Algo está por pasar - 23/03/2022

“Despiertan las mentes, termina su quietud. Nace un nuevo sol en America Del Sur. Un sueño está llegando, vientos libres y de cambio. Es la paz que va a parír, nuestro porvenir. Algo esta por pasar, algo esta por venir. Algo esta por pasar algo esta por venir…”, alcanzaba a cantar Beto Quantró, el artista de los videos inconclusos de Peter Capusotto y sus videos, antes de que un rayo le cayera encima en medio del campo. Esa misma fatalidad que anticipa el cantautor de “140 videos no terminados por algún tipo de accidente” es la que se vive en el Frente de Todos. Según cuenta Pablo Ibáñez hay especulaciones para todos los gustos: desde un pronunciamiento de la vicepresidenta hasta una salida masiva de sus funcionarios del Gobierno. “Una tesis, básica pero válida, es que la vice ya agotó casi todo su arsenal de advertencias: varias cartas, varios discursos públicos -incluso al lado de Alberto-, la renuncia de ministros y, luego, la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque. Lo otro fue el voto no positivo de legisladores K. ¿Qué otro recurso le queda en la baraja a Cristina para advertir su disconformidad?”, se pregunta Ibáñez.

El presidente Fernández, por su parte, volvió ayer a dar una larga entrevista en El Destape Radio donde ratificó que él es el que toma las decisiones en el Poder Ejecutivo, aunque dejó entrever su disconformidad en el nivel de apoyo recibido por su compañera de fórmula. “Cuando me propusieron que me hiciera cargo de esto yo sabía que iba a tener que tomar decisiones y esperaba que me acompañen”, planteó. Sin embargo, cerró con un llamado a la concordia: “de mi parte no esperen un solo gesto que rompa la unidad”. Por lo pronto, la recomendación de Infusión es que no agarre la guitarra, el instrumento predilecto del Beto fatalista de Peter Capusotto.

Kristalina Georgieva sí le atiende el teléfono. El presidente habló ayer con la titular del FMI y le dijo que los objetivos del programa con el Fondo “son los del Gobierno”. Mantuvieron un contacto por Zoom del que también participó desde París Martín Guzmán. Reafirmaron “la importancia” del Programa de Facilidades Extendidas que tratará el Directorio del organismo el próximo viernes, según informó un comunicado de Presidencia.

Guzmán acordó un nuevo “puente de tiempo” con el Club de París y así Argentina evitó nuevamente el default. Con este nuevo plazo otorgado, el país logró liberar vencimientos por U$S 2.000 millones que debían comenzar a pagarse el 31 de marzo. Argentina solamente tendrá que realizar pagos parciales a los miembros de Club de París de manera proporcional a los que haga a otros acreedores bilaterales.

Volver a marzo 10: el Gobierno acordó con empresas retrotraer los precios de 580 productos. La medida anunciada por la Secretaría de Comercio Interior busca que se den marcha atrás a “aumentos injustificables” mayores al 10%. Esas subas se registraron entre el miércoles 16 y el viernes 18 pasados, después de que el Presidente anticipara que libraría una “guerra” contra la inflación. Delfina Torres Cabreros cuenta que Feletti apuntó contra dos empresas de consumo masivo. Se esperan nuevos anuncios para tratar de garantizar un techo a los precios en los comercios de cercanía.

El Banco Central volvió a subir la tasa de interés: hasta el 44,5%. La decisión, que forma parte de los compromisos asumidos con el FMI, fue adoptada durante una reunión de directorio realizada ayer tras dos postergaciones la semana pasada. Se trata de la tercera suba de tasas de interés en lo que va de 2022. Este año había comenzado en 38% para luego subir 200 puntos básicos hasta el 40% en enero, luego se incrementó otros 250 puntos básicos hasta el 42,5% en febrero y, ahora, a 44,5%, ante el objetivo de calibrar un tipo de interés más alineado con los niveles de inflación.

