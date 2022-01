Intensas tareas para combatir el fuego en la isla Puente frente a Paraná

Bomberos voluntarios y zapadores de Paraná, así como brigadistas de la Policía de Entre Ríos, con la colaboración de Prefectura, trabajaron este domingo durante toda la jornada para apagar el fuego en la isla Puente de Paraná, se informó oficialmente.

"Hasta últimas horas de este domingo se realizaron tareas de combate y control del fuego detectado en la isla Puente. El trabajo se realizó por tierra y por aire, con un helicóptero gestionado por el gobernador Gustavo Bordet", informó el Gobierno entrerriano.

"Participaron bomberos voluntarios y zapadores de Paraná, brigadistas de la Policía de Entre Ríos, y personal de Prefectura que colaboró con el traslado de las personas, con la coordinación logística de Defensa Civil y el Plan Provincial de Manejo del Fuego", agregó el comunicado provincial.

🔥 SIGUE ACTIVO EL FUEGO EN LA ISLA PUENTE



Fotos: Paraná Hacia el Mundo / G.F. / H.E.https://t.co/hIUwDlnu6C pic.twitter.com/dTxvIhTHk3 — ERA Verde 🌱 (@era_verde_) 16 de enero de 2022

La Municipalidad prestó colaboración con personal de Obras Sanitarias, proveyendo un generador trifásico, una bomba grande y dos motobombas a explosión en la tarea que realizan para apagar el fuego en la Isla Puente, abundó el comunicado.

Las tareas continuarán este lunes porque siguen algunos focos activos en el norte y sur de la isla, añadió.

En tanto, según informó Diario UNO, el abogado ambientalista Jorge Daneri presentó una denuncia ante la fiscalía en turno por el daño ambiental que se está produciendo en la isla Puente y el islote Curupí. Además, no se descartó que los incendios que estarían afectando más de 40 hectáreas, hayan sido intencionales.

Daneri busca que se inicie a la brevedad una investigación penal por el delito de daño ambiental producido en las islas Puente y Curipí, ubicadas frente a la capital entrerriana, y "de esa manera ordenar a la brevedad medidas preventivas urgentes para tratar de neutralizar el avance del fuego".

Las altas temperaturas, la sequía y la bajante del río aumentan el riesgo de incendios, por lo cual desde el gobierno de Entre Ríos pidieron a la población "extremar las medidas de prevención: no hacer fogatas en lugares no autorizados, no arrojar fósforos o cigarrillos encendidos, y no tirar botellas plásticas o de vidrio".

CRM con información de la agencia Télam