Tamara Pettinato reapareció en sus programas e hizo su descargo: “Acá hay un solo villano y no soy yo”

La conductora Tamara Pettinato afirmó esta noche que “hay un solo villano” en el escándalo originado por la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género.

En ese sentido, remarcó que “eso es lo único importante, lo que debe investigar la justicia, pero mezclaron todo”.

“En medio de la denuncia pusieron mi video en la Casa Rosada, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Corrieron el foco de lo importante”, añadió.

Asimismo, la mujer subrayó que “hay un solo villano, y no soy yo”, en su reaparición en el programa “Final feliz”, de Blender.

En su monólogo, Pettinato se despegó del escándalo y dijo haber estado en la Casa Rosada “con cuatro personas más, para realizar una entrevista, invitada por la única persona que podía hacerlo”.

En el video en cuestión, la conductora aparecía en cámara, mientras se escuchaba la voz de Fernández, quien le hacía preguntas sobre el vínculo que supuestamente los unía.

“Tienen que escuchar a esa víctima, es lo que importa. Nada tiene que ver ese video, es un chisme rosa, me piden explicaciones cuando no tengo nada que explicar”, agregó en su descargo.

El video en cuestión se dio a conocer pocas horas después de que se confirmara la denuncia de Yañez contra el exmandatario, quien ya fue imputado por violencia de género, acusado de “lesiones graves”, como así también de “abuso de poder y autoridad”. Junto a la denuncia también se difundieron fotos de Yañez con moretones en un ojo y un brazo.

“Me angustié y me quedé tapada en la cama”

Ya este viernes, Pettinato estuvo en el programa de Ernesto Tenembaum, en Radio con Vos, donde es columnista. Y contó cómo fueron los últimos días: “Fue una semana terrible. No me escondí. Fue un golpe que filtraran algo así que no esperabas. No conocía ese video. Lo único que me salió estos días es quedarme encerrada, tirada en la cama. No miré las redes sociales. Fue mi elección no leer ni prendí los noticieros. Me angustié y me quedé tapada en la cama”.

Además, la conductora dijo no tener “miedo de salir a la calle o de volver a trabajar”, aunque confesó que le quedaba “como una angustia”.

Además, admitió tener “bronca” con el expresidente Alberto Fernández. “Yo no soy villana en esta historia. El villano es él porque está siendo acusado de golpeador. El foco debe ser ese, hay alguien acusado de ser golpeador y otra persona que denuncia eso”, explicó.

Asimismo, sobre los posteos de Javier Milei en su contra, Pettinato se mostró molesta: “El presidente actual me dice prostituta y que estoy en una asociación ilícita, a mí, que soy una persona común, ¿está bien eso? ¿No tengo que hacer nada con eso? Me parece grave que venga del Presidente. Él, al decirme que soy prostituta, hace que todos los libertarios me ataquen, genera una catarata de gente que me ataca en redes sociales”, argumentó.

En tanto, sobre el tratamiento de los medios sobre el tema, puso como ejemplo la tapa del diario Clarín al día siguiente de la difusión del video: “En la tapa de Clarín, donde decía 'Alberto y Fabiola', apareció mi foto. Mezclaron todo”, reclamó.

Pettinato negó haber hecho negocios con el Estado. “No tendría cuatro trabajos como tengo, ganando un sueldito. No saqué un solo beneficio. Tuve un solo contrato para promocionar 'Precios justos', que fue un trabajo de un día y no me pagaron US$4.500. Y ni siquiera me ayudó esa persona. Me contrató una consultora que contrató el Estado, que pedía una influencer para presentar algo. No hubo influencias. Te saca escuchar esas cosas”, concluyó.

