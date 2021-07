¿Presencialidad durante el segundo cuatrimestre? Protocolos y calendarios en las 13 facultades de la UBA

La superior es la única instancia educativa que nunca regresó a la presencialidad. Hace algunas semanas, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que querían hacerlo. Las otras 12 facultades dependientes de esa institución están diagramando la cursada que comenzará en agosto y aseguran que harán definiciones de acuerdo a la evolución de la pandemia y lo que dicten las autoridades nacionales y de la UBA.

Fechas y trámites para comenzar a cursar en la UBA durante el segundo cuatrimestre del año

Saber más

Los protocolos y solicitudes que presenten, además, deben ser aprobados por distintos organismos. Luego de un 2020 con cronogramas trastocados -porque pasaron varias semanas hasta que se tomaron decisiones y no se permitía evaluar de manera virtual-, el ciclo lectivo actual tuvo una mejor organización. En qué situación está la actividad académica de cada una de las 13 facultades y qué planean para el segundo cuatrimestre.

Agronomía

La Facultad de Agronomía fue una de las primeras en regresar a la presencialidad por el tipo de materias que se dictan en las cinco carreras. En el segundo cuatrimestre del 2020 tuvieron la posibilidad de hacer prácticas y exámenes presenciales, aunque no llegaron a realizarlo porque se aprobó en diciembre, cuando estaba por terminar la cursada.

Esa medida se postergó para febrero y marzo de este año, pero sólo cuatro materias pudieron llevarlo adelante porque en mayo se dictaminó el confinamiento estricto y la presencialidad volvió a cancelarse hasta el fin del primer cuatrimestre.

Segundo cuatrimestre

Según especificó Adriana Rodríguez, Secretaria Académica de la institución, para el próximo cuatrimestre esperan poder hacer presenciales todos los prácticos de las materias que lo requieran. En el primer cuatrimestre habían sido 37 las habilitadas.

Las medidas establecidas, más allá de los cuidados básicos que rigen siempre, son los siguientes:

-Hasta 15 estudiantes en campos al aire libre

-Hasta 6 estudiantes en invernáculos o galpones

-En las aulas, gabinetes o laboratorios dependerá del aforo calculado según la superficie para que haya distancia de 2 metros

-Se admitirán un máximo de 3 trabajos prácticos por materia por cuatrimestre en las carreras de grado y de 4 por materia por cuatrimestre en las carreras técnicas

-Si una comisión excede la cantidad de alumnos permitidos, deberán dividirse en subgrupos

Los exámenes presenciales se habilitarán solamente para las asignaturas que no tienen sistema de promoción para aprobar y para las que, teniéndolo, el porcentaje de alumnos que aprueban la materia con esa modalidad es menor al 50%. La decisión final quedará a cargo de cada profesor y los docentes y estudiantes en grupos de riesgo podrán elegir la modalidad virtual.

Calendario

-El primer cuatrimestre finalizó el 3 de julio

-La primera, segunda y última semana de julio habrá mesas de examen. Diez materias pidieron que sea de forma presencial.

-El segundo cuatrimestre empezará el 9 de agosto y terminará el 3 de diciembre.

-En octubre habrá fechas de examen intermedias entre el 4 y el 8 de octubre. Los exámenes de diciembre serán del 6 al 10, del 13 al 17 y del 20 al 23.

Ciencias Económicas

Las primeras actividades que se realizaron de forma presencial fueron exámenes de Cursos de Verano en febrero y marzo del 2021, donde se recibieron alrededor de 4000 alumnos. Las clases del primer cuatrimestre se realizaron de manera virtual y los exámenes del Curso de Invierno que comenzará en breve están previstos de manera presencial para septiembre y octubre.

En cuanto a las actividades administrativas, desde el segundo cuatrimestre del 2020 se brindan servicios a estudiantes y al público en general para hacer trámites; con protocolo, turno y rotación y reducción de personal.

Para el segundo cuatrimestre se está evaluando la posibilidad de habilitar a algunos cursos para que tengan actividad presencial. Pero todavía se está revisando esta opción en base a los protocolos vigentes y lo que suceda con la pandemia. El criterio básico para elegir los cursos será la cantidad de estudiantes que tienen.

