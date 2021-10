Lunes otra vez - 25/10/2021

“Siempre será igual, nunca cambiará. Lunes es el día triste y gris de soledad”. Imposible escapar en esta Infusión al fervor que generaron los homenajes por los 70 años de Charly García. Es que más allá del componente emocional, las canciones del artista de bigote bicolor todavía nos interpelan. Los lunes son aún como los que vivía en el 73 durante sus épocas de Sui Generis. Hasta los espacios verdes morían constantemente en las ciudades para ver allí crecer solo hierro. Quizás sea por ser lunes, pero la sensación de que nada cambia está y se extiende cada vez más sobre las medidas anunciadas por el gobierno nacional para tratar de salir de la crisis actual.

Cambio de gabinete, control de precios e invitación a un gran acuerdo con la oposición. Las medidas anunciadas por el ejecutivo para revertir las PASO ya fueron probadas en el pasado y no tuvieron éxito. Tampoco se materializó jamás la convocatoria a los gobernadores para involucrarlos en la gestión nacional, como cuenta Andrés Fidanza; ni es novedoso el planteo de “convertir los planes sociales en empleo”. Siempre choca con el mismo obstáculo, advierte Delfina Torres Cabreros: la falta de una economía dinámica, que genere demanda de trabajo. Por eso no sorprende que estemos igual que ayer y que no haya proyección sobre una mejora electoral en la provincia, como explica Pablo Ibáñez. Para colmo, plantea Walter Curia, Alberto le dijo a un intendente que lo que hace subir los precios es “el desconcierto”. Una sensación cada vez más común. “Llegó la hora de rezar”, ironiza Diego Genoud en su panorama. Say no more.

¿Quién paga la crisis?

Nueve de las diez familias más ricas de la Argentina figuran en los Pandora Papers con sociedades y fideicomisos offshore , cuenta Emilia Delfino. Son Bulgheroni, Galperin, Rocca, Pérez Companc, Roemmers, Sigman-Gold, Werthein, Eurnekian y De Narváez. Ellos integran el ranking de los patrimonios más grandes de 2020, según publicó la Revista Forbes. Todos recurrieron a paraísos fiscales para realizar inversiones inmobiliarias y financieras, gestionar herencias y participar en una empresa rusa, entre otros usos. Sólo en un caso aportaron documentos para respaldar que han declarado sus estructuras ante las autoridades. ¿Cuánta recaudación estará perdiendo el Estado por esta estrategia financiera de los ricos y poderosos? ¿Qué podría hacerse con ella?

¿Ropa para todos? En el barrio porteño de Flores Ana Breccia encontró remeras desde $250 y zapatillas a $2.000. Sobre avenida Avellaneda y sus arterias hay locales que son proveedores mayoristas y cuentan con un mínimo de compra que no suelen superar las 6 prendas. Los sábados se llena de gente, cuando los mismos comercios mantienen los precios mayoristas pero venden por unidad.

"Acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía", dijo el ministro de Economía Martín Guzmán en una disertación sobre deuda externa en el CCK. Aseguró que el crédito por US$ 45.000 millones que el gobierno de Mauricio Macri selló con el Fondo Monetario Internacional es "el principal problema" que heredó la actual administración nacional.

¿Cómo quedó Kicillof tras las PASO? El gobernador bonaerense entró en una encerrona política, explica Gabriel Sued. “Con el poder recortado por un cambio de gabinete que desnudó tensiones con intendentes peronistas y hasta con Máximo Kirchner, Kicillof quedó obligado a reinventarse”. En busca de una salida, retomó el contacto cara a cara con la gente y volvió a alzar la voz en discusiones económicas nacionales. “Aunque no es el primer gobernador importado desde la Ciudad de Buenos Aires, Kicillof es el primer antiDuhalde, un ‘extranjero’ que no convoca a asados ni seduce con abrazos, que no aspira a adaptase y reproducir el sistema, sino a modificarlo”, plantea.

Qué culpa tiene la papa

Actores e intereses en juego detrás del conflicto por el reclamo territorial del pueblo mapuche. Santiago Rey escribe una nota imprescindible para entender una disputa con antecedentes históricos que se remontan hasta el genocidio y el despojo de tierras durante la denominada Campaña del Desierto. También entrevistó a Mauro Millán, lonko (jefe) de la comunidad Pillán Mahuiza de Chubut, quien hace 21 años participó de una recuperación territorial. Plantea que “las recuperaciones no se van detener con un final represivo a las comunidades” y que “la inmensa mayoría del pueblo mapuche no participa de ataques”.

Si estás en Chubut: quedate en casa. Las ráfagas de viento llegaron en el sur de la provincia a los 153 kilómetros por hora y, si bien no se reportaron hasta ahora daños personales ni heridos, el director de Defensa Civil, José Mazzei, pidió a la población que "no salgan de sus casas porque lo peor está por venir".

“Sólo el 5% de los casos de mujeres rescatadas de las redes de trata tuvo sentencia de la Justicia”, cuenta Alika Kinan, quien fuera víctima de una red durante 16 años. En esta entrevista con Gustavo Molina señaló que de las 16.000 mujeres rescatadas por el Estado entre 2008 y 2021, sólo 800 pudieron llevar a sus explotadores a juicio.

Chicos como nunca y grandes como siempre. River y Boca bajaron tres años el promedio de edad de sus jugadores y definen el título. Por Andrés Burgo

“La nota empieza diciéndote que soy un loco peligroso”, le planteó Diego Gvirtz, el ex productor de TVR, 6,7,8 y Duro de domar a Natalí Schejtman en esta entrevista en la que cuenta que tiene un proyecto de twitch en mente y que “la desigualdad es incómoda para los dos lados, para los que tienen mucho y los que no tienen nada”

Díaz-Canel advirtió que Cuba tiene "revolucionarios para enfrentar cualquier tipo de manifestación". El presidente cubano se refirió así a una convocatoria de grupos opositores para el 15 de noviembre, que fue prohibida pero se mantiene.

Lunes de columnas