Alerta por tormentas fuertes y caída de granizo en CABA y alrededores

En pleno agosto hacía calor, parecía primavera, pero la lluvia amenazaba. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para todo el territorio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y localidades del noreste, sur y este bonaerense para este jueves.

Más de 60 vuelos afectados en Aeroparque y Ezeiza por la tormenta

Alrededor de las 11 de la mañana, un velo oscuro cubrió el cielo de la Capital Federal y alrededores, anticipando la llegada de las tormentas pronosticadas. Pocos momentos después, las primeras gotas de agua hicieron su aparición, marcando el inicio del evento climático que se mantenía en línea con las advertencias del SMN.

ACP ⚠ | Aviso a muy corto plazo

TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO.

⏱️ Hora: 17/08/2023 10:30h

Válido por 2 horas.

+ info https://t.co/VzMLfM4fNB pic.twitter.com/Se8YjvC96f — SMN Alertas (@SMN_Alertas) 17 de agosto de 2023

Las fuertes lluvias se esperan para todo el día, con la presencia de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. En algunas zonas también granizó.

Estas condiciones están principalmente caracterizadas por una abundante precipitación de agua en intervalos cortos, y puede haber ráfagas de viento.

Recomendaciones

En este contexto, se recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Asimismo, se aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, mantenerse atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Pronóstico del tiempo para el viernes y fin de semana en CABA

Mientras la alerta amarilla por tormentas está vigente, el día en la Ciudad de Buenos Aires comenzó con el cielo mayormente cubierto y una humedad del 94%. Durante la mañana, la temperatura se mantiene en 15°C, que es la mínima esperada para hoy. No obstante, se espera un ascenso de las temperaturas por la tarde, alcanzando máximas de 17°C. Las probabilidades de precipitaciones oscilan entre el 40% y el 70%, y se pronostican a lo largo de toda la jornada.

En cambio, el viernes se espera que cese la lluvia y mejoren las condiciones meteorológicas, según los datos del SMN. Para mañana, la temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 16°C. Se anticipa un cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento fuertes, que podrían alcanzar velocidades de 42 a 50 kilómetros por hora en dirección al suroeste.

🌬️Entre el viernes y el fin de semana la formación de un sistema de baja presión provocará vientos intensos en el centro, este y sur de la provincia de Bs As.



👉🏻Las ráfagas del sector oeste pueden superar los 80 km/h, especialmente en la Costa Atlántica.https://t.co/HR4LGtOKTn pic.twitter.com/bp9YThO1Fq — SMN Argentina (@SMN_Argentina) 17 de agosto de 2023

El sábado se prevé una jornada ventosa y un marcado descenso de la temperatura, con mínimas de 5°C por la mañana y máximas de 15°C al caer la tarde. En este día, las ráfagas soplarán en dirección al oeste y tendrán velocidades de entre 51 y 59 kilómetros por hora, según el organismo. El domingo, la tendencia ventosa disminuirá ligeramente, aunque las nubes persistirán y el clima frío continuará. La temperatura mínima se pronostica en 6 grados, mientras que la máxima será de 16.

Ya para el lunes se espera la vuelta de la sensación primaveral, aunque con un cielo mayormente nublado.

Alertas en todo el país

La alerta amarilla por lluvias y tormentas que se encuentra en vigor para el AMBA, también fue extendida a una gran parte de las provincias de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y el este de la región patagónica.

Además, el SMN emitió una advertencia amarilla para Río Negro, Chubut y Santa Cruz por nevadas, donde se prevé una acumulación de nieve entre 15 y 30 cm, con la posibilidad de que estos valores sean sobrepasados en situaciones puntuales.

En tanto, también rige una alarma amarilla por viento para la zona costera de la provincia de Buenos Aires. “Hoy jueves el área será afectada por vientos del sector este con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. El sábado el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, indicó el SMN.

🌧️Anegamientos y evacuados en la ciudad de #LaPlata, Bs As, por las lluvias intensas de las últimas horas. Se reportan +100 mm de manera extraoficial.



Continúan las #tormentas fuertes con lluvias torrenciales y granizo chico en el AMBA. pic.twitter.com/2iZvzN55Mt — METRA - Meteorología de la República Argentina (@METRArgentina) 17 de agosto de 2023

La zona noroeste de la provincia de Buenos Aires fue la más afectada por el temporal

El director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, informó hoy que la zona noroeste de la provincia fue la más afectada por las lluvias y el granizo, pidió seguir en “alerta” ante nueva precipitaciones y por la marea alta y el viento sudeste en el Rio de La Plata, al tiempo que dijo que el impacto fue “heterogéneo” en diferentes distritos.

“Durante la tarde noche de ayer y toda la madrugada, el noroeste de la Provincia se vio afectada por lluvias y tormentas, algunas fueron localmente intensas con caída de granizo y no se han registrado grandes daños, pero hubo algunas situaciones puntuales, como en Villa Gesell en donde unas 20 personas fueron evacuadas por caída de granizo y voladuras de techos, una situación que ya está bajo control”, comentó el funcionario a Télam.

Explicó que la zona “más complicada hasta el momento” es la zona norte y oeste de la ciudad de La Plata, Abasto y Melchor Romero, en donde hubo desborde de ríos y arroyos, calles anegadas y personas pidiendo asistencia menor, sin revestir gravedad“. Agregó que ”estamos en contacto con el municipio de La Plata“, debido a que ”tenemos algunas situaciones en Los Hornos“, donde ”hay calles que están anegadas y los vecinos necesitan un poco de asistencia“ del Estado.

Luego, el funcionario indicó que “toda la zona noroeste de la Provincia se vio afectada por la lluvia pero no tenemos al momento registro de grande impacto”, y dijo que “en Tigre hubo un granizo importante pero sin causar mayores daños”.

“En el resto de los municipios, la situación es similar con calles anegadas en algunas zonas con desbordes como en Quilmes”.

No obstante, advirtió que “hay que tener preocupación porque el Rio de la Plata está con marea alta, producto de los vientos del sector sudeste, con lo cual el escurrimiento de los arroyos será lento, y puede pasar una situación de taponamiento que podrá generar desbordes mayores”.

Ante cualquier inconveniente hay que comunicarse por los mecanismos oficiales de Defensa Civil (103), Bomberos (100) y la Policía (911) y los teléfonos de emergencias locales de cada municipio.

