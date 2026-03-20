Murió Michel Rolland, el enólogo que ayudó a reescribir la historia del vino argentino

Michel Rolland, uno de los consultores enológicos más influyentes del mundo y figura clave en la transformación del vino argentino, murió este viernes en Burdeos a los 78 años, tras sufrir un infarto. La noticia fue confirmada por su propia bodega en Mendoza, que lo despidió con un mensaje donde destacaron su energía inagotable, su vida “de bon vivant” y su capacidad para trabajar sin descanso incluso en sus últimos años.

En la cuenta de Instagram de la empresa expresaron: “Michel nos ha dejado hoy, a causa de un infarto fulminante. Aún estaba lleno de energía, proyectos, planes de viaje. Puede ser que su corazón se vio abrumado por esa vida ajetreada que tanto amaba, por sus 55 años de arduo trabajo, sus viajes a todas la latitudes del mundo, su lado pasional y su vida de bon vivant. A él le hubiera gustado irse rápidamente, sin sufrimiento, sin secuelas; es la última sorpresa que nos dió: partir como una estrella fugaz. Que cada uno lo recuerde por su ingenio, su risa, sus arrebatos, a veces fugaces, su generosidad, su talento, su tenacidad para trabajar; fue un pionero en su profesión. Amaba la vida, vivió varias con mucho entusiasmo. Amaba y se entusiasmaba por tantas cosas que compartía con el prójimo y su familia: cacería, golf, gastronomía, degustaciones, viajes y correr por el mundo. Qué vida magnífica vivió, como una aventura. Extrañaremos su entusiasmo y energía contagiosa, como su amor y su generosidad”.

Nacido en Pomerol, en el corazón vitivinícola del sudoeste francés, Rolland se formó en la Escuela de Viticultura y Enología de La Tour Blanche y en la Universidad de Burdeos. Desde allí inició una carrera que lo convertiría en pionero del concepto de flying winemaker: un asesor itinerante que viajaba por el mundo para acompañar a bodegas en la elaboración de vinos de alta gama. Trabajó en más de veinte países y se convirtió en referencia obligada para productores y críticos.

Su vínculo con Argentina comenzó a fines de los años 80, cuando Arnaldo Etchart lo invitó a Cafayate. Rolland aceptó sin haber probado un vino argentino —“si lo hubiera hecho, no habría tomado el avión”, bromeó décadas después—, pero aquel viaje se transformó en un punto de inflexión. Encontró un país con enorme potencial y decidió quedarse. “Argentina es para disfrutar”, repetía.

Rolland fue decisivo para que el Malbec dejara de ser una uva de consumo masivo y se convirtiera en un producto de exportación de alta gama. Su mirada técnica, centrada en la madurez, la concentración y la estructura, marcó una era en la enología contemporánea. Ese estilo generó debates —sus vinos eran celebrados por algunos críticos y cuestionados por otros—, pero nadie discute su impacto en la profesionalización del sector.

En Mendoza impulsó proyectos que cambiaron el mapa vitivinícola, entre ellos Clos de los Siete, en el Valle de Uco, donde convenció a un grupo de inversores franceses para desarrollar más de 600 hectáreas de viñedos y un modelo de producción colaborativa que se volvió emblemático. También fundó Bodega Rolland y participó en etiquetas como Mariflor, Val de Flores y Yacochuya.

Su influencia fue determinante para atraer inversiones extranjeras y posicionar al Valle de Uco como uno de los polos vitivinícolas más importantes de América Latina.

Rolland trabajó hasta sus últimos días: estuvo en Mendoza en diciembre y participó semanas atrás de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Su muerte sorprendió a colegas y bodegueros, que lo recordaron como un pionero, un innovador y un apasionado. “Aún estaba lleno de energía, proyectos y planes de viaje”, escribió su bodega al anunciar su fallecimiento.

Su legado se mide tanto en las botellas que llevan su sello como en las generaciones de enólogos que crecieron bajo su influencia. Para muchos, fue el hombre que ayudó a que el vino argentino dejara de mirar hacia adentro y se animara a competir en el mundo.

Con información de agencias e IA.