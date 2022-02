Aunque las deudas se vistan de seda - 07/02/2022

Alberto Fernández firmó la incorporación de la Argentina a la Ruta de la Seda, nombre de fantasía con el que se conoce el programa de inversiones del gigante asiático en el exterior con el que busca proyectar su incidencia global. Ya son 145 los países del mundo que forman parte de esa iniciativa. Unos 20 son latinoamericanos, entre ellos Uruguay, Chile, Perú y Bolivia. El gobierno celebró el acuerdo destacando el compromiso chino de invertir 23 mil millones de dólares, un poquito más de la mitad de lo que le debemos al Fondo. Claro que, como en el famoso acuerdo de entendimiento, la plata no es de libre disponibilidad. En este caso el dinero se destinará a obras de infraestructura en 13 posibles áreas, algunas de ellas muy estratégicas como la energía nuclear, el desarrollo espacial y las telecomunicaciones. Casualmente, antes de terminar su estadía en China el presidente y su comitiva recorrieron el Centro Tecnológico Huawei, una de las compañías que pugna por ganar el espacio del 5G en el país. A Juan Domingo Biden mucho no le debe gustar la idea, pero como seguro le comenta a los suyos: “melons settle as we move”.

La AFIP prende el “robotito” fiscalizador y sale en busca de aumentar la recaudación. No es una gracia de Infusión, hay que pagar la deuda y la AFIP planea sacar a la cancha a su propio “Arturito”. Se trata de un software automático de fiscalización que en los últimos dos años detectó inconsistencias en las declaraciones de los contribuyentes y le permitió al organismo recuperar 4.500 millones de pesos. Pero esa no es la única carta recaudadora. Según cuenta Delfina Torres Cabreros, en la AFIP intimarán al 20% de las personas con patrimonio mayor a 200 millones que aún no pagaron el aporte extraordinario a las grandes fortunas y es posible que vuelvan a impulsar la posibilidad de blanquear fondos no declarados con la condición de que se dediquen a la construcción.

Internaron a cinco personas en Rosario por consumir cocaína presuntamente adulterada. La Secretaría de Salud Pública de Rosario informó anoche que cinco personas fueron internadas en distintos hospitales de la Provincia tras la ingesta de cocaína presuntamente adulterada. Todavía no se establecieron vínculos con los casos conocidos la semana pasada en la Provincia de Buenos Aires. Hay dos de las personas hospitalizadas que están con asistencia respiratoria mecánica y que fueron derivados a centros de salud de mayor complejidad.

El mapa del narcotráfico: el control desde las cárceles, tres focos calientes, y la incapacidad estatal para coordinar acciones. Un grupo de fiscales informó al Ministerio de Justicia en septiembre último que hay diecinueve jefes narcos que manejan el negocio desde las cárceles. El Ejecutivo, por su parte, sostiene que el problema está en los territorios. En este notón de Emilia Delfino los investigadores judiciales cuentan las dificultades para poner coto al narcotráfico. La descripción gráfica de uno de ellos sobre lo que pasa en Rosario ratifica lo que los vecinos de Puerta 8 le contaron a Julieta Roffo el jueves pasado : “alrededor del 80% de los homicidios se concentra en un 10% o 15% del territorio de la ciudad: el más pobre, donde controlan las bandas. Sin embargo, el lavado de activos se realiza en las zonas más pudientes, donde hay dinero y donde operan los financistas, abogados y contadores del narco”. ¿Cuáles son los focos de narcotráfico hoy? Rosario, el Conurbano bonaerense y Misiones, por la frontera con Paraguay y Brasil. Para más datos, pasen y lean .

"El verdadero culpable no va a caer ni a palos". La frase remite a las detenciones de la última semana, pero se reproduce en cada caso mediático. Transas y pibes, blanco fácil de la investigación al narco. Gastón Rodríguez cuenta lo que se dice en el barrio y se confirma en los informes oficiales. El último disponible publicado por el Ministerio de Seguridad en 2020 muestra que “más del 70% de toda la actividad policial vinculada a la Ley de Estupefacientes se concentra en delitos de tenencia atenuada para uso personal (56,1%) y tenencia simple (16,3%). En cambio, aquellos delitos relacionados al gran tráfico como organización y financiación y contrabando expresan porcentajes ínfimos (0.3% y 0,7% respectivamente)”.

Dársela en la pera. Por Fernando “chino” Navarro .

