Calendario de eventos turísticos en la provincia de Buenos Aires por el Día de la Tradición

Cañuelas realizará la Expo Cañuelas 2026 y la Fiesta Provincial del Dulce de Leche; Mar Chiquita, la 19.° Fiesta Provincial del Cordero Costero en Mar de Cobo; Adolfo Alsina, la 4.° Fiesta de la Masa en Villa Maza; y San Antonio de Areco, la 87.° Fiesta Nacional de la Tradición.

Además, en La Plata y Berisso se llevará a cabo el 11.° Encuentro de Acordeonistas del Río de la Plata; en Salto, el 8.° Festival del Orgullo y en Santa Luisa, Olavarría, la 7.° Fiesta del Caballo.

Toda la información en buenosaires.tur.ar/que-hacer

FIESTAS POPULARES

CHIVILCOY (Gorostiaga)

4° Fiesta de la Empanada Frita al Disco

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 13, a partir de las 20:00, en Gorostiaga.

Descripción: Noche de arte, gastronomía, música, danzas, artesanías y las tradicionales empanadas fritas al disco. Entrada gratuita. Organiza la Escuela Secundaria N.º 13 con el acompañamiento de la Municipalidad de Chivilcoy y de HRG Pastas.

Más información: www.instagram.com/p/DfDdIZsoAXL/ www.instagram.com/munichivilcoy/

MAR CHIQUITA (Mar de Cobo)

19º Fiesta Provincial del Cordero Costero

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 13, a las 18:00; sábado 14 y domingo 15, desde las 14:00, en la plaza central y sus alrededores.

Descripción: Degustación de cordero costero elaborado por asadores locales, fogones, puestos gastronómicos y cerveceros, artesanías y emprendimientos. Viernes, presentación del grupo Los del Fuego; sábado, de Rocío Quiroz y domingo, cierre con el Musiquero Entrerriano y elección de la soberana. Entrada gratuita. Organizan la Comisión de la fiesta, instituciones locales con el acompañamiento de la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información:www.instagram.com/fomentomardecobo/

www.instagram.com/turismo.marchiquita

www.facebook.com/turismomarchiquita

PATAGONES (Stroeder)

113º Aniversario de Stroeder

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 13 al domingo 15, a las 18:00, en Stroeder.

Descripción: Gastronomía, danza, talleres de canto y música con Santi Cairo, Los Rancheros y Los Turros. Espectáculos y actividades para las infancias. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal de Stroeder con el acompañamiento de la Municipalidad de Patagones.

Más información: www.instagram.com/munipatagones/

www.instagram.com/stroederfestejos/

www.facebook.com/stroeder.caminoalcentenario

LA COSTA (Mar de Ajó)

57º Fiesta Nacional de la Corvina Rubia

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 13 al domingo 15, desde el mediodía, en el camping General Lavalle, av. Irigoyen y av. Carreras.

Descripción: Espectáculos musicales con Siete Lunas, Miguel Ángel, agrupación El Baile del Gato, tributo a Leo Mattioli, La Juntada Cumbia y artistas locales. Elección de las soberanas de la Corvina Rubia y concurso de pesca con importantes premios. Además, food trucks, gastronomía y feria de artesanías . Entrada gratuita. Comisión de Festejos de Mar de Ajó con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa.

Más información: www.instagram.com/fiestacorvinarubia_oficial/

www.facebook.com/FiestaNacionalCorvinaRubiaMda

SAN ANTONIO DE ARECO

87° Fiesta Nacional de la Tradición

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 13, desde las 15:00; sábado 14 y domingo 15, a partir de las 10:00; en diferentes espacios físicos de la ciudad.

