$LIBRA: Hayden Davis lanzó un fideicomiso en internet minutos antes de una audiencia clave en Nueva York y busca desvincular a Milei del proyecto

En un intento por mitigar el escándalo del criptoactivo $LIBRA, el “empresario” estadounidense Hayden Mark Davis lanzó un fideicomiso en internet denominado “The Libra Trust”. La maniobra se activó minutos antes de una audiencia clave en Nueva York y busca, además, desvincular al presidente Javier Milei del proyecto.

Tras citar un informe del periodista Hugo Alconada Mon para La Nación, la página web del fideicomiso afirma que los fondos recaudados con el token se repartirán en subvenciones para pequeñas y medianas empresas (Pymes) argentinas.

“¿Cómo se relaciona el Fideicomiso con el Proyecto Viva La Libertad? El Fideicomiso se financió mediante la venta del token del Proyecto Viva La Libertad (el token Libra). Se creó para implementar el proyecto, diseñado para demostrar cómo los criptoactivos pueden contribuir directamente al crecimiento económico”, explican desde la página de “The Libra Trust”.

A la hora de explicar por qué el Síndico del proyecto no está en el país, argumentaron que se debe a “la situación política de Argentina y las críticas por parte de la izquierda política”, y que por ese motivo “se decidió que el Fideicomiso se constituiría fuera de Argentina para que el objetivo de beneficiar a las empresas locales no pudiera ser interferido con fines políticos”.

De acuerdo a la web oficial, “el Fideicomiso opera con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei, así como de todos los partidos políticos y personas en Argentina. Las solicitudes de financiamiento son revisadas por un abogado independiente antes de que el Fideicomisario tome la decisión final a su entera discreción. Ni el Fideicomisario ni el Protector han visitado Argentina ni tienen vínculos con partidos políticos del país”, aseguran en “The Libra Trust”.

La jugada judicial y el despegue de Milei

El lanzamiento del portal fue una clara estrategia judicial. Se produjo justo antes de que la jueza federal Jennifer L. Rochon evaluara un pedido de la demanda colectiva (“class action”) para congelar los fondos de Davis.

El fideicomiso contiene un punto central: asegura que el trust operará “con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei”, sin detallar sus roles, buscando desligar al Presidente (quien apoyó el token en redes sociales en febrero pasado) de las graves acusaciones.

Minutos después de la activación del sitio, la jueza Rochon rechazó el pedido de los demandantes de congelar los fondos. La magistrada valoró el compromiso de Davis de preservar la documentación necesaria para garantizar la trazabilidad de los activos, sumado a la iniciativa del nuevo fideicomiso.

Davis y otros acusados enfrentan en Estados Unidos una demanda colectiva que invoca la ley federal que penaliza el crimen organizado (RICO Act), acusándolos de montar una “auténtica fábrica de fraude” en el mercado cripto.

Con información de agencias.

IG