Modalidad virtual, lenguaje neutro y autopercepción por género o etnia: cómo será el Censo 2022

Cuando todavía no había empezado la pandemia, desde el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec) ya estaban pensando en realizar el censo de manera online. Por enero del 2020, barajaban probarlo solo en algún segmento específico de la población, como los empleados estatales. Tres meses más tarde, con la digitalización que impuso el contexto, tuvieron que masificarlo y, tal como se anunció, habrá un e-censo.

El formato digital llega por partida doble. Por un lado, los ciudadanos podrán contestar un formulario online y, por otro, los censistas tendrán un celular con una aplicación para hacer un seguimiento en directo del censo. Lo que antes se llenaba en papeles y se conocía como el recorrido del censista, ahora se cargará de manera virtual con una actualización cada 15 minutos o cada vez que se termine una entrevista en una vivienda. Esto permitirá a las autoridades tener reportes en vivo sobre los hogares que ya se censaron, si se encontró a la persona, si hubo inconvenientes, entre otros.

Además del formulario online, que estará habilitado a partir del 16 de marzo de 2022 y seguirá disponible durante dos meses hasta el censo presencial el 18 de mayo, la otra gran novedad que se incorporó fueron las preguntas sobre autopercepción de género y de etnia.

En sintonía con ese avance, el censo está escrito evitando el genérico masculino. Marco Lavagna, director del Indec, señala a elDiarioAR: "Todo el formulario está en neutro, que quizás hace diez años en eso no se prestaba tanta atención. En la misma línea, ahora se modificó la pregunta sobre unión conyugal en función de la nueva Ley de Matrimonio Igualitario donde se contemplan todas las características: casado, unión civil, etcétera. Son evoluciones que va habiendo según el cambio de la ley".

De la misma manera, se ajustaron palabras y preguntas para adaptarse no sólo a los avances de la sociedad sino también a la modalidad virtual. "No es lo mismo que te lea la pregunta un censista que leerla vos mismo. El tema es que el cambio de palabras tenía que ser muy cuidado para no cambiar el significado de la pregunta", detalla Lavagna.

Según especificó, la digitalización no implicó modificaciones en el presupuesto que se había establecido para el organismo. Todo lo que se hizo en relación al censo hasta ahora es desarrollo propio del Indec y recién en unas semanas abrirán licitaciones y contrataciones más grandes, por ejemplo con Arsat, para que brinden la plataforma definitiva.

"Digitalizarlo es menos presupuesto, por dos motivos. Primero porque no sólo trabajamos en la aplicación web sino que también trabajamos en cómo adaptar el formulario en papel. Con lo cual redujimos el formulario, hicimos pruebas en las hojas como achicarlas de tamaño oficio a A4, lo que nos ahorró un 15% de papel", agrega Lavagna.

Sobre las expectativas en torno el recibimiento que tendrá el formato virtual, no tienen estimaciones puntuales de Argentina por ser la primera vez. Sí cuentan con pruebas de Latinoamérica que indican que responde de manera virtual entre un 10 y un 15% de la población, aunque son datos prepandemia. En Estados Unidos un 60% de la población contesto vía remota.

Una problemática a contemplar son los hogares que no tienen acceso a Internet o dispositivos tecnológicos, ya que si bien aseguran que el sitio no consume demasiados datos, es imprescindible tener conectividad. Habían barajado desarrollar una app para poder hacerlo online pero por cuestiones de resguardo de datos, se desistió de esa posibilidad.

De todas formas, la modalidad virtual será optativa. Quienes lo hagan recibirán un código al terminar de contestar que deberán entregarle al censista el 18 de mayo en la recorrida presencial. Al completar cada sección va a haber un resumen de las respuestas para poder revisar errores.

En noviembre de este año, además, se harán pruebas piloto en Gálvez, Santa Fe, y en las comunas 2 y 5 de la Ciudad de Buenos Aires. También, en este momento se están haciendo pruebas del e-censo en viviendas colectivas, como cárceles, geriátricos y hospitales.

Para esos casos se están analizando los protocolos según cómo continúe la situación sanitaria. No se habló de la posibilidad de que los censistas tengan que tener un PCR negativo ni de la obligatoriedad de estar vacunados, pero sí se están contemplando las medidas básicas de higiene como barbijo, distanciamiento, higienización y repelente por el dengue en las zonas en donde pueda desarrollarse ese virus.