Descripción: Viernes, a las 20:00, destrezas criollas en el Parque Criollo; Fogón Surero en el Patio de la Pulpería La Blanqueada, Parque Criollo y Museo Ricardo Güiraldes. Sábado, por la mañana, izamiento de bandera en el Parque Criollo; a las 12:00, destrezas criollas; a las 20:00, baile de campo en el Museo Ricardo Güiraldes. Domingo, festejo central con el desfile de la tradición en la Plaza Ruiz de Arellano y por las calles del pueblo; almuerzo, destrezas y entrega de premios en la pulpería La Blanqueada. Organiza la Municipalidad de San Antonio de Areco. Programación: www.instagram.com/p/DdUEkQvFN5Y/?img_index=1

Más información: www.instagram.com/municipioareco/

www.facebook.com/municipioareco

NUEVE DE JULIO (Carlos María Naón)

6° Fiesta Popular del Choripán y la Bondiola Asada

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 8:00, en av. Mitre y av. Presidente Perón y domingo 15, a las 10:30, en Carlos María Naón.

Descripción: Comienza con la cabalgata hacia Carlos María Naón, luego parada para almorzar; a las 18:00, llegada al pueblo; a las 21:00, peña y baile en el Club Porteo Naón. Domingo, desfile institucional, almuerzo criollo, prueba de riendas y, a las 14:00, inicio del clásico. Espectáculos folclóricos. Entrada gratuita. Organiza la Sociedad de Fomento de Carlos María Naón con el acompañamiento de la Municipalidad de Nueve de Julio.

Más información: www.instagram.com/sociedaddefomentoc.m.naon/

www.facebook.com/sociedad.defomento.3762

PUAN (Felipe Solá)

10° Fiesta de la Colmena

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 17:30, en la plaza Eva Perón.

Descripción: Espectáculos musicales con artistas locales, patio gastronómico a cargo de instituciones locales, artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita. Organizan familias Jardín 905 y la Comisión del Centro de Apicultura con el acompañamiento de la Municipalidad de Puan.

Más información: www.instagram.com/fiestadelacolmena

www.instagram.com/municipiopuan/

www.facebook.com/municipiodepuan

CHASCOMÚS

Fiesta de la Tradición

Fecha, hora y lugar: Sábado 14 y domingo 15, desde el mediodía, en el Fortín Chascomús.

Descripción: Jineteadas, aparte campero, pruebas de rienda, exhibición, entrevero de tropillas y la clasificación a Jesús María. Además, música y baile popular. Entrada arancelada. Organiza Fortín Chascomús con el acompañamiento de la Municipalidad de Chascomús.

Más información:www.instagram.com/fortin.chascomus

ADOLFO ALSINA (Villa Maza)

4° Fiesta de la Masa

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 11:00, en el Parque Municipal de Villa Maza.

Descripción: Concurso de masas dulces y saladas, espectáculos en vivo, artistas, baile popular, patio de comidas, feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita. Organizan la Comisión de Festejos de Villa Maza, la Delegación Municipal con el acompañamiento de la Municipalidad de Adolfo Alsina.

Más información: www.instagram.com/fiestadelamasa

www.instagram.com/municipalidadadolfoalsina/

BRAGADO (La Limpia)

4º Fiesta de la Empanada

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 11:00, en la Estación Ferrocarril La Limpia.

Descripción: En el marco del 125.° aniversario de la localidad se llevará a cabo un desfile de caballos por las calles del pueblo, concurso de la mejor empanada, juegos de kermesse y espectáculos con la presentación de los grupos folklóricos Alma Gaucha, Los Bagualeros, Sentimientos del Monte y Sentimiento Campero. Cierre con el Bocha Lobosco y su Cachamay. Entrada gratuita. Organiza la Comisión Vecinal La Limpia con el acompañamiento de la Municipalidad de Bragado.

Más información:www.instagram.com/lalimpiacomisionvecinal/

www.instagram.com/direcciondeturismobragado/

www.facebook.com/direcciondeturismobragado

OLAVARRÍA (Santa Luisa)

7° Fiesta del Caballo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 12:00, en Santa Luisa.

Descripción: Acto protocolar, desfile de instituciones educativas, deportivas, agrupaciones criollas, tropillas, carruajes, colectividades, danzas folclóricas, baile popular y artistas locales. Además, puestos de comida, artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal Santa Luisa con la colaboración de distintas áreas de la Municipalidad de Olavarría, instituciones y la comunidad de la localidad rural.

