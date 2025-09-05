Un posteo del Gordo Dan sobre Luis Juez y su hija generó el repudio del Gobierno: “Es una barbaridad”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió de manera categórica el ofensivo posteo del militante libertario Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan”, contra el senador Luis Juez y su hija, lo calificó como una “barbaridad” y desvinculó al tuitero del Gobierno nacional.

El ataque del tuitero oficialista fue una consecuencia directa de la sesión en la Cámara Alta, donde la oposición se unió para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley, con un resultado de 63 votos a favor de la ley y solo 7 en contra.

Tras la votación, en la que Juez se pronunció en contra del veto presidencial, Parisini lanzó su agresión en la red social X. “Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”, escribió el militante.

La publicación generó una inmediata y masiva condena en las redes sociales, lo que obligó a Parisini a eliminar el tuit poco tiempo después de haberlo publicado.

El debate en el centro de la polémica fue por la ley que declara la emergencia en Discapacidad hasta fines de 2026, y que establece una actualización de las prestaciones para compensar la inflación y saldar deudas con los prestadores del sistema. La anulación del veto presidencial implica que el Poder Ejecutivo está ahora obligado a promulgarla.

El repudio de Francos: “No puede aceptarse, no forma parte del Gobierno”

Francos fue contundente en su rechazo a la publicación de Daniel Parisini. “Lo repudio totalmente, me parece absolutamente fuera de lugar, me parece repudiable y creo que no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión”, afirmó .

El funcionario reveló que se comunicó directamente con el senador cordobés, cuyo voto fue clave para rechazar el veto presidencial a la ley de Discapacidad. “Lo llamé hace un rato a Luis Juez, lo saludé, le dije que repudiaba el tema y le pedía disculpas”, contó Francos.

El jefe de Gabinete se esforzó por marcar una clara distancia entre la administración y Parisini. “Él no tiene a nadie arriba de él, es una persona independiente, no forma parte del gobierno. Tuitea cosas, está a favor del gobierno del presidente Milei, pero no forma parte del gobierno”, subrayó.

Francos consideró que el militante borró el tuit porque “se habrá dado cuenta de que había cometido una barbaridad” y se mostró confiado en que el presidente Javier Milei “está en total desacuerdo con esta expresión del Gordo Dan”.

Parisini le respondió a Francos

Horas después de la respuesta de Guillermo Francos a su posteo, Daniel Parisini decidió responderle al jefe de Gabinete a través de un posteo en X.

“Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido DE FRENTE, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández. Acá uno se enoja con los inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura y condenando nuevamente a la pobreza a millones de argentinos porque ENCIMA TIENEN EL TUPÉ de hacerlo utilizando como escudo moral a los sectores más vulnerables de la sociedad, sabiendo perfectamente lo que están haciendo. En consecuencia, no se dejen psicopatear por los psicópatas NUNCA. Ni un paso atrás, Guille. Venceremos”, escribió el Dordo Dan.

Qué dijo Luis Juez

El senador Luis Juez, destinatario del ataque de Parisini, le respondió en redes sociales al repostear un mensaje de su hijo Martín, concejal cordobés, que escribió: “Genuinamente acompañamos leyes para que el presidente pueda gobernar, decididamente acompañamos la alianza en Córdoba sin pedir nada a cambio (y lo seguiremos haciendo). Están haciendo todo lo que dijeron que venían a combatir. Si así tratan aquellos que deciden acompañar no me quiero imaginar al resto, sepan muchachos que el daño que le hacen al presidente es INCALCULABLE. EN POLÍTICA como en la VIDA NO VALE TODO. Miserables aquellos que piensan que podemos utilizar lo más lindo que la vida nos dio para hacer política”.

