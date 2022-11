Massa acusó a Guzmán de ocultar información sobre el acuerdo con el FMI

El ministro de Economía, Sergio Massa, cuestionó este domingo a su antecesor en el cargo, Martín Guzmán, por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la herencia que dejó en el Palacio de Hacienda, al asegurar que su salida se generó por un resultado de su gestión “muy dañino en términos políticos y económicos para la Argentina”.

Guzmán rompió el silencio: "Máximo actuó como un chico caprichoso"

Saber más

Massa relató que al asumir la conducción del Ministerio se topó con “reservas netas negativas, 12.4 puntos de déficit fiscal, sin posibilidad de hacer frente en caja a la mayoría de las obligaciones del Estado”.

En declaraciones a radio Futurock, consideró que “lo que generó la salida del ministro fue centralmente la imposibilidad de seguir llevando adelante un conjunto de decisiones económicas y un resultado que fue muy dañino en términos políticos y económicos para la Argentina: un 7.5% de inflación”.

“Creo que es un momento de cada uno de los que integramos el Frente de Todos de ser responsables y cumplir nuestro rol de la mejor manera”, añadió.

Diferenciándose de la decisión de Guzmán de salir a hablar, señaló que “si el Gobierno tuvo que levantar una cuesta, lo mejor es mantenerte en silencio y colaborar de la mejor manera. No entrar en la disputa política y la disputa pública”.

Al referirse al acuerdo con el FMI y cómo Guzmán llevó adelante la negociación, Massa indicó que “el exministro nunca planteó hasta el momento del anuncio que había un programa que se dividía en un programa de stand by y EFF”. “No hubo flujo de información, no hubo ida y vuelta que permitía analizar o colaborar el mejor acuerdo posible para la Argentina. Hubo un manejo a discreción que generó que el ministro terminara plateando de un día para el otro cómo iba a ser el acuerdo”, indicó.

En ese sentido recordó el momento en el que el acuerdo pasó al Parlamento para ser aprobado expresando que “cuando llega el acuerdo al Congreso, el exministro plantea que si no se acordaba como él decía se caía el acuerdo” y al averiguar por su parte, reveló: “Tuve una reunión en zoom con el equipo técnico del FMI y les pregunté si era así, y me dijeron que no, que en la medida que aprobara el acuerdo el Congreso, era importante”. Y precisó: “Hasta que el acuerdo no llegó al Congreso, yo no tenía mayor nivel de información”.

En relación a su apoyo público al acuerdo en aquel momento señaló: “Cuando uno es parte de un Gobierno tiene responsabilidad institucional, tenía que darle la herramienta que necesitaba”.

MB con información de agencia de noticias NA