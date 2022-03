Unos tanto y otros tan poco - 30/03/2022

“‘Se robaron un PBI’, suele ser el reproche de militantes antikirchneristas contra los K, aunque las múltiples causas de corrupción que involucraron a ex funcionarios difícilmente alcancen esa suma. Los que sí ”se robaron“ dos tercios de un PBI (hoy US$ 455.000 millones) son los argentinos que mandaron sus capitales al extranjero y los mantienen allí en negro, sin declarar ante la AFIP”. Así comienza la nota de Alejandro Rebossio que explica los argumentos en los que se basa el proyecto presentado por los senadores del Frente de Todos para pagarle la deuda al FMI con los fondos recuperados de la evasión impositiva de las personas que tienen bienes no declarados en el exterior.

Según el proyecto, se cobraría un impuesto del 20% a las personas que blanqueen sus bienes dentro de los primeros seis meses de vigencia de la ley y de un 30% en caso de que lo hicieran después de ese plazo (o si fueran detectados por el organismo). También crea la figura del colaborador (quien denuncia la existencia de esa riqueza no declarada en el exterior) y le garantiza una recompensa económica por su delación.

Como explica Delfina Torres Cabreros, la medida escapa a la letra chica del compromiso aprobado por el board del Fondo, pero puede ayudar a cumplirlo. El acuerdo técnico dice muy claramente que “se evitarán amnistías fiscales que puedan deteriorar el cumplimiento tributario”. Pero más difícil que convencer al Fondo de hacer la vista gorda en eso, parece ser obtener los votos para que la propuesta se transforme en ley. En cualquier caso, saben en el sector referenciado por Cristina Fernández que la mera propuesta le permite levantar una nueva bandera a sus votantes para militar.

El proyecto, que se sostiene en un argumento de innegable justicia fiscal (¿quién puede fundamentar en contra de cobrarle a evasores impositivos?), plantea como objetivo exclusivo pagarle al FMI. Lo curioso es que varios senadores del FDT objetaron hace dos semanas en la cámara alta reconocer esa deuda.

Más allá de los contrapuntos políticos y los tuits con intenciones virales, lo cierto es que el debate sobre las formas ilegales de acumulación de riqueza dan la antesala perfecta para la difusión de los datos de pobreza e indigencia que hoy a las 16 hs publicará el INDEC. ¿Pueden ellxs seguir pagando los desaciertos de los que más tienen?

La AFIP ya tiene material para investigar. Según cuenta Alejandro Rebossio , el año pasado recibió información de 600.000 cuentas de argentinos en el exterior. A partir de esos datos, el organismo debe controlar si las cuentas están declaradas y los montos están registrados, un proceso que lleva tiempo. De los reportes que había recibido correspondientes a 2016 y 2017 se recuperaron $600 millones en impuestos.

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Diez para triunfar: inspirado en una economista italiana, Kulfas elige diez sectores para desarrollar con asociación público-privada. Economía verde, movilidad del futuro, equipamiento de las fuerzas armadas, alimentos, minería sustentable y la duplicación de exportaciones son, entre otros, los objetivos que fijó el ministerio de Desarrollo Productivo para asociar al sector público y privado. El enfoque proviene de la italiana Mariana Mazzucato, hoy una de las economistas más influyentes del mundo. “Mazzucato sostiene que los progresistas como ella deben hablar menos de redistribución de la riqueza y más de cómo crearla y por eso defiende el rol del Estado en el impulso de la innovación tanto dentro de la administración pública como en el sector privado”. Lo cuenta Alejandro Rebossio.

“Hay mucha hipocresía: todos los diputados ahorran en dólares”, dice Alejandro Cacace, el diputado de la UCR que presentó un proyecto para dolarizar la economía. Pese a no contar con apoyos explícitos dentro de Juntos por el Cambio, el abogado puntano lanzó la propuesta como método para combatir la inflación. Gerardo Morales lo tildó de payasesco, y la tropa de Lousteau, en la que se alínea políticamente, salió en su defensa. “La gente quiere dólares”, argumenta Cacace. Por Andrés Fidanza.

Acuerdan precios de referencia para el pan francés por 90 días. La Secretaría de Comercio Interior de la Nación y representantes del sector panadero firmaron hoy un acta acuerdo acuerdo en base al cual reconocen como precio de referencia el rango comprendido entre $220 y $270.

Massa quiere un acuerdo con la oposición y Alberto terapia grupal. Durante la presentación del Plan Argentina Productiva 2030, el titular de Diputados propuso acuerdos en torno a la educación, la desconcentración federal y la economía del conocimiento. Alberto Fernández dio un discurso en el que reconoció que el mayor problema de la Argentina es la inflación y propuso hacer “terapia de grupo para encontrar una solución dialogada”.

¡Que nadie lo despierte!

El diablo después de un largo día de subir los precios en Argentina. pic.twitter.com/L2DSN0cWcG — Huberto Bourlon “el Guiso” (@elguisodebagre) 28 de marzo de 2022

Entre carbón y metales pesados: la ciudad-vertedero del sur de Chile. Coronel es una de las cinco “zonas de sacrificio” que tiene Chile y la única ciudad en el mundo que posee un vertedero de cenizas dentro de su casco urbano. Propiedad del Grupo Enel, el recinto ha acopiado por años los residuos de las termoeléctricas Bocamina I y Bocamina II, contaminando con metales pesados a la población y el medioambiente, bajo el amparo de las autoridades chilenas. Por María José Campano Abásolo de Periodista por el Planeta

Rusia se compromete a reducir los ataques en Kiev tras la primera reunión con Ucrania en Turquía. Ucrania pide que una decena de países garanticen su seguridad en un posible acuerdo de paz a cambio de renunciar a entrar a la OTAN. Por Vanesa Rodriguez.

Argentina empató ante Ecuador en Guayaquil y alcanzó el récord de 31 partidos invicta. Julián Álvarez abrió el marcador y el atacante Enner Valencia empató, tras recoger el rebote del penal que le había atajado Gerónimo Rulli. Con este punto, la selección masculina de fútbol alcanzó el récord de partidos consecutivos sin derrotas que ostentaba como DT Alfio Basile. Scaloni lleva 20 triunfos y 11 empates sobre 25 partidos oficiales y seis amistosos.

Perú llegó al repechaje, pero quedaron afuera Colombia y Chile. Y por supuesto hubo memes. Solo destacamos este por su capacidad de vincular las nuevas tecnologías con una discusión histórica por el derecho intelectual sobre el pisco.

Bonus track