Más de mil docentes dejaron de enseñar en la UTN por los bajos sueldos universitarios y el gremio anuncia 5 días de paro

La presidenta de la Federación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut), Daniela Díaz, puso de relieve que “casi mil docentes han dejado las aulas de la Universidad Tecnológica Nacional a nivel país”.

La dirigente precisó que “muchos de ellos han tomado licencia sin goce de sueldo, o renunciado en el caso de que no tienen la antigüedad para tomar esa licencia sin goce de sueldo”.

Las declaraciones fueron formuladas en el marco de la finalización de una semana completa de paro.

Díaz aclaró que “esta semana van a ser jornadas de clases, pero también de visibilización, de concientización, de trabajo con los alumnos sobre nuestra problemática. Y la semana que viene, 30 y 31 de marzo y 1 de abril, y el 8 y 17 de abril, paro nuevamente de actividades”.

En ese sentido, señaló que los alumnos universitarios finalmente, terminan siendo las “víctimas” del modelo de vaciamiento de la educación superior pública que empuja a los trabajadores a la huelga.

“El alumno, por ahí, también ve que a la universidad, sea como sea, la seguimos sosteniendo. Tenés tu ascensor que funciona, tenés tus sanitarios, tus aulas en buenas condiciones; entonces cuesta entender qué es lo que estamos pasando”, dijo al medio Conclusión.

Añadió que “también se tienen que dar cuenta que, por ejemplo, otros compañeros alumnos que tienen becas, han quedado algunas de 35.000 pesos, que es una locura. Ni siquiera para el colectivo le alcanza. Entonces también tienen que ver que no solamente los docentes, sino también ellos se ven perjudicados”.

Crisis presupuestaria y salarial

La casa de estudios, una de las más emblemáticas del país, con treinta sedes en todo el territorio nacional, atraviesa, al igual que el resto, una crisis de presupuesto y salarial por el incumplimiento del Gobierno de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.

La remuneración de los profesores del sistema de educación pública superior se redujo alrededor del 56% en dos años, pérdida de poder adquisitivo que determina su alejamiento de las aulas.

La titular del Sindicato de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut) llamó la atención sobre que “un docente para trabajar en la universidad tiene que tener un título de grado, tiene que tener muchas veces un posgrado, son docentes de años, de trayectoria. Y realmente con el sueldo, es increíble”.

En los últimos cuatro presupuestos (2023-2026), el gasto en salarios fue, por lejos, el componente más importante del presupuesto de las Universidades Nacionales, dado que representa en promedio el 86,9% del total, mientras que los gastos de funcionamiento explican el 13,1%.

En este contexto, al comparar en términos reales el presupuesto de 2026 con el de 2023 se advierte que el grueso del ajuste recayó sobre los salarios del personal docente y no docente de Universidades Nacionales. Entre esos años, el gasto salarial se redujo 43,2%.

Desfinanciamiento de la educación superior

En consecuencia, el desfinanciamiento de la educación superior por parte del Gobierno nacional, incluso luego de que se aprobara una ley en el Congreso con ese fin, pone a los profesores universitarios en la encrucijada de soportar la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios o escalar el largo conflicto con la Casa Rosada.

El Centro CEPA elaboró un informe en el cual muestra que el presupuesto de las Universidades Nacionales (Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”) registró un fuerte ajuste durante la gestión de La Libertad Avanza.

Entre 2023 y 2025, la caída en términos reales alcanzó el 28,7%. Si se compara con el presupuesto vigente en 2026 en pesos constantes (proyección de la inflación hasta diciembre basada en la mediana del REM), el crédito asciende a $4,87 billones.

En términos reales, esto implica una reducción acumulada del 45,6% respecto de 2023.

El gremio subraya que si se hubiera aplicado la Ley insistida, el presupuesto de Universidades Nacionales en diciembre de 2025 habría ascendido a $8,63 billones a valores de 2026, lo cual habría implicado un crecimiento real de 35,1% respecto del presupuesto vigente en 2025 y lo habría dejado apenas 3,6% por debajo del nivel de 2023.