Dar la cara. Por Juan Carlos Torre

Berni, las cámaras y el camino hacia las presidenciales de 2023. El ministro de Seguridad Bonaerense volvió a las primeras planas con el caso de la cocaína adulterada. Gabriel Sued analiza su estrategia y explica que planea instalarse como candidato con la gestión y las apariciones mediáticas. No tiene socios políticos que hoy quieran jugársela en el armado, pero confía en que si las encuestas le dan son varios los que podrían sumársele. ¿Daniel Scioli puede ser un posible socio electoral? Sued cuenta de la distancia de Berni con Cristina y la pelea sin aparente retorno con Máximo. Pero el dato más picante es su referente internacional: Vladimir Putin. El más grande Lucho, por supuesto ever.

¿El FMI fue el motivo o la excusa de Máximo Kirchner para pegar el portazo? , se pregunta Pablo Ibáñez . “Aparece la lectura de que Kirchner aprovechó el acuerdo con el FMI como excusa para tomar una decisión que tenía tomada hace tiempo y eligió el hecho con más volumen político e ideológico para hacerlo. ¿Puede el FdT proyectar un resultado electoral de triunfo cuando sus cinco principales dirigentes tienen una negativa por encima de los 60 puntos?’

Máximo Kirchner y la quimera de gobernar sin costos. “El sueño de gobernar sin costos es también, paulatina y paradójicamente, dejar de gobernar”, dice Martín Rodríguez en su columna dominica. “La presidencia de un bloque de Diputados (el lugar al que Máximo renunció) es un lugar de síntesis. Síntesis no es una palabra kirchnerista. ¿Podía Máximo argumentar en nombre del bloque y tender el puente necesario con la oposición para que apoye el acuerdo? ¿Tener razón o conducir? (...)La renuncia de Máximo sincera su sensibilidad a ser corrido por izquierda. Una exagerada vulnerabilidad a ciertas narrativas”.

¿Qué consecuencias tiene la renuncia? María Esperanza Casullo y Andrés Malamud debaten al respecto en la nueva edición de Ágora, el podcast de elDiarioAR.

Entrevista al nuevo jefe de bloque: "Voy a trabajar para convencer a todos. No sé si lo voy a lograr, pero no doy por perdido ningún voto", dice Germán Martínez, en esta entrevista con Andrés Fidanza . Habla del equilibrio entre albertismo y cristinismo, hace guiños a Máximo y a La Cámpora.

El acuerdo con el Fondo, ¿es cumplible? En esta nota de Jonathan Raed opinan distintos economistas "por derecha y por izquierda".

"...Y así es como nacen los remises". pic.twitter.com/SZUqjcOe9U — TheWalkingConurban (@walkingconurban) 3 de febrero de 2022

¿Por qué los signos de puntuación cambiaron la historia de la humanidad? El académico noruego Bård Borch Michalsen recorre en su último libro los hitos de la escritura y sus precursores desde la Antigüedad hasta nuestros días. Agustina Larrea reseña el texto e interpela por escrito al autor.

Denuncian que civiles armados quieren impedir una marcha al Lago Escondido. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación advirtió que recibió denuncias acerca de que unas 40 personas de civil que portan armas de fuego amenazan e intentan impedir una marcha de protesta hacia Lago Escondido, en tierras del británico Joe Lewis, a pesar de que, afirmó, "ese es un camino autorizado por la Justicia para poder acceder" a ese lugar.

Moria Casán: "Massa y Malena me llaman Mami Mo". En abril se estrena Julio César, la obra de Shakespeare reversionada por José María Muscari. La actriz, vedette y conductora interpretará al dictador romano. Feminismos, televisión, el romance con Fernando "El Pato" Galmarini y cómo son las sobremesas familiares. Por Victoria De Masi.

Juan Falú: “A mi hermano Lucho lo asesinó Bussi de un tiro en la cabeza. Estaba arrodillado, con las manos atadas atrás y quisieron ocultar su cuerpo en El Pozo de Vargas” . Al músico tucumano lo sorprendió la noticia de la suspensión de la búsqueda e identificación de los cuerpos en el centro clandestino de la última dictadura. En esta entrevista de David Correa habla de su carrera y también de su historia familiar.

Otra alegría de la selección masculina de Futsal: derrotó a Paraguay en Asunción y se consagró campeona de América. Alan Brandi, a falta de un minuto y medio para el final del primer tiempo, marcó el único gol de la final disputada en el SND Arena de Asunción. Repitió así el lauro conseguido en 2015. En el medio la selección masculina de Futsal también logró otros hitos importantes. Fue campeona del mundo en 2016 y subcampeona de América en 2017. El año pasado perdió la final del mundial de Lituania, pero ayer se tomó revancha y volvió a levantar un trofeo internacional.

