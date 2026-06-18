Qué desafíos enfrentan los espacios públicos cuando aumenta la circulación de personas

Aunque para muchos la “hora pico” no es más que una molestia que se vive en las principales ciudades del mundo durante momentos de alto flujo de personas, la realidad es que se trata de un fenómeno complejo que requiere de un amplio nivel de planificación y armonía para transcurrir sin mayores sobresaltos.

Ante los ojos de millones de personas, el aumento en la circulación genera una saturación importante de todas las vías de transporte ciudadano, creando una gran cantidad de situaciones no solo pueden disrumpir la movilidad, sino que además pueden poner en peligro la vida de las personas.

Esto se ha convertido en un problema cada vez mayor con el aumento en la sobrepoblación de algunas de las ciudades más importantes del mundo.

Principales riesgos

Cuando se trata de identificar los riesgos que enfrentan los espacios públicos en los horarios de mayor circulación de personas, estos suelen englobarse de la siguiente forma:

Accidentes de tránsito: el principal riesgo que se presenta en la hora pico son los accidentes de tránsito, tanto aquellos que solo afectan a los conductores, como los que también ponen en riesgo a los transeúntes y a la propiedad.

el principal riesgo que se presenta en la hora pico son los accidentes de tránsito, tanto aquellos que solo afectan a los conductores, como los que también ponen en riesgo a los transeúntes y a la propiedad. Violencia: el aumento en el flujo de personas obliga a una mayor interacción lo que, acompañado del ajetreo diario, puede crear picos de violencia inusuales. Estos no solo incluyen violencia entre quienes transitan las calles, sino también ataques deliberados por parte de organizaciones terroristas.

el aumento en el flujo de personas obliga a una mayor interacción lo que, acompañado del ajetreo diario, puede crear picos de violencia inusuales. Estos no solo incluyen violencia entre quienes transitan las calles, sino también ataques deliberados por parte de organizaciones terroristas. Delincuencia: los criminales y organizaciones delictivas suelen incrementar sus actividades para sacar provecho al aumento en el flujo de personas. En muchos casos, la gran cantidad de personas no solo permite “botines” mayores, sino también una mayor facilidad de escondite y huida.

los criminales y organizaciones delictivas suelen incrementar sus actividades para sacar provecho al aumento en el flujo de personas. En muchos casos, la gran cantidad de personas no solo permite “botines” mayores, sino también una mayor facilidad de escondite y huida. Transmisión de enfermedades: un riesgo que se hizo especialmente visible con la aparición de la pandemia del COVID-19 es la transmisión de enfermedades contagiosas, con la hora pico siendo perfecta para diseminar de forma exponencial la dispersión de patógenos que pueden representar una amenaza a la salud pública.

un riesgo que se hizo especialmente visible con la aparición de la pandemia del COVID-19 es la transmisión de enfermedades contagiosas, con la hora pico siendo perfecta para diseminar de forma exponencial la dispersión de patógenos que pueden representar una amenaza a la salud pública. Emergencias ambientales: por último, existe un gran número de situaciones de riesgo completamente imprevistas causadas principalmente por el medio ambiente. Desde un aumento extremo en la temperatura o precipitaciones excesivas en un periodo de tiempo corto, hasta catástrofes imprevisibles como terremotos.

Herramientas más efectivas

Ante estos peligros, tanto las entidades gubernamentales como la mayoría de los negocios implementan protocolos y sistemas de seguridad pensados tanto en la protección de la propiedad y bienes, como en la reducción de daños sufridos por las personas en caso de situaciones de riesgo.

Una de las herramientas más utilizadas son las cámaras de seguridad, ya que pueden instalarse en un gran número de espacios y agilizan tanto la detección de amenazas, como ejecución de estrategias de respuesta. Las cámaras de seguridad PTZ serían algunas de las más utilizadas actualmente debido a su amplio rango de visión y versatilidad.

Las cámaras modernas no solo son capaces de identificar rostros y eventos de riesgo, sino también recabar y contrastar estadísticas en tiempo real para ayudar a las autoridades a tomar acciones preventivas.

Los sistemas de control de acceso tanto a instalaciones públicas como privadas son vitales para detectar cuando un espacio está abarrotado, así como para identificar personas que puedan ser consideradas como un riesgo para los demás.

El uso de sistemas para la detección (como sensores) y notificación (alertas) también se ha digitalizado para agilizar la transmisión de notificaciones a la población, así como para brindar instrucciones claras que permitan disminuir el peligro que enfrentan las personas en situaciones de emergencia.

Por último, la formación y el despliegue de personal de seguridad para desescalar situaciones de riesgo y atender de manera efectiva cualquier emergencia también son esenciales.