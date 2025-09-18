Procesaron y embargaron a Morla y las hermanas de Maradona en la causa de las marcas

El abogado Matías Morla y las hermanas de Diego Armando Maradona fueron procesados y embargados este jueves en la causa que investiga la presunta apropiación ilegal de las marcas pertenecientes al astro argentino.

Fuentes del caso informaron que la Justicia embargó a Rita y Claudia Maradona, Morla, su cuñado Maximiliano Pomargo, la escribana Sandra Iampolvsky, Sergio Garmendia -empleado del letrado- por la suma de $2 mil millones.

El letrado, su cuñado y Garmendia se encuentran acusados en calidad de coautores por el delito de defraudación y administración fraudulenta (artículos 45 y 173, inciso 7° del Código Penal y artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación) y se dictaminó sus procesamientos sin prisión preventiva.

Por su parte, la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Nación procesó también sin prisión provisoria a las dos hermanas del ex jugador de Boca y a Iampolsky por considerarlas partícipes necesarias en el mismo ilícito.

Con información de la agencia NA