El militar Presti y la sucesora de Bullrich, en la nueva reunión de gabinete de Milei

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezaban esta mañana una reunión de equipo completo con la intención de avanzar en la delimitación de la estrategia legislativa rumbo al tratamiento del Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias.

La cumbre inició a las 9.30 y nuclea a los 9 ministros, incluyendo los futuros de Defensa y Seguridad: el militar Carlos Presti y Alejandra Monteoliva, respectivamente. Ayer el jefe del Estado Mayor General del Ejército confirmó que se tomará una licencia como militar, por lo que una vez que asuma dejará de utilizar el uniforme de su fuerza.

Su designación aún genera polémica: se trata del primer miembro de las Fuerzas Armadas que se convierte en ministro desde el retorno de la democracia. Asumirá a su cargo una vez que Luis Petri desembarque en Diputados, así como Monteoliva sucederá a Patricia Bullrich cuando se convierta en senadora, dentro de dos semanas.

Además de Milei, Adorni, Presti y Monteoliva participan los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Diego Santilli (Interior). Minutos más tarde hicieron su ingreso Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), y Luis Caputo (Economía).

Asimismo, participan las secretarias de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y la general de la Presidencia, Karina Milei. También el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El temario incluye el debate por las estrategias que deberá intensificar el Poder Ejecutivo para sumar adhesiones de las provincias y de los bloques aliados al Presupuesto 2026. Además, podrían presentarse los borradores de la reforma laboral en la que trabajan los equipos técnicos en coordinación con Sturzenegger.

MC