Calendario

-Cursos de invierno: del 12 de julio al 13 de agosto

-Primera inscripción a materias: 22 al 27 de julio

-Cursada: del 24 de agosto al 10 de diciembre

-Inscripción a cursos de verano: 6 y 7 de diciembre

-Cursos de verano: del 13 de diciembre al 08 de marzo del 2022

Ciencias Exactas y Naturales

Por las características de sus carreras, que necesitan de trabajos en laboratorios, fue otra de las facultades en regresar a la presencialidad antes que el resto. Desde la institución se acompaña a todas las materias que requieran la presencialidad.

Se están combinando laboratorios de manera virtual y presencial. Incluso algunas materias envían kits a sus alumnos para que puedan realizar experimentos en sus casas.

El límite de estudiantes por cursada es de tantos estudiantes como entran a una distancia de 16 metros cuadrados. Generalmente hay una media por laboratorio de entre 6 y 12 estudiantes más dos o tres docentes

Los laboratorios son de entre tres y seis horas seguidas. Cada alumno tiene su lugar de trabajo asignado y no puede moverse de ahí, además de que llegan con la explicación previa realizada de manera virtual.

También se habilitaron los exámenes parciales y finales presenciales. Para julio esperan la primera toma masiva de la asignatura Análisis I con 150 alumnos en simultáneo, divididos en un máximo de 20 por aula -su capacidad original es de 100 personas-.

Por las condiciones que impone la pandemia, si un estudiante tiene problemas de conectividad en los exámenes virtuales puede rendir en la instancia pensada inicialmente como recuperatorio y, luego, se habilita un segundo recuperatorio para ese caso específico. Es decir que siempre tienen un recuperatorio por examen. En total tienen 11 cuatrimestres para dar finales una vez aprobado el TP, aunque indicaron a elDiarioAR que prevén incrementarlo.

Segundo cuatrimestre

Se está trabajando para que todas las materias puedan dictar por lo menos el 20% de la cursada de manera presencial, aunque todavía no lo trató el Consejo Directivo, que es quien tiene que tomar la decisión final.

Calendario

-Exámenes: 20, 21, 27 y 28 de julio y 3 y 4 de agosto

-Curso de invierno: del 12 de julio al 14 de agosto

-Inscripción a materias del segundo cuatrimestre: del 2 al 8 de agosto

-Segundo cuatrimestre: del 17 de agosto al 27 de noviembre

-Exámenes: 13 a 17 de septiembre, 18 a 23 de octubre, 15 a 19 de noviembre y 9, 10, 14, 15, 21 y 22 de septiembre

Ciencias Sociales

A principios de este año se solicitó que algunas materias pudieran dar prácticos o trabajos territoriales de manera presencial, pero con la llegada del confinamiento no se hizo uso de esa posibilidad.

Sólo hay actividades administrativas que requieren presencialidad, como la entrega de títulos, y con turno. Además, en la sede de Santiago del Estero, funciona el Centro de Telemedicina donde estudiantes avanzados y graduados hacen seguimiento de contactos estrechos y casos sospechosos de Covid.

Para facilitar la cursada en tiempos de excepcionalidad por la pandemia, se dejó de lado la asistencia a clases sincrónicas como requisito para la regularidad en las asignaturas, se ampliaron los períodos para que los estudiantes con dificultades puedieran darse de baja en las materias que no pudieran cursar y se suspendieron las penalidades que suelen aplicarse en estos casos. Asimismo, la entrega y defensa de tesinas de grado se realizan en forma enteramente virtual.

Según detalló Larisa Kejval, Directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, “el inicio del segundo cuatrimestre, a inicios de agosto, se está proyectando en modalidad virtual”. La presencialidad queda sujeta a la situación sanitaria y en caso de poder volver, de manera gradual, se priorizará a los talleres que requieren prácticas en estudios audiovisuales o trabajo en territorio.

Calendario

-Exámenes de julio: del 19 al 31

-Inscripción a materias: 12, 13, 26, 27 de julio y 9, 10 y 11 de agosto

-Cursada: 9 de agosto al 20 de noviembre

-Exámenes de octubre: del 18 al 23

-Exámenes de diciembre: del 6 al 20

Ciencias Veterinarias

Desde febrero de este año, esta facultad tiene actividades presenciales para materias con una carga esencialmente práctica. Son asignaturas que para poder rendir el examen final requieren la acreditación de talleres presenciales y prácticos como Cirugía, Medicina I, Prácticas Hospitalarias y Prácticas de Laboratorio. En total fueron 11 las que lo llevaron a cabo durante el primer cuatrimestre, con un total aproximado de 1200 estudiantes. De manera virtual cursaron alrededor de 3600 alumnos.

