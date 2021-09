Aunque el gato no está, los mercados bailan - 14/09/21

Aunque Mauricio Macri ya no ocupe la Casa Rosada, la victoria de la coalición que lo llevó a la presidencia hace algunos años ilusiona a Wall Street. En un informe reservado del banco norteamericano JP Morgan para sus clientes, al que tuvo acceso Alejandro Rebossio, califican la derrota del oficialismo en las PASO como un “cisne blanco”. La metáfora remite a un hecho esperable, asi como también deseable en tanto se prevé que puede favorecer sus intereses si se interpreta que los electores medios están expresando su demanda por una baja inflación, estabilidad cambiaria y un marco económico favorable a la inversión. La entidad vislumbra que los economistas que gestionen el Gobierno en los próximos dos a seis años tendrán esa mentalidad y así explican el renovado auge de los bonos y acciones. Lo que seguramente opere en el Morgan es la memoria emotiva del gobierno de Mauricio Macri. En ese entonces ocuparon cargos de gran relevancia ex empleados del banco estadounidense, entre ellos Alfonso Prat-Gay, primer ministro de Hacienda de Cambiemos; y Luis Caputo, ex ministro de Finanzas e impulsor del simbólico bono a 100 años.

“Una cachetada”. Así definió la primera candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, a los resultados electorales de las PASO en una entrevista con Somos Radio. Se refería, aclaró, a un llamado de atención “para que nos despertemos”. Como buena platense, añade Infusión, debía acordarse de las palmadas del viejo Griguol, ex técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. El significado lo explican los propios ex jugadores triperos en este videito de 80 segundos de “Historias de El Gráfico”.

¿Por qué se produjo el voto-cachetazo? Eso intentaron averiguar las compañeras Victoria De Masi y Julieta Roffo. En esta nota la opinión de distintos especialistas que hablan de la clandes de Fabiola Yáñez en Olivos, pero también de la discusión sobre cerrar escuelas para frenar los contagios por el Covid-19.

La respuesta oficial: un acto con los ministros cuestionados. La primera actividad oficial post reconocimiento de la derrota fue ayer al mediodía en la presentación del proyecto de ley Compre Argentino (para que el Estado privilegie en su adquisición de insumos a la Industria Nacional). Y el gesto del mandatario fue el de respaldo a su gabinete. Según cuenta Delfina Torres Cabreros, además de compartir acto con Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, las pocas sillas de la primera fila se destinaron a figuras que están por estas horas en el ojo de la tormenta: el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán y la pareja del presidente, Fabiola Yañez. Más atrás, con menor ángulo para el enfoque de cámaras, se sentaron la ministra de Salud, Carla Vizzotti; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic y el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza

Juntos reconstruye las boletas de CABA y Provincia. Cuando bajó la espuma de los festejos, en la principal coalición opositora comenzaron las tareas de armado de las listas para las generales del 14 de noviembre. En cada jurisdicción repasaron los acuerdos previos y se pusieron a hacer los cálculos incluyendo un criterio fundamental: la paridad de género. Si querés saber cómo deberían quedar podés entrar acá.

¿Y ahora quién podrá explicarme lo que pasó con Milei? Probablemente él, Pablo Stefanoni, flamante autor de “La rebeldía se volvió de derecha” (librazo de Siglo XXI). En esta nota propone pensar cómo una tribu urbana llega al Congreso de la Nación. Ayer Pablo fue uno de los expositores de la charla virtual organizada por la editorial y elDiarioAR: “Argentina después de las PASO”. También estuvieron María Esperanza Casullo, Diego Genoud y María Victoria Murillo. Moderó Andrés Fidanza y se puede ver completa acá.

Nos corrieron por la Izquierda. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores se ubicó como tercera fuerza a nivel nacional y pelea para meter varios diputados en noviembre. Lo contamos en el nius de ayer entre los hitos de la elección, pero con justicia algunxs lectorxs de Infusión nos reclamaron más espacio para analizar “la mejor PASO de su historia”. El FIT sacó más del 5% de los votos en todo el país y llegó al 23% en Jujuy. Lo cuenta Alejandro Marinelli. Para mis amigxs trotkistas, un meme de regalo del día después.

Tu clandes sí, la otra no. El juez Lino Claudio Mirabelli, titular del juzgado federal 2 de San Isidro, aceptó la competencia por la clandes organizada en Olivos por el cumple de Fabiola Yañez, pero derivó la denuncia que también había recibido por el festejo del cumpleaños de Elisa Carrió por haber ocurrido en Exaltación de la Cruz, fuera de su jurisdicción.

¿Te imaginás la cantidad de memes de Julio Iglesias que habrían colocado en las urnas si las PASO ocurrían durante el mes honomástico del cantante español? Decí que no es residente ni nacionalizado, porque te pelea alguna banca. Pero si hablamos de humoradas encontradas en los sobres, creo que vale destacar el relevamiento de @OnlyInCordoba que halló a Pichirica de la lista 69 “Todos por la Conga” y esta “Santa Mona Jimenez”. Bromas aparte, el dato más fuerte de este nius es el hallazgo del motivo de las demoras en las escuelas: “la imitación del robotito en el cuarto oscuro”. ¿Lo qué? Mirá.

Tamara estrena obra de teatro. Esta semana se estrena la primera obra teatral de Tamara Tenenbaum, de la que participan Violeta Urtizberea y Andrea Garrote. “Una casa llena de agua” es un monólogo exigente y contemporáneo que se ocupa de un tema clave como es el ingreso en el mundo laboral de las mujeres más jóvenes a través de la voz de una niñera que cuida a una beba en la casa de una familia acomodada. Lo anticipa Malena Rey.

Se vino la segunda. La segunda edición impresa de la revista de elDiarioAR sale en septiembre y estará centrada en los duelos. Silvina Heguy cuenta en esta nota de qué se trata, quiénes escriben y de qué cada uno. Ah, si querés recibirla gratarola en tu casa, asociate ahora.

