TikTok cierra el acuerdo para crear la nueva versión norteamericana de la aplicación y sortear su prohibición en EE.UU.

TikTok cerró un acuerdo para crear una nueva entidad estadounidense, evitando así la amenaza de una prohibición en Estados Unidos que se estuvo debatiendo durante años.

“¡Estoy muy feliz de haber ayudado a salvar TikTok!”, expresó el presidente de EE.UU., Donald Trump, en Truth Social: “Ahora será propiedad de un grupo de grandes patriotas e inversores estadounidenses, los más importantes del mundo, y será una voz importante. Junto con otros factores, fue responsable de que me fuera tan bien con el voto joven en las elecciones presidenciales de 2024. Solo espero que, en el futuro, aquellos que utilizan y aman TikTok me recuerden”.

Y agregó: “Gracias al vicepresidente, JD Vance, y a todos los demás miembros de mi Administración que ayudaron a que este acuerdo llegara a una conclusión definitiva y hermosa. También me gustaría dar las gracias al presidente Xi, de China, por trabajar con nosotros y, en última instancia, aprobar el acuerdo. Podría haber tomado otra decisión, pero no lo hizo, y le agradecemos su decisión”.

La empresa de la plataforma de videos firmó acuerdos con importantes inversores, entre los que se encuentran Oracle, Silver Lake y MGX, para crear la nueva empresa conjunta TikTok US, informa The Associated Press.

La nueva versión funcionará bajo “medidas que salvaguardan la seguridad nacional mediante una protección integral de los datos, la seguridad de los algoritmos, la moderación de contenidos y las garantías de software para los usuarios estadounidenses”, según declaró la empresa china en un comunicado este jueves.

Los usuarios estadounidenses de TikTok podrán seguir utilizando la misma aplicación.

Adam Presser, que trabajó como director de operaciones y confianza y seguridad de TikTok, dirigirá la nueva empresa como director ejecutivo. Trabajará junto con un consejo de administración de siete miembros, en su mayoría estadounidenses, que incluye al director ejecutivo de TikTok, Shou Chew.

El acuerdo pone fin a años de incertidumbre sobre el destino en EE.UU. de la plataforma para compartir videos.

Después de que una amplia mayoría en el Congreso aprobara —y el presidente Joe Biden firmara— una ley que prohibiría TikTok en EE.UU. si no encontraba un nuevo propietario en lugar de la china ByteDance, la plataforma estaba destinada a desaparecer en enero de 2025. Durante varias horas, así fue. Pero en su primer día en el cargo, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para mantenerla en funcionamiento mientras su Administración buscaba un acuerdo para la empresa.

Además de hacer hincapié en la protección de datos, con el almacenamiento local de los datos de los usuarios estadounidenses en un sistema gestionado por Oracle, la empresa conjunta también se centrará en el algoritmo de TikTok.

La fórmula de recomendación de contenidos, que ofrece a los usuarios videos específicos adaptados a sus preferencias, se volverá a actualizar con los datos de los usuarios estadounidenses, según ha anunciado la empresa.

Oracle, Silver Lake y la empresa de inversión de los Emiratos Árabes Unidos MGX son los tres inversores principales, cada uno de los cuales posee una participación del 15%.

Entre otros inversores se encuentra la empresa de inversión de Michael Dell, el multimillonario fundador de Dell Technologies.

ByteDance conserva un 19,9% de la empresa conjunta.