Macri, en pie de guerra contra Milei: “El sacrificio que están haciendo los argentinos requiere de un gobierno ejemplar”

Apenas una semana después de acompañar en el Congreso al oficialismo para sancionar la ley Bases, Mauricio Macri comenzó a despegarse explícitamente de Javier Milei. Este miércoles el expresidente y flamante titular del PRO le reclamó al Gobierno que cumpla con el fallo de la Corte Suprema que ordenó devolverle a la Ciudad la coparticipación que le había quitado Alberto Fernández, y tuvo duras declaraciones en su contra. Aseguró que “el sacrificio que están haciendo los argentinos requiere de un gobierno ejemplar”.

El reclamo macrista fue a través de un mensaje en redes sociales, seguido de la presentación de un proyecto de declaración legislativa del bloque partidario de Diputados, que conduce Cristian Ritondo. De fondo hay una disputa por unos $600.000 millones desde que falló el máximo tribunal tras la medida del Frente de Todos de junio del 2020.

Desde que asumió Milei hubo al menos tres reuniones entre Jorge Macri y el ministro Luis Caputo por esa deuda y para actualizar la fórmula de goteo que planteó la Corte. Sin resolución pronto, la Ciudad podría volver a exigir ante la Justicia.

“Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley Bases”, comenzó Macri en su cuenta de X, para luego exigir: “Para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema”.

Macri continuó: “Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones”, enfatizó el ex mandatario nacional. Y arremetió: “El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos”.

La misma línea argumental expusieron Ritondo y parte de los diputados del PRO para presentar el proyecto de declaración contra el Gobierno. “El cumplimiento de las decisiones judiciales es imprescindible para asegurar la estabilidad institucional. Respetar las instituciones y las decisiones del Máximo Tribunal es crucial para construir un país normal”, plantea el texto de la bancada amarilla.

Esa declaración tiene el condimento político de que no fue firmado por toda la bancada del PRO, sino que hubo ausencias de figuras cercanas a Patricia Bullrich y alineadas con Milei, como Damián Arabia, Fernando Iglesias y Hernán Lombardi. Sí firmaron Silvana Giudici o Gerardo Milman, laderos de la ministra. Justamente este jueves Macri y Bullrich se enfrentarán en una cumbre interna en la que el exmandatario pretende vaciar de poder partidario a la funcionaria.

MC