Se establecen burbujas que rotan y asisten a la facultad en diferentes bandas horarias y según los aforos que permite cada espacio. Cada docente atiende un consultorio específico para evitar una mayor circulación y contacto. Además, hay un espacio dispuesto para el aislamiento momentáneo en caso de que alguien presente síntomas durante la cursada.

Desde el inicio de la pandemia hubo actividades administrativas consideradas esenciales, como el mantenimiento y alimentación de animales. Las demás se fueron habilitando paulatinamente y no al 100%, según los protocolos y con turnos.

Segundo cuatrimestre

La prioridad es poder habilitar exámenes de manera presencial, incluso los que no involucran prácticas con animales. Alejo Pérez, Decano de la Facultad, explicó que todavía no está definido y que las actividades prácticas se han incorporado casi en su totalidad de manera presencial.

En cuanto a los exámenes, prorrogaron la regularidad de las materias hasta el 2022 para que los estudiantes tengan un mayor período de tiempo para poder rendir las materias.

Calendario

-Inscripción a materias: 9, 10 y 13 de agosto

-Cursada: 17 de agosto al 27 de noviembre

Derecho

Aunque fue de las primeras en anunciar que regresarían a la presencialidad en el segundo cuatrimestre, desde la Facultad insisten en bajarle el tono a la expectativa ya que todavía no hay fechas oficiales y no se autorizó el protocolo.

Lo que habían establecido era un encuentro semanal de tres horas, con bandas horarias específicas y escalonando los ingresos y salidas para evitar aglomeraciones. La cursada presencial sería opcional. También adecuaron los protocolos vigentes a nivel nacional con aforos limitados, distanciamiento, circulaciones diagramadas y medidas de fiscalización.

Calendario

-Cursos de invierno: del 5 de julio al 4 de agosto

-Inscripciones segundo cuatrimestre: 3, 4, 5, 21 y 30 de julio

-Segundo cuatrimestre: 9 de agosto a 11 de diciembre

FADU- Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Si bien se pensó un calendario académico con la posibilidad de una semipresencialidad, no llegó a ponerse en práctica. En ese sentido, para el segundo cuatrimestre proyectan una cursada no presencial.

Todas las evaluaciones, incluyendo las entregas de maquetas y trabajos prácticos, son virtuales. Según especifican desde la facultad, articularon los procedimientos que no requieren presencialidad para las siete disciplinas que se dictan allí y se reemplazó de buena manera la actividad analógica de los talleres.

Calendario

-Exámenes julio: del 26 de julio al 6 de agosto

-Inscripción segundo cuatrimestre: 11 y 12 de agosto

-Segundo cuatrimestre: 17 de agosto al 15 de diciembre

-Exámenes finales: del 13 al 23 de diciembre

Farmacia y Bioquímica

Esta facultad fue otra de las que retomó la presencialidad a principios del 2021. Incluso, en 2020 había grupos de investigación sobre el Covid que tenían subsidios estatales, por los que hubo que organizarlos para que pudieran entrar a la institución con protocolos determinados de acuerdo a la ventilación y el tamaño de los espacios.

Ya en febrero de este año, se habilitaron trabajos prácticos presenciales con aforos y cronogramas tanto en la facultad como en el Hospital de Clínicas, donde trabajan cátedras de Bioquímica.

Las materias priorizadas fueron las que son de los últimos años, para que puedan recibirse y porque tienen menos cantidad de estudiantes. Al asistir no podían quedarse en los pasillos y utilizaban un estricto protocolo que, de todas formas, ya se usaba desde antes de la pandemia en estas disciplinas.

Cristina Arranza, Decana de la Facultad, detalló que del total de materias que se dictaron en el 2020, un tercio solicitó realizar trabajos prácticos de manera presencial. Calcula que entre febrero y abril fueron a la institución alrededor de 2000 alumnos y desde junio, otros 1000.

Segundo cuatrimestre

El objetivo para el segundo cuatrimestre es ampliar la cantidad de trabajos prácticos permitidos por asignatura y aumentar la cantidad de actividades en laboratorios. También esperan poder tomar exámenes promocionales y finales de manera presencial. Los seminarios y clases teóricas seguirán haciéndose de manera virtual. Por otra parte, la prioridad seguirán siendo las materias de los últimos años.

