Ola de frío en Argentina: el pronóstico del tiempo para el fin de semana XXL de Carnaval

El jueves una ola de frío afectó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a cuatro provincias, por lo que las temperaturas descendieron a niveles invernales. Sin embargo, la situación está lejos de mejorar para este viernes, el último día de previo al fin de semana de Carnaval en el que muchos aprovechan para realizar una escapada y despedirse del verano, antes del comienzo de clases.

Feriado de Carnaval 2023: ¿cuándo es el fin de semana largo de febrero?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), CABA registró ayer una temperatura mínima de 14,9 grados, mientras que la Provincia de Buenos Aires el termómetro llegó a marcar los 13,8° C en Morón, 14,2° C en San Carlos de Bolívar y los 10,3° C en Azul y Tandil. La Costa Atlántica, Villa Gesell y Mar del Plata registraron 11,4°. Dolores y Olavarría, por otro lado, 11,2°.

Estas temperaturas son similares a las que se presentaban en Calafate, provincia de Santa Cruz. El frío se hizo notar aún más en las zonas rionegrinas de Maquinchao y Viedma, donde se registraron 9,3 y 10,8 grados, respectivamente. Sin embargo, las temperaturas más bajas se informaron en Puerto Madryn, Chubut, donde el termómetro tocó los 8,6 grados.

La temperatura para este viernes de frío polar

Para la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el pronóstico no será muy distinto este viernes, ya que se esperan lluvias por la tarde con temperaturas que comenzarán entre los 9° C y 11° C por la mañana para luego tocar los 17° o 19°, según la región.

Cómo sigue el clima el fin de semana largo de Carnaval

El sábado 18 de febrero las temperaturas comenzarán a subir levemente con máximas que rondarán los 21° C y los 23° C, pero no se pronostican precipitaciones. El termómetro volverá a subir el domingo con mínimas cercanas a los 18° C y máximas que rondarán los 28° C.

Durante los feriados de Carnaval, las temperaturas volverán a superar los 30 grados, puesto que se pronostica una mínima cercana a los 18° C y una máxima de 31° para el lunes, mientras que el martes comenzará con temperaturas que ronden los 21° C y el mercurio alcanzará su punto máximo al llegar a los 31° C.

Algo similar sucederá en las provincias más afectadas por la ola de frío, ya que Puerto Madryn tendrá una temperatura promedio de 14° C y 18° C, Esquel. El sábado comenzará a ascender hacia los 23 y 25 grados, respectivamente. El fin de semana de Carnaval el calor también llegará a la provincia de Chubut con máximas de 30°.

Río Negro y Neuquén tendrán el 20 y 21 de febrero máximas de 32° C y 35° C. En ese sentido, Santa Cruz será la única provincia de las que afectó la ola invernal que mantendrá su temperatura por debajo de los 25 grados. Ushuaia, por otro lado, matendrá niveles que rondarán los 12 y 14 grados.

El calor se hará sentir en otras provincias como San Luis, donde en algunas regiones tocarán los 35° el lunes. San Juan espera tener temperaturas similares con 33 y 34 grados de máxima para los feriados, algo que se replicará en Mendoza.

Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa esperan una temperatura promedio de 30° para ambos días. La Rioja, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, por otro lado, registrarán máximas de 32° C durante el Carnaval.

El termómetro se acercará a los 40 grados en el área que comprende a las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, donde el martes podrían alcanzar los 39° C.

Salta y Jujuy mantendrán un fin de semana agradable con temperaturas que rondarán los 20° C y 25° C desde el domingo hasta el martes 21 de febrero.

Viento y lluvia en la Costa Atlántica

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar Del Plata indica que este viernes el cielo permanecerá con chaparrones durante todo el día y la temperatura se ubicará entre 6 grados de mínima y 18 de máxima, situación que se replicará también en el resto de las localidades del partido bonaerense de la Costa Atlántica. Para la jornada de hoy, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos del sector sur, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 75 km/h.

En cambio, el fin de semana XXL de Carnaval volverá a salir el sol, a excepción del sábado, donde aún persistirán las lluvias y el frío casi polar. Para el domingo, la temperatura en Mar del Plata ascenderá levemente, acompañada de un cielo despejado y una leve nubosidad, con 11 grados de mínima y 24 de máxima. Luego, el tiempo rondará los 28°, ideales para disfrutar de la playa.

Por otra parte, el pronóstico del fin de semana largo para otras zonas de la Costa Atlántica es similar al del Municipio de General Pueyrredón: el sábado se aguardan mínimas de 7° y máximas de 20°, que persistirán desde hoy de la mano de precipitaciones y vientos del sector suroeste. Sin embargo, el domingo, lunes y martes esta tendencia mejorará, alcanzando temperaturas mínimas de 12 grados y máximas de 29, junto a un cielo parcialmente nublado.

NB