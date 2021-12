El oficialismo consiguió sancionar en Senadores la modificación a Bienes Personales, pero la oposición quiere declarar nula la sesión

Con marchas y contramarchas, acusaciones cruzadas, el quórum al límite y la advertencia de la oposición de declarar “nula” la sesión por haberse constituido 10 minutos más tarde de lo que marca el reglamento, el oficialismo consiguió este miércoles sancionar las modificaciones al impuesto a los Bienes Personales. Fue por 37 votos a favor y uno en contra.

Pero antes de iniciarse la sesión en la que también se homenajeó a dos personas fallecidas al caerse un helicóptero que combatía los incendios forestales en Neuquén, hubo momentos de incertidumbre para el oficialismo. Es que el senador nacional por el Frente de Todos por Catamarca, Guillermo Andrada, confirmó, a minutos del horario estipulado para ingresar al recinto, que el testeo en el Congreso le dio positivo de coronavirus y así complicó los planes del oficialismo que se aprestaba a sancionar el proyecto de Bienes Personales con el respaldo de dos aliados claves.

“Quiero informar que encontrándome asintomático, en testeo realizado en Senado de la Nación previo a la sesión de hoy di positivo de COVID-19. Al anoticiarme del resultado, procedí a cumplir el aislamiento previsto por autoridades sanitarias y comunicar a mis contactos estrechos”, anunció el legislador en su cuenta de Twitter.

Quiero informar que encontrándome asintomático, en testeo realizado en Senado de la Nación previo a la sesión de hoy di positivo de COVID-19. Al anoticiarme del resultado, procedí a cumplir el aislamiento previsto por autoridades sanitarias y comunicar a mis contactos estrechos — Guillermo E Andrada (@negrojoao) 29 de diciembre de 2021

La ausencia de Andrada dejó al Frente de Todos con dudas para ver si llegaba al número necesario para alcanzar el quórum. A las 15.40, con los senadores en el recinto, la cantidad dio 37 presentes y 35 ausentes, por lo que el oficialismo consiguió el quórum para sesionar. La riojana María Clara del Valle Vega, que ingresó a la Cámara por Juntos por el Cambio pero ahora integra el monobloque Fuerza Cívica Riojana, fue clave para llegar a los 37 necesarios. Luego se sumó la senadora cordobesa Alejandra Vigo, que responde al gobernador Juan Schiaretti.

El rechazo de la oposición y la advertencia de “sesión nula”

A pesar del pedido del senador mendocino Alfredo Cornejo para anular la sesión ya que se habían superado los 30 minutos que marcaba el reglamento, los legisladores presentes en el recinto votaron por unanimidad continuar con el debate. El legislador de Juntos se retiró del recinto y enfrentó a los micrófonos: "Alcanzaron el quorum recién al minuto 40. Está debidamente probado que a los 30 minutos no habían obtenido el quórum. No contentos con eso, ahora los integrantes del Frente de Todos están modificando el reglamento, con lo cual admiten que no cumplían el reglamento ni el artículo 15 y lo están modificando con un procedimiento que tampoco es el correcto porque se requieren dos tercios de los votos, no de los presentes, sino de la totalidad de la cámara. Por lo cual, esta sesión es literalmente nula", sentenció.

Por su parte, Martín Lousteau sostuvo que el reglamento del Senado “es muy claro. Si a los 30 minutos no se logra quórum en el recinto, la sesión se levanta de inmediato. De acuerdo al propio reglamento la sesión es invalida, y el presidente del bloque del Frente de Todos intentó hacer una moción para modificar el reglamento. Si el oficialismo persiste en ese comportamiento recurriremos a la justicia igual que recurrirán miles de ciudadanos", advirtió.

En tanto, Luis Juez consideró que le resultó "previsible lo que iba a suceder en el Senado, porque el oficialismo tiene que construir el quorum. Pero hay un reglamento, y el reglamento dice que el quorum se tiene que constituir como máximo 30 minutos de que suene la campana; eso no sucedió. Cristina Kirchner consiguió quorum después de más de 40 minutos. Ella cree que es dueña del Senado; no tomó nota el 14 de noviembre; cree puede hacer lo que quiera; arrancar de la forma que quiera; siguen hablando de la AFI; estamos en una encerrona; ¿Qué hacemos?; ¿Aceptamos que nos atropellen o nos paramos y decimos que la sesión es nula?", se preguntó el senador por Córdoba.

Qué cambia en Bienes Personales

La ley de reforma del impuesto a los Bienes Personales contempla los siguientes cambios respecto de la situación actual:

* Eleva de $ 2 millones a 6 millones el mínimo no imponible a partir del cual los patrimonios abonan el tributo. La idea es actualizar este piso vigente desde 2019 dado que por la inflación ha quedado desactualizado. De este modo, dejarán de tributar Bienes Personales unas 130.000 personas de patrimonios medios.

* Incremento de 1,25% al 1,5% de la alícuota para los patrimonios superiores a $ 100 millones y al 1,75% para los de más de 300 millones. El alza reforzará la contribución de unos 15.000 millonarios.

*​ Quienes tienen un patrimonio por encima del mínimo no imponible de hasta $ 3 millones pagarán una alícuota del 0,5%. Quienes tengan un excedente de entre 3 millones y 6,5 millones deberán abonar el 0,75%. Con un excedente de entre 6,5/18 millones, el impuesto es de 1%. Y con un extra de entre 18/100 millones se tributa el 1,25%.

* Se mantiene la alícuota del 2,25% para los activos en el exterior, que por la ley actual iba a bajar al 1,25%.

* Los inmuebles destinados a casa-habitación no tributarán Bienes Personales cuando su valor determinado resulte igual o inferior a $ 30 millones, cifra que en la actualidad es de 18 millones.