En cuanto a las posibilidades de exámenes y recuperatorios, los estudiantes tienen ocho cuatrimestres para rendir su final una vez cursada y aprobada la asignatura pero por el contexto, en algunos casos se extendió dos cuatrimestres: es decir, un año más. La flexibilidad en las correlativas fue incluso para los estudiantes que vienen del CBC, que ahora pueden entrar a la carrera si les faltan tres finales de las seis materias del ciclo común.

Por último, tuvieron que reacomodar las prácticas profesionales obligatorias de 300 horas para los farmacéuticos y 600 horas para los bioquímicos. En algunos casos, se permitió que quienes tenían hecha la mitad pudieran completarlo con actividades virtuales.

Calendario

-Inscripción segundo cuatrimestre: 12 de julio al 6 de agosto

-Cursada: del 9 de agosto al 25 de septiembre y del 4 de octubre al 19 de noviembre

-Examenes: del 12 al 17 de julio; del 19 al 24 de julio; del 26 al 31 de julio; del 2 al 7 de agosto; del 6 al 7 de diciembre; del 9 al 11 de diciembre; del 13 al 18 de diciembre; del 20 al 23 de diciembre y del 27 al 29 de diciembre.

Filosofía y Letras

Casi todas las cursadas fueron de manera virtual salvo una excepción en el segundo cuatrimestre del 2020. Una materia necesitó, del total de clases, que cuatro fueran presenciales. Se realizó en un aula auditorio con capacidad para 300 personas pero a la que solo entraron 30 estudiantes; con protocolos, ventilación, recorridos para organizar la circulación y distanciamiento. De esta asignatura, además, los exámenes fueron presenciales.

Segundo cuatrimestre

“La definición hoy, en Filosofía, es que el segundo cuatrimestre es virtual”, aseguró Sofía Thisted, Secretaría Académica. En ese sentido, si bien aclara que la discusión va a estar abierta en el Consejo Directivo, no tienen la idea de implementar la presencialidad porque consideran que no están dadas las condiciones materiales. No imaginan cursadas mixtas porque no cuentan con el personal necesario para mantener un protocolo con el caudal de estudiantes que tienen y sólo habilitarían alguna experiencia como la mencionada del 2020, con pocas clases y como excepción.

En caso de que la pandemia lo permita, la prioridad serían los ingresantes, para que puedan conocer el edificio. Además los preocupan las prácticas docentes, pero no se hacen en Filosofía y Letras sino en otras instalaciones. En cuanto a los finales, todavía no discutieron el tema.

Calendario

-Exámenes julio: del 19 al 30

-Inscripción a materias: del 2 al 6 de agosto

-Segundo cuatrimestre: del 9 de agosto al 20 de noviembre

-Exámenes: del 27 de septiembre al 1° de octubre y del 6 al 20 de diciembre

Ingeniería

Se están desarrollando presencialmente algunas actividades de investigación y prácticas de asignaturas catalogadas como irreemplazables. Son 25 cursos con un total de 800 estudiantes aproximadamente. Además, hay actividades no académicas como la limpieza, el soporte informático y el mantenimiento que son consideradas imprescindibles y se realizan con protocolo.

Los cuidados establecidos en general son los mismos que rigen en todos los ámbitos: distanciamiento, uso de tapabocas, desinfección constante y ventilación. En particular, estas son las medidas que se definieron en Ingeniería:

-Hay un área determinada en caso de tener que aislar a algún docente, no docente o estudiante

-Se diagramaron circulaciones para evitar la aglomeración y el criterio para calcular el aforo es de 1 persona cada 16 m2

-No está contemplada la apertura de kioscos y comedores en la primera etapa

-Se confeccionan listas con los nombres de las personas autorizadas a ingresar y el horario de su actividad

-El ingreso se realiza durante los 15 minutos previos al horario de inicio

-Se limita la duración de los trabajos prácticos por asignatura a un máximo de 4 horas

-Para el edificio de Paseo Colón se establece un máximo de 200 estudiantes en simultáneo y 70 trabajadores docentes y no docentes; para el edificio de Las Heras se reduce a 80 y 30 respectivamente; y para el Pabellón de Industrias, a 20 y 7.

Dado el contexto, se vienen extendiendo los plazos de de vencimiento de cursada a razón de un período luego de cada cuatrimestre. Normalmente, el plazo para rendir un final es de un año y medio.

Segundo cuatrimestre

El Ing. Lucas Macias, secretario de Coordinación General, aseguró que la facultad se viene preparando para poder incrementar la presencialidad una vez que la situación sanitaria lo permita. Sin embargo, esto se irá definiendo de acuerdo a la evolución epidemiológica. La elección de las actividades presenciales se define priorizando las prácticas. Los exámenes podrían ser considerados en el caso de asignaturas no masivas, pero son alternativas que se trabajarán en función de lo que dicte la pandemia.

