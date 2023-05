Arranca el debate para ampliar las licencias por paternidad y buscan crear otras, como los días por violencia de género

Este martes se discutirán en la Comisión de Trabajo varios proyectos que buscan ampliar licencias laborales, modificar las especiales y crear otras, como las licencias en casos de violencia de género. Es un tema demorado, que atañe a la vida cotidiana de los y las ciudadanas. Son 47 los proyectos con estado parlamentario. La idea de la reunión es poner en común las propuestas y lograr un dictamen unificado.

En cuanto a las infancias, algunos proponen ampliar las licencias por paternidad, que por lo pronto son de dos días; otros piden más días por nacimiento de hijos con riesgo de vida o con discapacidad, o por adopción. Hay proyectos que modifican licencias por fallecimiento de familiares directos o las contemplan para cuidar a hijos, convivientes o adultos mayores a cargo que, por enfermedad o por haber sufrido un accidente, requieren atención. También crean licencias en casos de violencia de género y para personas en tratamiento de fertilidad.

Todo tiene que ver con el tiempo, el tiempo que le dedicamos a cuidar, entendiendo por “cuidados” todo ese conjunto de acciones que tienen que ver con llevar y traer, cocinar, limpiar, administrar el hogar... Y que recae en las mujeres. En la Argentina, el tiempo social promedio dedicado al trabajo de cuidado no remunerado es muy desigual. Las mujeres dedican casi seis horas por día al trabajo de cuidado no remunerado mientras que los varones dedican en promedio sólo 2 horas diarias, según un relevamiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicado en 2014. Esa feminización del trabajo gratuito de cuidado impacta en la vida económica de las mujeres al punto de explicar el desempleo y la informalidad en el mercado de trabajo, además de producir pobreza y desigualdad en las familias.

Ese es parte del enfoque de uno de los proyectos que será debatido. Fue enviado por el Poder Ejecutivo. Se trata de Cuidar en Igualdad y lo redactó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. El proyecto prevé que la licencia por gestación, parto y post parto pase de 90 a 126 días. Para personas no gestantes, de 2 a 90 días. El proyecto pide crear licencias que hoy no existen, como el caso de adoptantes, y para personas gestantes y no gestantes que sean monotributistas o autónomos. Los empleadores no deberán cubrir las licencias, sino el Estado. Unas 8 millones de personas serían beneficiadas si el proyecto se convierte en ley.

Otro de los proyectos lleva la firma de varios diputados del Frente de Todos, fue impulsado por Itai Hagman y habla de “corresponsabilidad parental”. El mandato de Hagman coincidió con su paternidad. “Mi primer hijo nació en julio de 2020 y probablemente el contacto con la experiencia de ver lo que implican los cuidados, sobre todo en los primeros meses, me hizo tomar conciencia de lo irrisorio que implica tener un régimen de licencias de dos días para las personas no gestantes”, dice a elDiarioAR. En la Argentina, la licencia por paternidad es de dos días.

Sigue Hagman: “En la práctica eso implica o que muchísimas mujeres tengan que arreglárselas solas en un momento muy complejo o recurrir a otras personas si tienen la posibilidad y un entorno familiar que lo permita. Es injusto e inhumano que no exista licencia por paternidad”. En su proyecto, como en el de la mayoría, no están incluidos los trabajadores informales. El diputado cree que el debate en comisión es la oportunidad de plantearlo.

Un cambio social que se pone en evidencia

La ley de Contrato de Trabajo es de 1974, pero desde mucho antes, la cultura determinó que el cuidado es predominantemente femenino. “Ya sea en el hogar con las madres, como también en el mundo laboral: las docentes, las enfermeras, las niñeras, empleadas domésticas. Estas características marcan las licencias laborales. Las mujeres tienen que dedicarse al cuidado, están destinadas desde el mundo laboral para eso, entonces tienen 90 días de licencia. Mientras los varones, asociados a lo productivo, a lo laboral, a lo específicamente económico, tenemos dos días. Porque con dos días solamente alcanzaba para ir a registrar a tu hijo o a tu hija y ya volvías a tu trabajo normalmente”, explica Matías Criado, psicoanalista y fundador, junto a Diego Pins, de la ONG Paternando.

En casi medio siglo pasaron muchas cosas. Hubo un gran avance en términos de derechos -aborto, matrimonio igualitario, identidad de género- pero el mercado laboral todavía no es equitativo para las mujeres y diversidades. De acuerdo al grupo de estudio Ecofeminita, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 24%, y al ritmo actual, serán necesarios 170 años para cerrarla. El 19,9% de las mujeres no se desempeñan en el mercado laboral ni estudian debido a que se dedican al trabajo del cuidado, mientras que para los hombres ese porcentaje es del 1,2%.

“La legislación actual no contempla los casos de inseminación, adopción, nacimientos múltiples, pretérmino o de hijos, hijas e hijes con discapacidad; sostiene preceptos que no tienen en cuenta siquiera las leyes de Matrimonio Igualitario o de Identidad de Género, la existencia de hogares monoparentales, las necesidades especiales de cuidado ante familiares con discapacidad y/o adultos/as mayores. Tampoco contempla la situación de quienes son víctimas de la violencia de género, ya sea dentro como fuera del ámbito laboral”, advierte el proyecto presentado por el Frente de Izquierda, que intenta otorgar licencias ahí donde no hay porque la ley quedó vieja. Hasta ahora, las licencias por agresiones de género sólo son contempladas en algunos ámbitos, como por ejemplo la administración pública.

Las violencias hacia las mujeres fueron especialmente tenidas en cuenta en la elaboración de proyectos. Algunos prevén una licencia de tres a diez días, sin afectación de la remuneración ni de otros beneficios que corresponden a la empleada. Esta licencia puede ser extendida en el caso de que un especialista lo indique.

La Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Producción y Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres señaló, en 2018, que el 65% de los casos son mujeres las que denuncian situaciones de violencia o acoso en el lugar de trabajo. De acuerdo con este informe, el tipo de violencia que padecen es de tipo psicológica (87%), seguidos por la sexual (10%) y la física (3%) y por lo general los casos son producidos por un acosador varón. El año pasado se produjeron cuatro femicidios por semana. Según el informe del Observatorio de la Defensoría del Pueblo se registró un total de 242 femicidios, que además reveló que 200 hijos e hijas se quedaron sin su madre como consecuencia de los crímenes.

