La dificultad para negociar su reemplazo en el Banco Provincia demora la designación de Di Tullio en el Senado

El anuncio del reemplazante de Jorge Taiana en el Senado se retrasó cuando ya parecía que Juliana Di Tullio iría a ocupar su banca. Con la partida del ex canciller hacia el ministerio de Defensa, el camino natural era que la actual directora del banco Provincia fuera a la Cámara Alta, ya que había sido la primera candidata suplente en la boleta del Frente de Todos. Pero la salida de la ex diputada se complicó porque para poder reemplazarla el oficialismo debería negociar con la oposición, que viene pidiéndole cargos en distintos organismos, entre ellos en el propio banco. En la gestión de Axel Kicillof no quieren abrir un frente de conflicto un mes antes de las PASO y por eso hoy son cautelosos al arriesgar un pronóstico sobre el destino de Di Tullio.

El directorio del Banco Provincia tiene nueve lugares pero en este momento solo hay cinco directores en funciones. La partida de Di Tullio significaría que quedarían cuatro y no tendrían el quórum necesario para funcionar. Eso provocaría que el oficialismo tenga que negociar una nueva designación en el Senado bonaerense porque allí no le dan los números y la oposición no le va a dar apoyo sin recibir nada a cambio. De hecho, desde el año pasado desde la UCR y el PRO vienen insistiendo con que se aprueben pliegos para designar gente propia en el Bapro y otros organismos estatales. Y si ahora, por la salida de Di Tullio, se diera la discusión, sería muy probable que pidan completar todos los cargos en el directorio y en los otros lugares, como la Defensoría del Pueblo, una posición que también supieron reclamar.

Una variable que evaluaban en La Plata era apelar a la Carta Orgánica del Bapro, que otorga facultades extraordinarias al presidente, Juan Cuattromo, para funcionar sin quórum del directorio, en el marco de una situación excepcional, por lo menos hasta que pasen las elecciones. En el directorio del Bapro están, ahora, Cuattromo (hombre de Kicillof), Di Tullio (de Cristina Fernández), Sebastián Galmarini (Massa), Humberto Vivaldo (Intendentes del PJ) y Diego Rodrigo (de la UCR).

También se baraja la posibilidad de que Di Tullio jure más adelante y que continúe en el directorio, pero los tiempos de los reemplazos parlamentarios atentaban contra esa posibilidad. En caso de que Di Tullio quedara descartada, su lugar debería tomarlo Héctor Recalde, quien estaba segundo en la lista de senadores suplentes. Si llegara a asumir se daría la curiosidad de que compartiría recinto con su hijo Mariano. Desde el entorno del ex diputado explicaron que todavía nadie se había comunicado con él.

Di Tullio militó en el peronismo bonaerense desde la escuela secundaria. Es de Morón y estudió en la Escuela de Psicología Social Pichón Riviere. En 2005, fue elegida diputada nacional por la Provincia y continúo en esa Cámara hasta 2017. Fue la primera mujer en liderar el bloque del Frente para la Victoria.

En diciembre de 2018 fue designada en el directorio del banco. En sus cercanías señalan que si bien está bien allí también la seduce volver a la discusión política. En el Senado de la Nación el oficialismo tiene quórum garantizado y por eso muchos de los debates tienen un tono menos conciliador. En ese escenario, el carácter de Di Tullio podría servir para que se escuche desde las bancas otro discurso fín a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

AM/WC