En cambio, el Proyecto del Gobierno incrementaría el presupuesto vigente de las Universidades Nacionales en 2026 en 12,4%, alcanzando $5,48 billones a valores de 2026. Incluso con ese aumento, el resultado sería una caída real de 14,2% frente a 2025 y de 38,8% en comparación con 2023.

La conclusión que extrae el Centro CEPA es que, mientras la Ley insistida permitía prácticamente recuperar el nivel presupuestario previo al ajuste realizado por la Administración Milei, el Proyecto del Gobierno consolida ese recorte en términos reales, lo que implica un presupuesto de Universidades Nacionales 36,5% inferior al que hubiera correspondido bajo la Ley insistida.

Otros cinco días de paro

La federación gremial de docentes de la UTN –FAGDUT– informó este martes que realizará un paro de 5 días en reclamo de salarios dignos para educación de calidad y para que el Ejecutivo cumpla la vigente Ley de Financiamiento Universitario. La medida de fuerza se llevará a cabo a lo largo de tres semanas, con el fin de visibilizar el reclamo y no perjudicar a los alumnos, y comenzará los tres primeros días de la semana próxima; 30 de marzo, 31 de marzo y 1 de abril. Luego este plan de lucha continuará los días 8 y 17 de abril.

Por este motivo en tales fechas no habrá actividades académicas ni de investigación en las 30 facultades regionales que posee la Universidad Tecnológica Nacional y en su órgano preuniversitario, el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico.

“Enseñar no debiese ser un sacrificio”, enfatizó el Secretario General de FAGDUT, Ing. Ricardo Mozzi. “Está ocurriendo un éxodo de colegas docentes que no pueden tolerar más ver la heladera vacía”, precisó el titular de los docentes “tecnológicos”, y dijo estar “muy preocupado” por el futuro de las universidades.

Asimismo, desde el sindicato se refirieron al ajuste que realizó el Ejecutivo para los trabajadores de las casas de altos estudios; en el instructivo de liquidación de sueldos del mes de marzo se incluyen aumentos retroactivos acumulativos de 2,5 % y 2,2 % para enero y febrero y un 2,0 % para marzo.

Desde FAGDUT explicaron que se trata de “ajustes unilaterales por debajo de la inflación”, y que con los mismos “siguen castigando a las universidades públicas”. En este sentido, la inflación acumulada desde el comienzo del presente gobierno asciende al 280% frente a un ajuste en materia salarial del 155 % en el mismo período.

“Hemos cobrado casi 9 salarios menos de los que hubiésemos percibido si los ajustes hubiesen seguido el ritmo inflacionario”, enfatizó Ricardo Mozzi, y lo tildó de “vergonzoso”.

Qué es la UTN

De acuerdo a su página web, la UTN “se distingue por ser la única universidad argentina de carácter federal, con presencia en todo el país”. Está conformada por el Rectorado, 30 Facultades Regionales, 53 Extensiones Áulicas, el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico (INSPT), el Instituto de Ciencias, Energía e Innovación Tecnológica Sostenible (Cenits), el Centro Tecnológico de Desarrollo Regional (CTDR) y dos escuelas secundarias técnicas: Colegio Tecnológico de la Universidad Tecnológica Nacional (Cutral Co) y la Escuela Tecnológica “Werner von Siemens” (Villa Ballester).

Actualmente, más de 112.000 personas estudian en la UTN, de las cuales 73.000 cursan carreras de ingeniería. La oferta académica comprende un total de 158 carreras, entre títulos de pregrado, grado y posgrado.

Las especialidades de ingeniería que se dictan son: Aeroespacial, Bioingeniería, Civil, Electromecánica, Electrónica, Energía, Energía Eléctrica, Industria Automotriz, Sistemas de Información, Telecomunicaciones, Ferroviaria, Industrial, Mecánica, Metalúrgica, Naval, Pesquera, Química y Textil.

