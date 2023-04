“Queremos saber dónde está el dinero de la gente y quienes más estafaron”, dice la fiscal que investiga a Generación Zoe

La estafa de Generación Zoe rondaría los 120 millones de dólares y los damnificados no son sólo argentinos, sino que están dispersos por el mundo. Es un cálculo a tientas, hecho a partir de los testimonios de los empleados de la sede central de la organización, ubicada en Núñez. “En los allanamientos dimos con un millón de dólares y siete millones de pesos. Queremos saber dónde está la plata de la gente y quienes más participaron de la estafa, porque Generación Zoe es una organización compleja, con muchas personas implicadas”, dice a elDiarioAR la fiscal Juliana Companys. A un año de que Interpol diera con Leonardo Cositorto, CEO de Zoe, hay 31 personas procesadas, 14 de ellas detenidas. A la fiscalía de Companys siguen llegando denuncias. Sólo en la provincia de Córdoba, 600 personas aseguran que no les devolvieron el dinero invertido. “Hay muchos más damnificados que no denunciaron porque no pueden justificar su dinero o porque les da vergüenza”, sigue la fiscal.

Cositorto está preso hace un año, imputado por el delito de asociación ilícita y estafas reiteradas. Está en el pabellón E3 de la cárcel de Bouwer, en la ciudad de Córdoba, y comparte la celda con un hombre de 87 años. En el mismo penal está su socio, Maximiliano Batista. A él lo detuvieron en Ezeiza cuando llevaba un mes prófugo. Venía de París, en un vuelo de Air France. A Cositorto lo encontraron en Juan Dolio, un paraje costero de República Dominicana. Hay dos prófugos en la causa. Uno es el ex juez Héctor Luis Yrimia, que está en Dubai, paseando en yate y haciendo negocios: se hace ver. De Rosa María González Rincón, en cambio, nada se sabe. Ella era la broker, la trader, la creadora de la “seguridad cuántica”, una programadora de “modelos matemáticos y estadísticos”, la mujer que garantizó que el capital de los inversores estaba asegurado.

A Cositorto y sus socios los investigan en Buenos Aires, Salta, Corrientes y Santa Fe. Pero está detenido en Córdoba porque la fiscal Juliana Companys fue la que juntó la prueba para pedir detenciones y hacer allanamientos. Al teléfono, cuenta que la fiscalía a su cargo dio con la organización en noviembre de 2021, es decir, semanas antes de que Generación Zoe se convirtiera en un viral de redes sociales. “En Villa María había habido una estafa muy parecida, a otra escala. Era un matrimonio que estafaba con una piramidal. Logramos meterlos presos y que le devolvieran el dinero a las víctimas. Entonces quien detecta a Zoe es mi secretaria. Y ahí nos ponemos a investigar”, dice Companys.

¿Por qué no los detuvieron antes de que salieran del país?

Le pedimos al Juzgado de Control algunas medidas pero no las habilitaron porque el Juzgado entendía que no había delito todavía y, por ende, damnificado alguno. Habíamos recabado mucha información sobre Zoe, pero recién en febrero (N. de la R.: de 2022) cuando los primeros damnificados formalizaron las denuncias nos permitieron los allanamiento y la emisión de las órdenes de detención.

¿Cuántos damnificados hay en Córdoba?

No es la misma cantidad de denunciantes. (Claudio) Álvarez, el titular en Villa María de Zoe, declaró haber tenido como clientes 1.050 personas sólo en esta ciudad. No puedo decir que todos sean damnificados porque quizás a algunos sí se les devolvió el dinero. En Villa María hay aproximadamente 190 denunciantes. En todo Córdoba, 600. Está claro que hay muchos más damnificados. No han realizado las denuncias porque o no pueden justificar su dinero o les da vergüenza.

¿Y en plata cuánto es?

De los testimonios recabados y de los informes de la sede central de Zoe surge que la estafa total rondaría los 120 millones de dólares a nivel mundial. ¿Encontramos ese dinero? Claramente, no. Sí hemos secuestrado más de un millón de dólares y siete millones de pesos de los distintas allanamientos que realizamos y que era dinero de estafas de Generación Zoe. En su declaración indagatoria, Cositorto refirió haber tenido 27 bocas de expendio repartidas en distintos países con las que ganaba un millón de dólares por día, por boca de expendio.

¿En qué está la causa?

Las estafas están claras y seguimos recibiendo denuncias que tienen que ser verificadas. Pero hoy lo que estamos tratando de dilucidar es dónde está el dinero de la gente estafada y quiénes más participaron de la organización. La asociación es muy grande.

Respecto de las personas que estarían implicadas, ¿por qué el ex juez Yrimia, que está imputado como jefe de la asociación ilícita, sigue prófugo si se sabe su ubicación exacta?

Sí, el está en libertad y en Dubai. No hay convenio de extradición con Dubai, sólo por colaboración penal nos pueden habilitar la detención y el traslado a la Argentina. El pedido de detención internacional y el de extradición están vigentes, a la espera de una resolución del juez emiratí. El juzgado emiratí ha solicitado cinco aclaraciones. Todas se cumplimentaron a través de Cancillería Argentina.

¿Y Rosa María?

Estamos buscándola. Calculo que así como apareció Cositorto, aparecerá Rosa.

Cositorto lleva un año preso sin fecha de juicio. ¿Son plazos legales?

El Código Procesal Penal de Córdoba prevé que una persona puede estar detenida con prisión preventiva hasta dos años en función de lo que necesite el fiscal para investigar. Por supuesto, cada tres meses nuestro equipo tiene que demostrar a los Juzgados de Control por qué seguimos investigando y por qué no lo elevamos a juicio. El de Generación Zoe es una causa muy compleja, con 31 imputados y muchísima prueba que requiere tiempo de investigación. Nosotros tenemos hasta dos años, pero incluso podríamos pedir, fundamentos mediante, que nos den un año más.

Generación Zoe logró armar un red internacional de miembros, ¿por qué confió tanta gente?

Bueno, un sociólogo o un psicólogo podría explicarlo mejor, pero lo que observamos es que surgieron dos cosas. Una, que veníamos de una pandemia ,y había mucha gente con problemas económicos. Y por otro lado, un discurso muy enriquecido por parte de Cositorto y sus aliados. Ofrecían como ciertos beneficios extraordinarios, muy extraordinarios, por encima de cualquier índice de interés que cualquier empresa o banco pueda darte. El discurso estaba tan bien armado y las necesidades económicas hicieron que la gente crea en condiciones que claramente no son ciertas.

