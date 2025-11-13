Javier Milei sobre el acuerdo con EE.UU.: “Estamos comprometidos con hacer grande la Argentina nuevamente”

El presidente Javier Milei definió como una “tremenda noticia” el acuerdo comercial con Estados Unidos y reafirmó que su gestión está “fuertemente comprometida con hacer grande la Argentina nuevamente”. Así se al encabezar una actividad en la provincia de Corrientes.

También ironizó que los 14 viajes que hizo a Estados Unidos durante su gestión “estuvieron rindiendo un poquito”, al destacar inversiones de empresas de ese país para explotar los recursos naturales del país.

Además, sostuvo que “en el momento en que llegábamos al poder Argentina estaba camino a convertirse en Venezuela”.

“Eso era mucho más factible y tangible de lo que parecía”, dijo al exponer en el 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad de la provincia de Corrientes.

Los puntos del acuerdo

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de la Argentina, Javier Milei, anunciaron este jueves la creación de un Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca. El punteo de los elementos más importantes.

Aranceles

El primer punto del acuerdo establece un “acceso preferencial” de Argentina sobre los mercados norteamericanos para las “exportaciones de bienes, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas”.

También detalla la eliminación de aranceles recíprocos sobre “ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico”.

Además, el primer apartado detalla que Estados Unidos “podrá considerar positivamente” el efecto del acuerdo sobre la seguridad nacional, “incluso teniéndolo en cuenta al adoptar medidas comerciales en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, enmendada (19 USC 1862)”.

“Asimismo, los países se han comprometido a mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne de res”.

Eliminación de barreras no arancelarias

El segundo ítem detalla el desmantelamiento de barreras no arancelarias por parte de Argentina que restringían el acceso al mercado local, incluyendo “licencias de importación” y garantizando las condiciones “más equitativas para el comercio internacional”.

“Con este acuerdo, se ha comprometido a no exigir formalidades consulares para las exportaciones estadounidenses a Argentina. Asimismo, Argentina eliminará gradualmente el impuesto estadístico a los productos estadounidenses”.

Normas y evaluación de la conformidad

Se detalla que Argentina permitirá el ingreso de productos americanos “que cumplan con las normas estadounidenses o internacionales aplicables, las regulaciones técnicas estadounidenses o los procedimientos de evaluación de la conformidad estadounidenses o internacionales, sin requisitos adicionales de evaluación de la conformidad”, y continuará eliminando las barreras no arancelarias “que afectan el comercio en áreas prioritarias”.

A su vez, el tercer punto detalla que la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos serán aceptados por Argentina cuando se cumplan con las “Normas Federales de Seguridad de Vehículos Automotores y las normas de emisiones estadounidenses”.

También aceptará los certificados de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y las autorizaciones previas de comercialización para “dispositivos médicos y productos farmacéuticos”.

Propiedad intelectual

Se destaca el avance argentino contra un “importante y notorio” mercado regional de productos falsificados.

En esa sentido, se indica que Argentina se comprometió a abordar los “desafíos estructurales” señalados en el Informe Especial 301 de 2025 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, entre los que se incluyen los“ criterios de patentabilidad, el retraso en la tramitación de patentes y las indicaciones geográficas”, así como a trabajar para “armonizar su régimen de propiedad intelectual con las normas internacionales”.

Acceso a los mercados agrícolas

Se señala que Argentina abrirá su mercado al ganado bovino estadounidense, como a su vez el acceso al mercado de las aves de corral de ese país “en el plazo de un año” y se acordó “no restringir” el acceso al mercado de los productos que utilizan “ciertas denominaciones para quesos y carnes”.

Se simplificará, también, los procesos de registro de productos para la carne de res, productos cárnicos, vísceras y los productos porcinos estadounidenses, al tiempo que tampoco se exigirá el registro de instalaciones para las importaciones de productos lácteos norteamericanos.

“Estados Unidos y Argentina tienen la intención de colaborar para abordar las barreras no arancelarias que afectan al comercio de alimentos y productos agrícolas”.

Trabajo

Se detalla que Argentina adoptará e implementará la “prohibición a la importación de bienes producidos” mediante “trabajo forzoso u obligatorio”, y también reforzará la aplicación de la legislación laboral“.

Medio ambiente

Se indica que Argentina se comprometió a adoptar medidas “para combatir aún más la tala ilegal” y fomentar una economía “más eficiente” en el uso de los recursos, incluso en el sector de minerales críticos.

También aplica las obligaciones del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre “Subvenciones a la Pesca”.

Alineación en materia de seguridad económica

Se intensifica la cooperación Estados Unidos, con el objetivo de “combatir las políticas y prácticas no mercantiles” de otros países.

Ambos países también se han comprometido a “identificar instrumentos” para “armonizar” sus enfoques en materia de control de exportaciones, seguridad de las inversiones, evasión arancelaria y “otros temas importantes”.

Consideraciones y oportunidades comerciales

Se indica la cooperación para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos. También se acordó el trabajo para “estabilizar” el comercio mundial de la soja.

Afrontar las empresas estatales y las subvenciones

Argentina se comprometió a abordar las “posibles acciones distorsionadoras” de las empresas estatales y las subvenciones industriales “que puedan tener un impacto” en la relación comercial bilateral.

Comercio digital

Argentina acordó facilitar el comercio digital con Estados Unidos reconociéndolo como “jurisdicción adecuada”, conforme a la legislación local para la transferencia“ transfronteriza” de datos, incluidos los personales, y absteniéndose de “discriminar a los servicios o productos digitales estadounidenses”.

Argentina también se propone reconocer como “válidas”, según su legislación, las firmas electrónicas que sean válidas conforme a la legislación estadounidense.

El acuerdo busca establecer condiciones claras, estables y basadas en reglas para el comercio y las inversiones entre ambos países, y se apoya en las reformas que Argentina ya puso en marcha para modernizar su economía.

“Estados Unidos y Argentina trabajarán con celeridad para finalizar el texto del acuerdo para su firma y llevar a cabo sus respectivas formalidades internas antes de que el Acuerdo entre en vigor”, detalla el comunicado de la Casa Blanca.

Con información de Noticias Argentinas

JIB