¿Dudás entre tomar ibuprofeno o paracetamol? Una farmacéutica explica los factores que debés tener en cuenta

Dudar entre abrir la caja de ibuprofeno o la de paracetamol ante un dolor de cabeza, una molestia muscular o un inicio de fiebre es una cuestión recurrente en muchos hogares. Aunque ambos son de los medicamentos más utilizados, tienen funciones y perfiles de seguridad distintos que conviene conocer para no comprometer nuestra salud.

“El ibuprofeno es un AINE, antiinflamatorio no esteroideo, y el paracetamol, no”, diferencia la farmacéutica y divulgadora Claudia Leiceaga Vega. “Ambos son analgésicos y antipiréticos, es decir, ayudan a aliviar el dolor y a reducir la fiebre, pero solo el ibuprofeno tiene además un efecto antiinflamatorio, por lo que resulta más útil cuando el dolor está asociado a inflamación”, aclara.

Por eso, para poder elegir de forma correcta, el primer paso es identificar el malestar. Si padecemos un dolor muscular, tenemos un esguince, dolor menstrual, dental o de garganta, la farmacéutica recomienda el ibuprofeno, ya que “el dolor está acompañado de inflamación”.

En cambio, para tratar la fiebre y dolores leves o moderados, como el dolor de cabeza o el malestar general asociado a resfriados o gripe, la experta aconseja el paracetamol. “De hecho, suele estar presente en muchos medicamentos antigripales y anticatarrales”, asegura.

Consideraciones sobre nuestra salud antes de elegir

Pero la elección no solo depende del tipo de dolor, Leiceaga Vega advierte de que también influye nuestra salud previa. “El paracetamol suele ser la opción más adecuada para personas con problemas de estómago, como gastritis, reflujo o úlceras, ya que no irrita la mucosa gástrica como pueden hacerlo los antiinflamatorios”, explica la farmacéutica, que también lo prioriza en el caso de personas asmáticas.

“El ibuprofeno, al ser un antiinflamatorio, puede irritar el estómago y debe usarse con precaución en personas con problemas gástricos, renales o que toman anticoagulantes u otros medicamentos que puedan interactuar con los AINE”, avisa la experta, que recomienda evitar el paracetamol en casos de resaca, “porque se metaboliza principalmente en el hígado y el alcohol también”. “Lo más recomendable es evitar tomar analgésicos mientras aún hay alcohol en el organismo”, valora.

Las diferencias de tiempo de respuesta

Si lo que preocupa es la rapidez, ambos fármacos ofrecen una respuesta relativamente veloz. “En general, el paracetamol suele empezar a hacer efecto entre 30 y 45 minutos después de tomarlo, mientras que el ibuprofeno puede empezar a notarse entre 30 y 60 minutos”, detalla la farmacéutica.

“En ambos casos, el efecto máximo se alcanza entre una y dos horas después de la toma, y su acción suele prolongarse durante unas cuatro o seis horas”, informa la experta, que advierte que los tiempos pueden variar dependiendo de la dosis, la fórmula farmacéutica y las características de cada persona.

“Es importante respetar siempre las dosis recomendadas y, en cualquier caso, consultar con un profesional sanitario ante cualquier duda, si el dolor o la fiebre persisten o si se están tomando otros medicamentos”, concluye Leiceaga Vega.