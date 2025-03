Maradona murió luego de una “larga agonía” y su cuerpo estaba “lleno de agua”: los puntos clave de la autopsia

En la sexta jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, declaró Carlos Mauricio CassineIli, médico, director de Medicina Legal de la Superintendencia de Policía Científica hasta hace un año y medio, unas ocho mil autopsias a lo largo de su carrera. Fue quien dirigió la operación que le practicaron al exfutbolista el día que falleció, el 25 de noviembre de 2020. A qué hora murió y en qué condiciones físicas estaba, son los principales aportes de la pericia.

“Es un paciente que vino juntando agua con el correr de los días. No fue una muerte súbita, eso no es agudo”, respondió el médico cuando el fiscal quiso saber si de acuerdo a lo observado durante la autopsia el fallecimiento de Maradona pudo haberse dado “de repente”. Cassinelli fue contundente: “Hay coágulos cruóricos pegados en las paredes del corazón. Si hubiese sido (una muerte) súbita esos coagulos no estarían. Según la pericia, la causa de muerte fue ”edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada“.

El médico calculó que Maradona habría agonizado unas doce horas. “El paciente estuvo en agonía. En agonía alguien se encuentra inmóvil o ansioso, le falta de oxigeno, se pone pálido, empieza a tener sudaración fría: va rumbo a una descompensación. Luego viene un periodo de obnubilación, el paciente no está totalmente lucido. Es el periodo precoma. Hasta que entra en coma total. ¿Cuánto lleva este proceso? Depende de la patología del paciente. Un paciente con insurficiencia cardiaca va a de apoco. Por eso nosotros intuimos, teniendo en cuenta que según las planillas de los enfermeros el control lo habían hecho 00.30, podría haber estado en agonía desde hacía doce horas”, detalló Cassinelli.

Maradona estaba “lleno de agua”, un cuerpo hinchado por ascitis. Su cerebro, “edematoso”, según Cassinelli. En la revisión del cuello, que implica la parte superior de la vía aérea, entraron líquidos, congestión. “Los pulmones turgentes, llenos de agua, medio litro en cada pulmón. Más pesados que uno normal”, siguió Cassinelli. El corazón pesaba 503 gramos, el doble de un corazón normal: “Coronarias duras, tortuosas, un corazón agrandado”, agregó el testigo. En abdomentambién estaba lleno de líquidos, tres litros. “Del abdomen sale agua. El hígado estaba cirrótico, inflado de agua sin cálculos. Riñones aumentadoss de tamaño y pesaban más de la habitual, muy congestivos. Macroscópicamente eran riñones enfermos”, apuntó Cassinelli.

La Fiscalía quiso saber si ese cuadro podría haberse presentado en último día, los anteriores o desde cuándo. “En dos días no, pero no puedo decir cuánto tiempo –respondió el perito–. Este señor (por Maradona) no sólo tenía la miocardiopaía, también una cirrosis hepática. Pero no pudo darse en los últimos días. Ni en tres o cuatro. Es algo que viene progresando y empieza a dar síntomas. Como mínimo tiene diez días”.

¿A qué hora murió Maradona? También declaró –vía Zoom– el oficial Inspector Federico Corasaniti, Jefe de División Morgue San Isidro quien participó de la autopsia junto a Cassinelli. Calculó que el fallecimiento se habría dado “entre las 9.30 y las 12 del mediodía”. Coincidió con su colega Cassinelli, quien dijo que cuando observaron el cuerpo en la casa de San Andrés habían ubicado el horario de las muerte entre las 7 y las 10. Pero que en el examen interno, el que se realiza en la morgue, el rango cambió: “Nos da que entre las 9 y las 12 del mediodía”, dijo al Tribunal.

Indagan a Morla y a dos hermanas de Diego

La jueza María Rita Acosta citó al abogado Matías Morla, a Rita y Claudia Norma Maradona, Maximiliano Pomargo, Sergio Garmendia y la escribana Sandra Iampolsky para que testifiquen en la causa por apropiación ilegal de las marcas del exfutbolista. Según se informó, las audiencias se desarrollarán desde el martes 8 de abril hasta el jueves 24, del mismo mes.

La noticia se conoció hoy, al inicio de la jornada en los Tribunales de San Isidro. Por eso Eduardo Ramírez –abogado de Diego Junior– pidió apartar a las hermanas del ídolo de la querella del juicio alegando que se habían beneficiado de forma ilegítima de la marca comercial de Maradona. “Ya no se trata de particulares damnificadas, sino de particulares beneficiadas”, argumentó Ramirez y mencionó que las hermanas estaban involucradas en la cesión de marca y sospechadas de defraudación, “en perjuicio del resto de los damnificados”. El Tribunal rechazó el pedido.

