrada en su labor cotidiana”. Se sabe una de las funcionarias con más poder del Gobierno y confía en que su lugar nunca estará puesto en cuestión por Milei, que la considera una de sus amigas y “la mejor ministra en el área social sin lugar a dudas desde el regreso de la democracia”, según la definió este viernes en su cuenta de X. Un respaldo presidencial que siente mucho más después de que se disipara un factor que no dejaba de ponerla en jaque: el constante acecho del exjefe de gabinete Nicolás Posse, hasta esta semana, su principal adversario puertas adentro del oficialismo.

Sin embargo, son numerosas las voces internas que resaltan la “falta de tacto” de Pettovello y su notoria “improvisación” en muchos de los temas con los que debe lidiar cotidianamente. A partir de esos cuestionamientos, que no dejan de circulan por los pasillos del poder, la ministra ató cabos y llegó a una conclusión inquietante: todo era parte de una conspiración para eyectarla de su puesto al frente de Capital Humano. Y que quien estaba detrás de ella era ni más ni menos que el hermano de su otrora secretario: el exintendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. Las sospechas recayeron principalmente sobre una funcionaria: Ana Belén Marmora. La ahora exsubsecretaria de Políticas Familiares era apuntada por Pettovello como una de las responsables de filtrar información a la prensa en contra suyo.

“Laburaba para que Joaquín ocupara el lugar de Sandra”, deslizó una fuente al tanto de los entretelones del ministerio a elDiarioAR, confirmando las presunciones de la ministra. Hace no mucho que el dirigente bonaerense, que supo militar en las filas del PRO, había formalizado su pase a La Libertad Avanza. Sin embargo, todo indica que el affaire en el que quedó envuelto su hermano puso en cuestión esa afiliación y estaría al caer su ruptura con el espacio oficialista. Hace apenas diez días, De la Torre había visitado a Milei en su despacho de la Casa Rosada acompañado por Carlos Curestis y Florencia Arietto, con quienes todavía constituye un bloque libertario en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

En un principio, se pensó que el desplazamiento de Pablo De la Torre tenía que ver únicamente con la polémica alrededor de la entrega de alimentos. Sin embargo, con el correr de las horas, trascendió que su salida tenía otro motivo. Según pudo saber elDiarioAR, De la Torre había sido el responsable de refrendar el convenio que mantiene la cartera que conduce Pettovello con la Organización de Estados Iberoamericana (OEI) con el fin de que sea esta institución, y no el Estado, la que contrate de manera temporal a un amplio grupo de funcionarios. La revalidación de ese mecanismo estuvo a cargo del ahora exsecretario, quien a fines de abril selló con la OEI un desembolso de $645 millones, que se sumó a los $395 millones que ya habían sido girados en enero, según información publicada por el diario La Nación.

La cantidad de puestos que son ocupados por personas sin designación en el Boletín Oficial es otro de los problemas que, desde el vamos, complica el día a día de Pettovello. Según argumenta el Gobierno, varios de los nombres de “caídos” que trascendieron a la prensa en los últimos meses en realidad nunca habían sido confirmados en sus cargos. De eso se agarran desde el entorno de De la Torre para atajar las acusaciones sobre supuesto desmanejo de contratos y sobresueldos: sostienen que recurrían a ese formato de contratos, que es válido, debido a la falta de celeridad al momento de sumar personas a trabajar.

A pesar de que el Estado no incurre en ninguna irregularidad al contratar a un tercero a través de un convenio macro de cooperación con un organismo, como es el firmado con la OEI, la sospecha que recae sobre De la Torre es que a través de ese artilugio habría contratado a decenas de trabajadores del propio ministerio e incluso externos, como por ejemplo de la Cámara de Diputados, algo muy alejado de la idea original de emplear a profesionales externos para proyectos puntuales en los ejes de trabajo, educación o cultura, las áreas a las que se dedica la cartera de Capital Humano.

Fueron esas dudas acerca de la existencia de posibles “ñoquis” amparados bajo la estructura de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, las que se sumaron a la supuesta ineficacia de De la Torre a la hora de notificar las fechas de vencimiento de los productos almacenados, muchos próximos a la fecha límite. Un complejo combo que motivó a Pettovello a denunciar al funcionario ante la OA, con el fin de que se investigue el accionar de quien fuera hasta esta semana uno de sus principales secretarios.