Más información: www.instagram.com/olavarria.va /

EVENTOS CULTURALES

TRENQUE LAUQUEN

3º Bienal y 10º Encuentro Nacional de Arte Mural

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del miércoles 11 al domingo 15, en distintos horarios y espacios físicos de la ciudad.

Descripción: Durante 5 días, muralistas locales y provenientes de distintos puntos del país intervendrán simultáneamente muros públicos de la ciudad bajo la consigna “150 años de historia”. Habrá pintura en vivo, talleres y visitas guiadas a museos. Cronograma completo en el siguiente link: https://www.trenquelauquen.gov.ar/noticias/ya-esta-todo-listo-para-la-tercera-bienal-y-decimo-encuentro-de-arte-mural-del-miercoles-11-al-domingo-15-de-noviembre/ . Entrada gratuita. Organiza la municipalidad de Trenque Lauquen.

Más información: https://acortar.link/Z9U9Pl https://www.facebook.com/municipio.trenquelauquen/

BALCARCE

Feria del Libro Independiente de Balcarce

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, desde las 16:00, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.

Descripción: Jornada para compartir el universo de la literatura, descubrir nuevas lecturas y conocer escritores y editoriales autogestivas, con presentación de autores, proyectos editoriales, harlas, encuentros ypuestos de escritores y editoriales independientes. Entrada gratuita. Organiza Jam Literaria con el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Balcarce.

Más información: www.culturayespectaculos.com

www.facebook.com/subsecretariadecultura.balcarce

LUJÁN

Concierto del Árbol Solo: Niebla en las Orillas

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 20:00, en el Santuario de Luján.

Descripción: Presentación de la Orquesta Sinfónica de la Policía Federal, bajo la dirección de Daniel Batista, Selección de Tangos y Sinfonía escocesa de Mendelssohn. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Luján.

Más información:www.instagram.com/coromunicipaldelujan/

www.facebook.com/CMClujan

SALTO

8° Festival del Orgullo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, de 18:00 a 22:00, en la Plaza San Martín.

Descripción: Encuentro que celebra la diversidad y el orgullo con artistas en vivo, emprendimientos locales, feria gastronómica y música. Entrada gratuita. Organiza Diversidad Salto con el acompañamiento de la Municipalidad de Salto.

Más información: www.instagram.com/diversidadsalto/ www.instagram.com/municipalidadsalto/

TANDIL

Noche de los Museos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, de 19:00 a 00:00, en distintos espacios culturales de la ciudad.

Descripción: Participan más de 45 espacios entre museos, centros culturales, entidades de formación y de circulación artística y patrimonial. Entrada gratuita. Organizan el Museo Municipal de Bellas Artes y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Tandil.

Más información: www.instagram.com/mumbat_tandil/

LA PLATA (La Plata - Berisso)

11° Encuentro de Acordeonistas del Río de la Plata

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 11:00, en el Centro Cultural Estación Provincial, calle 17 y 71, La Plata; y domingo 15, a las 15:00, en el Delta de Berisso.

Descripción: Sábado, a las 11:00, taller Dimotteando y Chamamé entrerriano, por Facundo Torresán. A las 15:00, en el Círculo Circasiano, baile folk francés, por Isabelle Bazin. A las 18:00, ronda de acordeonistas y conversación abierta con invitados especiales. A las 21:00, en el Club Unión y Perseverancia (calle 13 y 153, Berisso), presentación de Natalio Sturla & Isabelle Bazin. Invitada: Noelia Sinkunas. Domingo, caminata inmersiva por el ecosistema isleño y Concierto para el humedal. Servicio de cantina. Actividades aranceladas. Organiza el Encuentro de Acordeonistas del Río de La Plata.

Más información: www.instagram.com/encuentro_acordeonistas/

www.facebook.com/encuentrodeacordeonistasdelriodelaplata

CHACABUCO

15º Festival Nuestras Raíces

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, desde las 20:30 y domingo 15, a las 16:30, en la Plaza General Belgrano.

Descripción: Desfile criollo, fogón, música y danza en vivo, Feria Producir y Mercados Bonaerenses. Programación completa en: www.instagram.com/p/DfFF4yGxyK1/?vrfl=MThycW41cW1lZGt6eA%3D%3D Entrada gratuita. Organiza el Centro Tradicionalista “El Orejano” con el acompañamiento de la Municipalidad de Chacabuco.