El Gobierno denuncia extorsión de la Corte. A 25 días para que se caiga la composición actual del Consejo de la Magistratura, el ministro de Justicia Martín Soria cargó en el Senado contra la Corte Suprema que puso un plazo perentorio para reformar el organismo central para el nombramiento de jueces. Si antes del 15 de abril el Congreso no promueve una nueva ley, el Consejo volverá a la composición que tenía hace 16 años, esto implica sumar 7 integrantes a los 13 actuales. Además el presidente de la Corte asumirá también la titularidad del organismo. En el debate que hoy se lleva a cabo en el Senado, la alianza de Juntos por el Cambio mostró unidad al defender una propuesta que se alinea con el fallo de los supremos. Si bien el gobierno podría juntar votos para impulsar otra composición en la Cámara alta, el Frente de Todos no contaría con los votos en Diputados.

Caló no pudo armar una lista de unidad en la UOM y deja conducción del sindicato tras 18 años. La nueva cúpula de la central metalúrgica estará conducida por Abel Furlán, exdiputado nacional del Frente para la Victoria de Zárate-Campana, quien será acompañado por Naldo Brunelli. Furlán es considerado un referente cercano al kirchnerismo y la Corriente Federal dentro del sindicalismo. Ya en 2021 Caló no había logrado imponer su postulación para el triunvirato de la CGT, en el que finalmente quedaron Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano. Caló estuvo 18 años al frente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y su paso al costado deja a la seccional capital del gremio por primera vez en la historia fuera de la conducción. Por el momento, el ex titular de la UOM mantendrá la Secretaría de Interior del sindicato coordinador.

Piden cuatro años y medio de prisión para Paolo Rocca, su hermano Gianfelice y su primo Bonatti por supuesta corrupción internacional en Techint. Lo solicitó una fiscal italiana este martes ante un tribunal de Milán. Los tres accionistas y directivos de la multinacional ítalo-argentina están acusados de pagar sobornos por más de 6,5 millones de euros a un exgerente de Petrobras para obtener contratos con la petrolera brasileña. En su alegato, la fiscal habló de las pruebas que conectan directamente con Argentina. Lo cuenta Emilia Delfino.

La que avisa no traiciona

A little upset

📍Poeta Lugones pic.twitter.com/K5FBnq4Q1P — Only in Córdoba™ (@OnlyinCordoba) 22 de marzo de 2022

El movimiento #NiUnaMenos recibió en Alemania el premio “Unidas por los Derechos de la Mujer y la Democracia”. “Han demostrado que, si nos mantenemos unidas, podemos conseguir muchas más cosas que si luchamos solas”, destacó en Berlín Annalena Baerbock, ministra Federal de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania. La red de mujeres Unidas es parte de la iniciativa para América Latina y el Caribe del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. Quienes recibieron el premio en representación de Ni Una Menos fueron las periodistas y escritoras Ingrid Beck, Mariana Carbajal, Ana Correa e Hinde Pomeraniec.

Chile: la Convención en funciones se otorga tres meses más de plazo para la redacción del nuevo texto constitucional. En una decisión anticipada, la Convención Constitucional que redacta la nueva Carta Magna chilena que sustituirá a la Constitución pinochetista aún vigente desde 1981, se concedió tres meses de prórroga, previstos en su reglamento, y concluirá sus funciones el 5 de julio y no el 5 de abril

La variante ómicron llega a China y volvieron los encierros de personas en sus lugares de trabajo. El pico comenzó el 14 de marzo. Hubo compras de pánico que vaciaron las góndolas de los supermercados. Además de bloqueos totales de ciudades, testeos masivos, hasta cuarentenas segmentadas por barrios y distritos. Muchos profesores, alumnos y empleados quedaron encerrados en universidades y oficinas. Por Salvador Marinaro desde China.

GUERRA EN UCRANIA

Rusia acusa a Zelenski de ralentizar las negociaciones de paz con la propuesta de un referéndum "en toda Ucrania". El jefe negociador de la delegación rusa, Vladímir Medinski, defendió también la necesidad de un referéndum, pero solo en el Donbás, que incluye las autoproclamadas repúblicas independientes reconocidas por Rusia de Donetsk y Lugansk. Por Vanesa Rodriguez

Bonus track