La nueva Honda HR-V ya está a la venta en la Argentina

En un evento para la prensa especializada realizado en la localidad de Escobar, Honda hizo la presentación oficial de la nueva HR-V, un modelo totalmente renovado que reemplazará al actual lanzado en 2015.

Se trata de una SUV compacta que se encuadra en el segmento “B SUV”, actualmente el más concurrido por la gran variedad de modelos disponibles (más de 15 en total). Al ser tan amplio, el segmento B SUV podría dividirse en dos: uno de “entrada” con los modelos más chicos y/o accesibles, y otro “plus”, con las opciones más grandes y también más caras. Por su tamaño (4,33 m de largo) y precio, la HR-V se encuadra en esta última zona, donde sus principales competidores serán el Jeep Renegade, el Nissan Kicks, la Volkswagen T-Cross y la Chevrolet Tracker, entre otros. La futura Peugeot 2008 fabricada en Argentina se sumará el año que viene a esta lista.

La nueva HR-V viene importada de Brasil y estará disponible en dos versiones –LX y EXL–, que comparten la mecánica y solo varían en terminaciones, equipamiento y precio. La LX tiene un precio de lista de U$S 32.000 y la EXL de U$S 35.000. La garantía en ambas es de 3 años o 100.000 km.

Datos

Las principales características que Honda dio a conocer en la presentación son las siguientes.

Esta tercera generación de la HR-V tiene una plataforma completamente nueva, que comparte con el nuevo City (que no se vende en Argentina). Crece en todas sus dimensiones exteriores (salvo el alto) e interiores con respecto al modelo al que reemplaza: mide 4,33 m de largo (+ 4 cm), 1,79 m de ancho (+ 2 cm) y 1,59 m de alto (-2 cm). En el interior hay 35 mm más de espacio para los pies en el asiento trasero y el asiento del conductor está 10 mm más elevado para una mejor visión en la conducción.

La estructura es del tipo “inteligente” y combina rigidez y ductilidad, para un chasis más “flexible”, que garantice estabilidad en la conducción y una deformación eficiente en caso de choque. La combinación de chasis, dirección y suspensión está muy mejorada, para dar más confort en el manejo y estabilidad en las curvas.

El motor es un 4 cilindros en línea de 1.5 litros, que eroga 121 CV de potencia máxima a 6.600 RPM, y está acompañado por una transmisión CVT (variador continuo) con levas en el volante y modo de manejo Sport. El torque máximo es de 148 Nm a 4.300 RPM.

El equipamiento de seguridad de serie incluye 6 airbags, luces full LED; Honda Lanewatch para reducción del punto ciego; sistema de asistencia para arranque en pendiente (HSA); sistema electrónico de frenado (EBB); señal de balizas de emergencias automático (ESS), cámara de reversa (tres vistas) con líneas dinámicas, sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos (TPMS), y un nuevo control de descenso de pendiente (HDC). Varios de estos dispositivos son inéditos en su segmento.

La versión EXL cuenta además con el paquete Honda Sensing, compuesto por un sistema de cámara y sensores que realizan una lectura permanente de las situaciones de conducción. Incluye el sistema de alerta de frenado por colisión frontal (FCW), que advierte al conductor el acercamiento a otro vehículo, un sistema de frenado con mitigación de colisión (CMBS), un sistema automático de luces altas (AHB), y un detector de fatiga que le solicita al conductor que se detenga cuando lleva varias horas al volante o identifica movimientos anormales. También ofrece control de velocidad crucero adaptativo (ACC) con limitador de velocidad, función de seguimiento a baja velocidad (LSF), sistema de conservación de carril (LKAS) y alerta de cambio de carril (LDW).

A nivel estético, Honda presenta el diseño de la nueva HR-V como “renovado y disruptivo, con un exterior e interior sofisticados de acabado minimalista y alta calidad”.

Testimonios

Víctor Pruvost, Gerente Comercial de Honda Argentina, dejó estos cometarios para elDiarioAR:

“Estamos reemplazando un producto muy bien posicionado y aceptado en el mercado. Así que con las mejoras que inecorporamos en esta nueva versión, esperamos vender unas 2.500 o 2.800 unidades a año completo a partir de 2024”.

“Por características y equipamiento, Jeep Renegade, Volkswagen T-Cross y Chevrolet Tracker son los rivales que tenemos en vista, como para ofrecerle a los consumidores algo mejor y más deseable”.

“Cuando la gente conozca todo el equipamiento, el diseño, el confort y todo lo que hace a seguridad, seguramente va a encontrar el precio de la nueva HR-V como muy conveniente”. Víctor Pruvost — Gerente Comercial de Honda Argentina

“Si bien casi todas las marcas ya están ofreciendo ADAS [Asistencias Automáticas al Manejo], el sistema Honda Sensing es un diferencial muy significativo con respecto a esos competidores. Es un equipamiento que solía estar reservado a productos de segmentos más altos y acá lo estamos incorporando en nuestro modelo Honda de entrada de gama”.

Primera impresión / Opinión

En términos generales, es destacable este “renacimiento” de Honda, que en los últimos años venía bastante capa caída en su división autos. Honda es una marca con clientes y seguidores muy fieles, que se merecían volver a tener opciones competitivas, en lugar de tener que migrar a otros fabricantes.

En cuanto a la nueva HR-V, a primera vista el producto parece súper convincente. Por una cuestión climática no tuvimos oportunidad de manejarlo en la pista de pruebas de FADEEAC, donde se realizó la presentación, así que no hay una primera impresión de manejo, pero por diseño y tacto, se nota una sustancial mejora en la calidad percibida en el interior. Sí pudimos experimentar el funcionamiento de varias de las “ADAS”, pero en carácter de pasajeros, porque al volante estaba un piloto de Honda. En la demostración todas funcionaron correctamente, especialmente el crucero adaptativo y el seguimiento a baja velocidad; se nota que hay una sintonía cada vez más fina en esos dispositivos, que generan mucha inquietud cuando no funcionan correctamente.

Un punto más “delicado”, al menos para este cronista, es el tema del diseño exterior. Si bien la nueva HR-V luce renovada e indudablemente contemporánea, perdió ese carácter distintivo que supo tener la segunda generación que está siendo reemplazada. La ahora “vieja” HR-V fue el primer SUV chico que se animó a adoptar un estilo “acupesado”, incluso complementado con líneas muy originales y dinámicas. Rápidamente generó el consenso de ser “linda”, “deportiva” y “canchera”, y hasta el día de hoy sigue siendo una referencia a nivel diseño en su segmento. En comparación, la nueva HR-V luce más formal, aplomada y hasta si se quiere “elegante’, pero es poco probable que genere grandes emociones por su apariencia.

La nueva HR-V llega justito antes de que los usuarios del modelo actual empiecen a mirar a su “hermana mayor” –la ZR-V– como forma de actualizarse dentro de la marca. Será interesante ver cómo se complementan estos dos productos totalmente nuevos, que si tienen (tenemos) suerte disfrutarán de un mercado más normalizado en los próximos años.