Más información: www.instagram.com/cultura.chacabuco/

www.facebook.com/subsecretariadecultura

ALBERTI

55º Pre Cosquín Sede Alberti

Fecha, hora y lugar: Sábado 14 y domingo 15, a partir de las 17:00, frente al Palacio Municipal.

Descripción: Competencia en diferentes disciplinas, paseos de artesanos y gastronómicos, emprendimientos, actividades artísticas y presentación de ballets locales. Organiza la Secretaría de Gestión Cultural y Promoción del Patrimonio, Dirección de Cultura, de la Municipalidad de Alberti.

Más información: www.instagram.com/culturaalberti/

www.facebook.com/AlbertiCultura

CAPITÁN SARMIENTO

Noche de los Museos 2026

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 14 y domingo 15, de 18:00 a 00:00, en distintos espacios físicos de Capitán Sarmiento.

Descripción: Visita a los espacios que forman parte de la identidad de la ciudad. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Capitán Sarmiento.

Más información: www.instagram.com/capitansarmientomuni/

www.facebook.com/municipalidadcapitansarmiento - Casa de la Cultura (2478) 448965.

CORONEL SUÁREZ

6° Peatonal Criolla

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a partir de las 8:00, en el Paseo del Riel.

Descripción: Artistas locales, danzas y espectáculos en vivo. Se entregará el premio Juan Carlos Heuman al Mejor Asador Suarense. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Suárez.

Más información: www.instagram.com/suarezturismo

www.facebook.com/suarezturismo

LAPRIDA

Encuentro de Tradiciones 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, desde las 11:00, en la plaza Pedro Pereyra y otros espacios físicos de Laprida.

Descripción: Desfile criollo por la av. San Martín; a partir de las 13:30, en el Campo de Doma, almuerzo, juegos tradicionales, entrega de premios y presentación de las peñas La Yunta y Cautivos. Entrada gratuita. Organizan las Instituciones Tradicionalistas locales con el acompañamiento de la Municipalidad de Laprida.

Más información: https://www.instagram.com/p/DfCPnQLILbp/?img_index=1

https://www.facebook.com/lapridaturismo

PUAN

Fiesta de Darregueira 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 12:00, en el predio Barrio del Humo.

Descripción: Feria de artesanías, puestos comerciales, paseo gastronómico, espectáculos musicales con Proyecto Cumbia, Munay, Kumará, Medio Siglo Rock, Los Charros, talleres municipales de tango y folklore y número infantil con Remo Lino. Entrada arancelada, menores de 12 años ingreso gratuito. Organiza la Asociación Civil Fiesta de Darregueira.

Más información: www.instagram.com/fiestadarregueira/

www.facebook.com/fiestadedarregueira

SUIPACHA

3º Encuentro de la Tradición

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 18:00, en el salón de actos de la EP 1.

Descripción: En el marco del programa de Coros y Orquestas Bonaerenses se presentarán la Orquesta Criolla de Suipacha, el grupo Brotes de Tradición y música del Jardín 904. Cantante invitada: La Ferni. Entrada gratuita. Organiza la Orquesta Sinfónica con el acompañamiento de la Municipalidad de Suipacha y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/suipacha.turismo/

www.facebook.com/profile.php?id=61577464425411

EVENTOS GASTRONÓMICOS

JUNÍN

45º Fiesta del Fiambre Casero

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, desde las 18:00 y domingo 15, a partir de las 11:00, en la ex Estación del Ferrocarril.

Descripción: Productores locales de fiambre, música en vivo, danza y gastronomía. Domingo, a las 11:00, desfile de caballos; a las 13:00, juego de riendas y desde las 14:00, espectáculos musicales con Lunáticos, Los Gringos y Rocío Quiróz en el cierre de la fiesta. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal de Agustín Roca con el acompañamiento de la Municipalidad de Junín

Más información: www.instagram.com/delegacionagustinroca/

www.junin.gob.ar/evento/fiesta-del-fiambre

PERGAMINO

Semana de la Cocina Italiana

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, de 12:00 a 18:00, en el Parque Belgrano.

