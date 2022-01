Fernán Quirós aseguró que los no vacunados ocupan el 65% de las camas de terapia intensiva en CABA

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo este sábado que el 65% de las camas de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires son ocupadas por no vacunados. "Sólo el 5% de los porteños no está vacunado o tiene una sola dosis", indicó en declaraciones a CNN Radio, en las que se refirió al fuerte crecimiento de casos de coronavirus en el país, después de que el viernes se reportaran más de 100.000 contagios por segundo día consecutivo.

Carla Vizzotti afirmó que quienes sean contacto estrecho y no tengan síntomas no deben testearse

Saber más

"Hasta la variante Delta, que genera una enfermedad pulmonar grave más importante que otras cepas, la doble vacuna descendía hasta el 90% el riesgo de llegar a terapia intensiva y eso explica por qué sólo el 5% de los porteños mayores de 18 años no está vacunado o no completó el esquema, y utilizan el 65% de las camas de terapia intensiva", afirmó.

La cantidad de personas vacunadas en la Ciudad de Buenos Aires con dos dosis representa el 86%, según Quirós, y el 23% ya están con las vacunas de refuerzos.

“Esta curva creciente se da como en todos los países del mundo, por la variante ómicron”, señaló Quirós. "Los casos aumentan críticamente, pero gracias al alto grado de vacunación de los argentinos, hace que sean casos pero con menos gravedad y necesidad de internación en hospitales", reiteró el funcionario. “Estamos ampliando la capacidad de testeos para que no haya colas interminables”, aseguró.

Esta semana, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, recomendó que aquellas personas que no tengan indicación de testeo no se acerquen a los centros donde se realizan para no seguir tensando el sistema, ante el incremento de casos de coronavirus generados por la variante ómicron. Vizzotti sostuvo que, con la aparición de ómicron, "cambia la situación, porque cien mil casos tensan el sistema de testeo; lo más importante es que no se traslada el número de casos a hospitalizaciones".

Según el nuevo criterio del Ministerio de Salud, si una persona tiene síntomas compatibles con Covid-19 y tuvo contacto estrecho con un caso positivo, no es estrictamente necesario realizar un test para confirmar el diagnóstico, ya que, ante tan elevada circulación viral, la confirmación puede establecerse por nexo clínico y epidemiológico.

Por otro lado, "si una persona es contacto estrecho y no tiene síntomas, con cinco o siete días de aislamiento, se esté o no vacunado, tendrán el alta sin necesidad de un test", precisó la titular de la cartera de Salud en el canal de noticias TN.

Por su parte, Quirós dijo que en CABA lo que recomiendan es que el contacto estrecho se testee al quinto día. "Pero esto no es una contradicción con lo que dice Carla Vizzotti. Cada jurisdicción tiene su estrategia, la situación puede ser diferente", señaló.

"Todo contacto estrecho de persona confirmada debe testearse al quinto día, que es el tiempo que tarda la incubación de la enfermedad, porque nosotros estamos facilitando el testeo, ya que agiliza muchísimo el tiempo de aislamiento", destacó. A su vez, el ministro porteño recordó que "mucha gente se va a testear antes del quinto día, siendo contacto estrecho, y eso no tiene ninguna utilidad sanitaria ni individual".

"Si estuviste con una persona que luego se confirmó enferma y te vas a testear al otro día, el resultado siempre te va a dar negativo, y eso no quiere decir que no te hayas enfermado", precisó.

El ministro porteño se refirió también a los autotest, aprobados el miércoles pasado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). "La mayor parte de los países del mundo utilizan el auto test, pero esto no tiene que reemplazar los otros testeos”, apuntó.

Además, comentó las declaraciones de su par de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, que consideró que el uso de estas pruebas "es peligroso porque se hace sin capacitación". “El planteo que hace Nicolás Kreplak es válido. Lo que dice es ‘ojo que la gente se auto testee y perdamos el registro epidemiológico de lo que está pasando en Argentina’. Necesitamos que esos auto testeos se registren en sistema nacional de vigilancia”, apuntó Quirós.

CB con información de Télam