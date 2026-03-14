Día Mundial de la Endometriosis: ¿por qué se celebra el 14 de marzo?

El 14 de marzo se celebra el Día Mundial de la Endometriosis, una enfermedad que afecta a 180 millones de mujeres en todo el mundo y que está infra diagnosticada.

¿Qué es la endometriosis?

La endometriosis es una enfermedad inflamatoria que afecta a las mujeres y se caracteriza por un dolor pélvico crónico, que suele ser más intenso durante el período menstrual. Este padecimiento provoca daños en el aparato reproductor femenino, donde suele aparecer un crecimiento benigno del tejido endometrial, que ocasiona la aparición de quistes y otras malformaciones en los ovarios y que en algunos casos puede dejar a la mujer infértil.

Resulta difícil dar un diagnóstico temprano de esta patología y esto impide que la paciente sea tratada. Es una enfermedad crónica que a veces tarda de siete a diez años en ser detectada y que hasta ahora está catalogada como una patología desconocida, que inclusive puede causar discapacidad en las personas que la padecen.

¿Cuál es el tratamiento para la endometriosis?

La endometriosis en una enfermedad benigna que no tiene cura, sin embargo, puede ser tratada con el uso de algunos fármacos como antiinflamatorios, analgésicos y hormonas. Cuando presenta complicaciones mayores como adherencias, quistes y retracciones, lo más recomendable es la intervención quirúrgica.

Dependiendo del daño presente en la región genital, esto puede ser causa de infertilidad o una menopausia temprana. Por esta razón, muchos especialistas en este campo recomiendan alargar esta alternativa lo más posible y así preservar los deseos de maternidad a que tiene derecho la mujer.

Puede darse el caso, que la paciente presente un cuadro más complejo, donde aparezcan otros órganos comprometidos que afecten también su calidad de vida. Aunque hasta ahora, son pocos los casos con estas complicaciones.

La endometriosis puede resultar una enfermedad limitante en la mujer que incluso afecte su autoestima. Para ofrecerle apoyo, es muy importante la ayuda familiar e inclusive la intervención de un especialista en salud mental.

La endometriosis, una enfermedad silenciosa

La endometriosis es una patología crónica, que afecta a 1 de cada 10 mujeres. Se calcula que en la actualidad existe un aproximado de 180 millones de casos en todo el mundo. El síntoma más recurrente es un dolor muy fuerte.

Los órganos que pueden verse afectados por este mal son los ovarios y las trompas, pero hay pacientes que pueden tener comprometidas áreas como los intestinos, la vejiga y hasta los pulmones. Se dice que es una enfermedad silenciosa porque pasa mucho tiempo antes que la mujer empiece a manifestar los primeros síntomas.

Puede darse el caso que la paciente sea diagnosticada con la enfermedad conocida como fibromialgia o cualquier otra patología, de allí la importancia de buscar verdaderos profesionales con información más actualizada para tratar un padecimiento tan complejo y controvertido.

NB