E. coli en Mc Donald`s: cebollas bajo sospecha

La cadena de comida rápida Mc DOnald's retiró las cebollas de los “Quarter Pounder” de 900 restaurantes que habían recibido cebollas fileteadas de Taylor Farms, una compañía agricultora de Colorado.

La decisión se tomó como medida de precaución tras controlar un brote de E. coli que enfermó a casi 50 personas, incluyendo una persona que murió. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) indicó que las cebollas podrían ser la fuente del brote.

Los funcionarios de McDonald's dijeron que Taylor Farms, de Salinas, California, envió cebollas a una instalación de distribución. U.S. Foods, uno de los principales mayoristas de restaurantes de todo el país, informó el jueves de que Taylor Farms había retirado esta semana del mercado cebollas amarillas peladas enteras y cortadas en dados por posible contaminación con E. coli. Pero el mayorista también señaló que no era un proveedor de McDonald's y que su retiro no incluía ningún producto vendido en los restaurantes de la cadena de comida rápida. Taylor Farms no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

Funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. no confirmaron que la agencia está investigando Taylor Farms. Un portavoz dijo el jueves que la agencia está “examinando todas las fuentes” del brote.