Nicolás Kreplak acusó al Gobierno de Milei de “potenciar el discurso antivacunas” y advirtió que bajó la inmunización

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que el Gobierno de Javier Milei “potencia el discurso antivacunas”, a la vez que se mostró preocupado por la baja en la inmunización lo que puede acarrear el resurgimiento de ciertas enfermedades.

“El Estado Nacional decidió que no tiene ninguna responsabilidad respecto de la salud. Una campaña de vacunación no es solo proveer las vacunas, lo cual este Gobierno hace muy mal. Además, vemos faltantes de muchas vacunas y cada vez que faltan son oportunidades perdidas”, expresó.

Además, Kreplak apuntó al Gobierno nacional: “No se financia el costo ni se hacen campañas de difusión y el Gobierno lo que hace es potenciar el discurso antivacunas firmando acuerdos con un confeso, expreso, referente del movimiento antivacunas a nivel mundial que está a cargo de la salud en Estados Unidos y haciendo encuentros en espejo en el Congreso de la Nación”. El ministro hace referencia a Robert Kennedy Jr., responsable de la cartera de sanidad de la administración de Donald Trump, con afinidad con el gobierno de Milei.

“Hay una campaña antivacunas del Gobierno Nacional más un problema la población que viene bajando la tasa de vacunación, de responsabilidad. Las vacunas del Calendario son obligatorias y las familias tienen que vacunar a sus hijos”, aseveró el funcionario en declaraciones a radio Splendid AM990.

Además, el ministro de Salud bonaerense dijo: “La vacunación viene bajando desde 2016, en pandemia hubo una baja muy significativa y en Provincia logramos que aumente el porcentaje, pero sigue por debajo de lo que era en 2019”.

“Estamos preocupados porque la falta de vacunación puede hacer aparecer enfermedades que antes no teníamos. Por suerte hemos logrado controlar el brote de sarampión”, dijo y agregó: “Estamos tratando de cubrir todo, medicamentos oncológicos, temas de discapacidad que a nosotros nos cuestan muchísimo dinero porque tenemos que hacernos cargo de lo que antes se hacía cargo en Estado Nacional”.

Finalmente, Kreplak señaló: “En el COFESA (Consejo Federal de Salud) el planteo que hizo Nación fue el siguiente: 'si en un año teníamos que vacunar a 100, compramos 100 vacunas para vacunar a 100, pero vacunamos 70, el año que viene vamos a comprar 70 así no gastamos plata de más'. En realidad se deberían comprar 130”.

Con información de NA.