Descripción: Sabores, tradiciones y cultura italiana con platos típicos, bebidas y postres tradicionales, música en vivo y sorteos. Entrada gratuita. Organizan el Centro Económico Ítalo Argentino (CEIA), la Cámara de Comercio Italiana de Rosario y la Municipalidad de Pergamino.

Más información: www.instagram.com/ceiapergamino

www.instagram.com/turismopergaminooficial/

www.facebook.com/PergaminoTurismo

EVENTOS DEPORTIVOS

CASTELLI (Paraje Guerrero)

6 KM Paisajes de Vida

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 11:00, en la Estancia La Balbina.

Descripción: En el marco del XVI Encuentro Nacional Red Argentina del paisaje y a beneficio del hospital municipal Ramón Carrillo. Tercera fecha del campeonato anual de calles, trail y MTB. Valor de la inscripción: $10.000. Habrá remeras para los primeros 100 inscriptos. Organizan Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI) y la Red Argentina del Paisaje con el apoyo de la Municipalidad de Castelli.

Más información:www.instagram.com/deportes castelli/

www.facebook.com/castelli.crece

TANDIL

53º Tandilia 2026

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 18:00, desde el Cerro La Movediza.

Descripción: Recorrido de 11,1 kilómetros con circuito de pendientes pronunciadas y calles empedradas rumbo al Polideportivo Municipal. Inscripción arancelada. Organiza la Asociación de Atletismo de Tandil con el acompañamiento de la Municipalidad de Tandil.

Más información: www.instagram.com/atatandil/

www.facebook.com/ata.tandil

www.tandil.tur.ar/evento-tandilia-2026-1240

TRENQUE LAUQUEN

4ta. Fecha Campeonato de Duatlones

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 13.30, en Ampliación Urbana, av. Parque Lineal Jorge Alberto Barracchia y calle Macaya.

Descripción: Acreditaciones a las 13:30 y largada a las 16:00, en las distancias de 3 kilómetros, pedestrismo; 20, de ciclismo y 3 más de pedestrismo. Actividad arancelada. Organizan la Dirección de Deporte de la Municipalidad de Trenque Lauquen, la Agrupación Nos Gusta Pedalear, el Club Barrio Alegre, el Instituto Superior de Formación Docente Nº 144 y el Club Progreso.

Más información: www.instagram.com/p/DfDAgwmTNRz/

www.trenquelauquen.gov.ar

BALCARCE

Buenos Aires Aventura Trail 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, desde las 6:00, en el Parque Geológico Pum Antu, calles 47 y 48.

Descripción: Carrera de aventura trail run de 10 y 21 kilómetros, competitivos, y 5, recreativos. La final del Circuito Buenos Aires Aventura es gratuita, con prioridad para los corredores que participaron en Epecuén, Mercedes y La Plata. Organizan la Subsecretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo bonaerense y la Subsecretaría de Deporte de la Municipalidad de Balcarce.

Más información: www.instagram.com/p/DejqkkhnHno/?img_index=1

www.facebook.com/deportesyrecreacionbalcarce

MARCOS PAZ

Maratón Zabala 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, desde las 7:00, en Espacio Quinta Devoto.

Descripción: Carrera de modalidad trail con distancias de 12 kilómetros, competitivos; 6, participativos; 1, de caminata y 1, categoría kids. Incluye premiación, sorteos y servicio de buffet. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Marcos Paz.

Más información: www.instagram.com/p/DePqQTrGWiB/

www.instagram.com/deportesmmp/

www.facebook.com/DireccionDeDeportesYRecreacionDeMarcosPaz

MONTE HERMOSO

Triatlón Monte Hermoso 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 9:30, en el Balneario Monte Hermoso.

Descripción: Distancias de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5, de running. Inscripciones en: www.bahiacorre.com.ar Actividad arancelada. Organizan la Secretaría de Deportes de Monte Hermoso, Bahía Corre y Adeprotur.

Más información: www.instagram.com/p/De15dl-xrRy/