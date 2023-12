Diputados y senadores que podrían ayudar al Gobierno a aprobar sus leyes critican con dureza el DNU de Milei

Trescientas sesenta y seis medidas dispone el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que dictó el presidente Javier Milei. Esto significa que son 366 decisiones que no pasarán por el Congreso. Esto cayó pésimo en algunos líderes parlamentarios de la oposición a los que, justamente, La Libertad Avanza deberá acudir para sancionar leyes en el futuro, dada su exigua cantidad de bancas en ambas cámaras. Estos referentes advirtieron que el DNU podría ser judicializado, debido, entre otros aspectos, a que no está justificada la excepcionalidad de las acciones, un requisito que establece textualmente la Constitución nacional.

El presidente de la UCR y senador nacional, Martín Lousteau, se declaró “de acuerdo” en que se deben cambiar muchas cosas en Argentina, entre ellas el improductivo desempeño de partes del Estado y regulaciones que traban el buen funcionamiento de diversos sectores de la economía, pero advirtió sobre las consecuencias de un DNU “que tiene 82 páginas con 366 artículos que derogan y modifican un sinnúmero de leyes y decretos”.

“Con este método, en cuatro años podría venir otro presidente y mediante otro mega DNU hacer exactamente lo contrario, lo que agregaría más incertidumbre e inestabilidad a la que ya padecemos. Ninguna reforma de fondo duradera puede lograrse de esta forma”, planteó el legislador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En un hilo de Twitter (X), sostuvo que “el respeto a la institucionalidad evita abusos que dañan la sociedad” y que “es sano hacer el ejercicio de pensar cómo reaccionaría uno si un presidente de signo político contrario al propio hubiera: 1) dado la espalda a la Asamblea Legislativa; 2) tomado medidas económicas con fuerte impacto para amplios sectores; 3) hubiera hecho exhibicionismo de fuerzas de seguridad y 4) dictado un DNU fuera de la legalidad que interfiere en múltiples áreas de la vida y la actividad”, en una obvia alusión a Javier Milei. “Así no funciona una democracia plena”, dijo Lousteau.

El referente del radicalismo —que en Diputados tiene 34 bancas y en el Senado, 13, siendo allí la segunda bancada más numerosa detrás del peronismo— señaló que “el presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente”. “Así las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse. Toda otra alternativa, ya sea no hacer ninguna reforma o hacer las que no deberíamos, es mala para el presente y el futuro de los argentinos”, aseveró.

En la otra cámara, y de otro espacio opositor, Miguel Pichetto también señaló que Milei debería haber mandado una ley en vez de legislar tanta cantidad de medidas por DNU. “Esto es una República. El Presidente debe gobernar con el Congreso no contra el Congreso. Muchas de las reformas planteadas deben ser tratadas por Ley, y seguramente muchas podrían tener su aprobación. Las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la justicia. No está justificada ni la necesidad ni la urgencia, podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias”, dijo en Twitter el presidente del bloque Cambio Federal, que integra con Emilio Monzó, Nicolas Massot, Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer, entre otros.

También del radicalismo, el diputado por San Luis Alejandro Cacace dijo que “está de acuerdo en un 95% del contenido del DNU” pero que no está con “que se haga por DNU”. Y el presidente de la Coalición Cívica-ARI (el partido de Elisa Carrió) y diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro, señaló que “el dictado de todo DNU es para una situación excepcional” y que “lo anunciado por el presidente de la Nación no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99º inciso 3º”.

“Es por eso que se procederá a la evaluación pormenorizada de cada ley derogada y/o modificada ya que el Presidente, pudiendo llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso, optó por arrogarse facultades legislativas. La Coalición Cívica, a través de un comité presidido por Elisa Carrió, realizará un informe sobre la necesidad y urgencia, así como la posible violación de derechos constitucionales. Se procederá a un análisis de forma y contenido. Respecto del fondo de cada decisión del decreto nos pronunciaremos particularmente. Este trabajo requiere seriedad, rigurosidad técnica y profundidad, por tal motivo se emitirá un dictamen con el objetivo de preservar derechos subjetivos de los ciudadanos”, planteó Ferraro, en otro hilo de Twitter.

