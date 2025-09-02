Día de la Industria Nacional: ¿por qué se celebra cada 2 de septiembre?

Desde 1941 se celebra en Argentina el 2 de septiembre el Día de la Industria Nacional, debido a que ese día, pero de 1587, se registró por primera vez una exportación nacional al exterior.

La primera exportación argentina

El envío se trataba de tejidos y sacos de harina producidos en Santiago del Estero. Aquel 2 de septiembre, zarpó del fondeadero del Riachuelo, que hacía las veces de puerto de Buenos Aires, la carabela San Antonio que se encontraba comandada por Antonio Pereyra y tenía como destino el país hermano de Brasil. Este barco llevaba en sus bodegas el cargamento que procedía desde Tucumán.

Lo curioso es que se toma como ejemplo en realidad a un acto delictivo de contrabando, ya que dentro del envío se encontraron camuflados varios kilos de barras de plata provenientes del Potosí, cuya exportación estaba prohibida por “real cédula” que fue una orden expedida por el rey de España entre los siglos XV y XIX.

Es decir, que la primera “exportación argentina” encubre un acto de contrabando y comercio ilegal. Pero este acto tuvo como consecuencia la creación de la primera versión de la aduana.

La llamada Revolución Industrial sucedida entre el siglo XVIII y XIX trajo consigo grandes cambios económicos y culturales y dio paso al reemplazo de las máquinas por el hombre, lo cual modificó el trabajo manual para abrirle paso al trabajo mecánico, entre otras cosas.

La fecha busca destacar el rol fundamental de la industria en la economía argentina, que aporta al desarrollo tecnológico, la generación de valor y el empleo.

La celebración rinde homenaje a todos los trabajadores y empresas del sector productivo que fortalecen el entramado industrial del país.