Calendario

-Inscripción a materias: 30 de agosto

-Segundo cuatrimestre: del 6 de septiembre al 20 de diciembre

-Mesas de examen especiales: del 6 de septiembre al 13 de diciembre

Medicina

Hasta el momento, solo se dictan de manera presencial Semiología y el Internado Anual Rotatorio (IAR). A fines de junio se solicitó a las Direcciones de Unidades Docentes Hospitalarias que elaboren un protocolo para retomar la presencialidad en las prácticas hospitalarias, y tienen tiempo para hacerlo hasta el 17 de julio.

Tendrán la prioridad las siguientes materias del segundo cuatrimestre: Medicina A, Pediatría, Cirugía, Toco-ginecología, Medicina B del ciclo clínico y del IAR.

Los exámenes, por su parte, se están realizando bajo las dos modalidades: virtual y presencial bajo estricto protocolo.

Calendario

-Inscripción a materias: del 9 al 11 de agosto

-Inicio de los teóricos: 17 de agosto

-Inicio de los trabajos prácticos y materias electivas: 23 de agosto

-Fin del cuatrimestre: 19 de noviembre

Odontología

Por la alta carga de contenido práctico, Odontología es de las facultades que más presencialidad tiene. Hasta octubre del 2020 todo fue de manera virtual, pero en ese mes -y de manera optativa- los estudiantes que se estaban por recibir comenzaron a hacer las clínicas de manera presencial. En noviembre y diciembre se sumaron alumnos de 4° y 5° año y ya para enero del 2021 volvieron al 100% todas las actividades de preclínica y clínica. Esto es un 70% de la carrera y se traduce aproximadamente en 1200 estudiantes.

Respecto a los protocolos, por la disciplina ya tenían estrictas medidas de cuidado. Solo hubo algunos ajustes en los elementos de protección personal, como agregar una pantalla protectora -aunque varios lo hacían-. En cuanto al aforo, es el mismo que siempre y corresponde a la cantidad de sillones que tiene la clínica: no redujeron la capacidad operativa.

Los exámenes también se toman de manera presencial en el aula magna o espacios grandes, con protocolos y turnos, lo que implica una mayor cantidad de fechas. Lo administrativo se hace de manera presencial pero con rotación y están exceptuados quienes pertenecen a grupos de riesgo.

Segundo cuatrimestre

Dado a que ya tienen una amplia presencialidad, todo se mantendrá igual. “Por ahora no tiene sentido dar las teóricas porque es mucha cantidad de gente y dificulta el tránsito”, explicó Pablo Rodríguez, decano de la Facultad.

Calendario

-Cursada del segundo cuatrimestre del 6 de septiembre al 23 de diciembre

Psicología

Todas las actividades académicas se llevan a cabo de manera virtual. Se realizan algunas actividades puntuales de forma presencial, como la entrega de diplomas todos los viernes, sin ceremonia y con cita previa.

Las posibilidades y condiciones evaluativas son las mismas que había prepandemia e implican siete llamados consecutivos (en marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre) para dar un final a partir de que el estudiante concreta la cursada.

Segundo cuatrimestre

Por ahora no hay nada definido, aunque esperan que los exámenes finales puedan ser presenciales. Lo determinarán de acuerdo al nivel de contagios en el país y el porcentaje de alumnos vacunados, dado que tienen una población aproximada de 20 mil estudiantes.

A raíz de la pandemia se está empezando a barajar la posibilidad de mantener cierta virtualidad en un futuro, sobre todo para reducir la afluencia a las clases más concurridas, y de disminuir el aforo a las clases nocturnas por seguridad.

Calendario

-Exámenes de julio: del 12 al 16 y del 19 al 23

-Cursos de invierno: del 5 de julio al 7 de agosto

-Inscripción a materias: del 31 de julio al 5 de agosto

-Segundo cuatrimestre: inicio el 2 de agosto para materiales anuales y el 9 para cuatrimestrales. Finalización el 20 de noviembre.

-Exámenes septiembre: viernes 17

-Exámenes diciembre: del 29 de noviembre al 3 de diciembre; del 6 al 10 de diciembre y del 13 al 17 de diciembre.

-Inscripción a cursos de verano 2022: del 13 al 15 de diciembre

DT