Duro testimonio de Gianinna: “La internación domiciliaria fue una obra de teatro para tener a mi papá solo en un lugar oscuro”

A las 12.20 del mediodía, en la audiencia número 17 del juicio que se sigue para investigar las circunstancias de la muerte de Diego Maradona, entró en la sala Dinorah Gianinna Maradona Villafañe, ama de casa, hija del exfutbolista. Su declaración a los jueces, que seguirá esta tarde, da cuenta de lo acorralado que estuvo su padre por ese “entorno”, entorno que tiene nombres: Leopoldo Luque, Matías Morla, Maximiliano Pomargo. De ese trío, solo Luque está imputado por homicidio simple con dolo eventual, como otras seis personas en este proceso. El testimonio de La Negra, como la llamaba su padre, fue conmovedor. Aquí, algunos pasajes de su declaración, transcriptas sin interferencias, que ponen en evidencia el aislamiento y el engaño en el que, según Gianinna, estaba inmerso Maradona y sus hijos.

La confusión de Diego el día en que no era su cumpleaños

Consultada por el fiscal Patricio Ferrari sobre cómo vio a su padre los primeros días de octubre de 2020, Gianinna dijo a los jueces: “El 10 de octubre hablo con mi papá. Le pregunto cómo estaba y me dijo 'no muy bien', que 'cómo iba a estar bien si pasó su cumpleaños solo'. Faltaban veinte días para su cumpleaños, se lo dije y me respondió 'sí, fue mi cumpleaños y me dejaron solo'. Mi papá estaba perdido en tiempo y espacio, claramente. Hablo con Maxi Pomargo, secretario de mi papá. Le pido el teléfono de Luque para hablar con él. Le cuento está situación. Que lo veía mal, más allá de no verlo feliz. Lo veía perdido, lento, que cada vez podía caminar menos. Luque dijo que tenía altibajos, pero que lo estaban ayudando. Me habla de una psiquiatra, Agustina Cosachov, que podía medicarlo de forma correcta, y de Carlos Díaz, el psicólogo. Según Luque, mi papá estaba mejor. Yo lo veía peor. No podía conectarse con la realidad. Estaba perdido, estaba lento”.

Diego pidiendo ayuda el día de su cumpleaños, la policía echando a Gianinna

Consultada por el fiscal Patricio Ferrari sobre cómo vio a su padre el día de su cumpleaños, el 30 de octubre de 2020, Gianinna dijo a los jueces: “Fui con mi hijo (N. de la R.: Benjamín, hijo en común con Sergio Agüero) y con un amigo a Brandsen, donde mi papá estaba viviendo. Ese día hacía mucho calor y había mucha gente en la casa. Mi papá estaba sentadito frente a un fogón, vestido con una campera y el pantalón de la selección. Nos acercamos. Mi hijo tenía una remera con su cara y la de (Claudio) Caniggia. Me doy cuenta de que no se reconoce en la remera. Le pregunté si se sentía bien. Me dijo que no. Le pedí que se alejara del fuego. Había tanta gente alrededor y nadie se daba cuenta. Le pregunté si se quería ir conmigo. Me tiró los brazos como hace un nene de nueve meses con la madre”.

Gianinna quería llevarselo, pero Diego tenía contrato para ir a El Bosque

Siguió Gianinna: “En otra oportunidad no me habían permitido llevarmelo. Lo quería sacar de ahí. Lo miro a primo (N. de la R.: Jonathan Espósito, asistente de Diego) pensando que me iba a ayudar. Pero él avisa al resto, porque mi papá tenía un contrato, esa tarde tenía que ir a la cancha de Gimnasia. Entonces a Benjamín, a mi amigo Juan y a mí nos saca lo policía. Y a mi papá se lo llevan a la cancha por contrato. Lo vimos: ni siquiera podía sacarse el barbijo. Yo decidí no ir. Él ni siquiera podía reconocerse en la camiseta de su hijo. Lo vi por la tele. Era evidente que no estaba bien sino cada vez peor. A Dalma y a mí nos querían hacer quedar como unas locas por el enfrentamiento que mi papá tenía con mi mamá. A mi papá lo pinchaban para que diga cosas que eran absurdas. El día que se lo llevaron a Gimnasia, lo llamé a (Marcelo) Tinelli para preguntarle qué le había dicho mi papá al oído. Tinelli me dijo que no le había entendido nada. Y que mi papá tampoco podía entenderlo”.

Un zoom con Cosachov para que explique a los hijos cuál era el tratamiento psiquiátrico

Consultada por el fiscal Ferrari sobre cómo conoció a Agustina Cosachov, Gianinna dijo a los jueces: “Le escribí por Instagram a Jana y a Diego Junior. Les dije que Dalma y yo lo veíamos cada vez peor. Que si estaban de acuerdo en tener un zoom con Cosachov todos. Le escribo por WhatsApp a ella y me responde que me podía atender un minuto por teléfono. Le digo que no, que con mis hermanos queríamos tener una reunión con ella, para saber qué estaba tomando, que lo veíamos mal. Eso fue el 2 de novimebre, cuando a mi papá lo estaban trasladando a Ipensa para hacerle el chequeo general donde salta lo del hematoma subdural. Me respondió que pensó que yo le escribía por el traslado a Ipensa. Me dijo que vaya al día siguiente, que iba a estar en la clínica y ahí la conocí personalmente”.

La reunión en la que deciden la internación domiciliaria: “la obra de teatro”

Consultada por el fiscal Patricio Ferrari sobre cómo se decidió la internación domiciliaria, Gianinna dijo a los jueces: “Después de la operación tenemos una reunión en la Clínica de Olivos. En medio de la reunión aparece Carlos Díaz. Dijo que había tenido encuentros con él, contó cómo estaba la casa de mi papá, que él iba a acompañar este proceso y que lo más conveniente era tener una internacion domiciliaria. Estaba Dalma, Jana, Verónica, mis tías. Y ahí fue lo de la internación domiciliaria 'seria' que nunca cumplieron”. Yo no estaba de acuerdo con la internación domiciliaria pero elegí creer porque Luque, Cosachov y Diaz hacían el seguimiento de mi papá y Swiss Medical iba a acondicionar esa casa. Ese día me fui contenta porque mi papa tenía una oportunidad de nuevo. Agradecí que estuvieramos en contacto todos. Después escuché los audios que escuche de Luque, cómo se refería a mí y hermana. Le decía a Pomargo 'las convencimos, lo logramos'. La internación domiciliaria fue una obra de teatro que nos montaron porque querían tener a mi papá solo en un lugar oscuro“.

“Una manipulación horrible, desearía volver el tiempo atrás y sacar a todos cagando”

En aquella reunión en la Clínica de Olivos donde se acordó la internación domiciliaria también estaban presentes Pomargo, Espósito, Víctor Stinfale con un médico amigo, Rodolgo “El Tano” Benvenutti, que aportó la grabación del audio a la Fiscalía. “También había algun seguridad de Stinfale o de Morla, que estaban todo el tiempo con mi papá. Además de Luque, Díaz y Cosachov. Era cierto: mi papá no podía salir de ahí y volver a Brandsen porque iba a ser todo peor”, dijo la hija. Esa reunión fue grabada sin que las hijas ni Ojeda lo supieran. “Yo me enteré después. Me lo contó Burlando”, agregó Gianinna. La declaración de la hija de Diego se extenderá hasta la tarde.