Cada año, la universidad contribuye con más del 35% de personas graduadas en ingeniería y carreras tecnológicas a nivel nacional.

La investigación en la UTN se lleva a cabo a través de 127 Centros y Grupos. La universidad cuenta con miles de investigadores e investigadoras. Actualmente, están en marcha más de 700 proyectos de investigación, distribuidos y organizados en diferentes programas o campos de aplicación.

“Es misión de nuestra casa de estudios crear, preservar y transmitir los productos de los campos científico, tecnológico y cultural para la formación integral de las personas destinatarias de esa cultura y de la técnica, extendiendo su accionar a la comunidad para contribuir a su desarrollo y transformación. De ese modo, el desarrollo de proyectos culturales es impulsado por parte de las diferentes áreas de la Universidad, en gestión asociada con agentes y organismos del campo cultural”.

“En el mismo sentido, en el marco de una política de generación de conocimientos y capacidades tecnológicas en vinculación con el medio, la UTN colabora con la resolución de los problemas de la industria y la sociedad, prestando servicios a empresas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil”.

“Con el objetivo de fortalecer y consolidar su proceso de Internacionalización, la UTN potencia los vínculos académicos, científicos y humanos a través del intercambio y la comunicación con universidades, instituciones y asociaciones extranjeras; impulsa la inserción de estudiantes, docentes investigadoras e investigadores y demás miembros de la comunidad educativa en proyectos especiales de investigación, desarrollo y planeamiento; y promueve programas de cooperación internacional”.

“La UTN ratifica su compromiso con el bienestar y la justicia social, su respeto por la ciencia y la cultura, y la necesidad de su aporte al progreso de la Nación y las regiones que la componen. Es por ello por lo que, la Universidad Tecnológica nacional consagra el derecho al ingreso irrestricto y a la gratuidad de la enseñanza en sus carreras de grado”.

El decálogo de principios de FADGUT

1. El Estado tiene la función de regular y organizar la sociedad, asegurando que se eviten arbitrariedades e injusticias derivadas de la acumulación de poder de ciertos sectores sobre otros.

2. Una redistribución equitativa de la riqueza, acompañada necesariamente con salarios justos, es indispensable para asegurar el progreso social y económico de cada individuo en un país.

3. Los indicadores macroeconómicos solo son relevantes si se traducen en mejoras tangibles para la vida cotidiana de la sociedad

4. La promoción de la producción nacional y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) son clave para la inserción laboral de los egresados universitarios, el fomento de empleos de calidad, el consumo interno y la recaudación nacional. Esto contribuye a un círculo virtuoso en la economía, evitando endeudamientos innecesarios.

5. Los sindicatos tenemos un papel fundamental en la defensa de buenas condiciones laborales y salariales. Somos actores responsables que trabajamos por bienestar social y no debemos ser vistos como instituciones que van en contra del progreso del país.

6. Es fundamental fomentar el crecimiento y la movilidad social ascendente de cada persona, tanto dentro de la comunidad argentina como a nivel global, reconociendo el papel irremplazable de la educación en tal sentido.

7. Las universidades deben ser reconocidas como espacios democráticos, dedicados al conocimiento, la libertad de expresión y el desarrollo científico-tecnológico. Las Universidades no somos centros de adoctrinamiento político sino centros de promoción del pensamiento crítico.

8. Es esencial que las mujeres sean reconocidas en la sociedad y tengan acceso a iguales oportunidades, sin limitaciones por razones de género.

9. Las minorías sociales, así como cada persona, deben gozar del derecho a desarrollarse y avanzar en la sociedad, sin ser objeto de discriminación alguna.

10. La paz entre los pueblos no los debilita ni los hace inferiores; por el contrario, fortalece su desarrollo. Debe ser una prioridad para cada gobernante fomentar la paz dentro de su país y contribuir a la paz mundial. Las personas tienen derecho a vivir en un ambiente de paz, acompañado de un desarrollo económico y social que promueva la fraternidad.