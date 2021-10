La Portavoz - 15/10/2021

El partido de la selección llevaba 20 minutos. El equipo de fútbol que tiene embelesada a media argentina no podía entrarle a una sólida defensa peruana cuando Alberto Fernández sorprendió con un tuit en el que anunciaba el nombramiento de Gabriela Cerruti en el cargo de Portavoz de la Presidencia. En un pequeño clip audiovisual explicaba que el rol nuevo tendría jerarquía de ministra y asumiría la comunicación “también (de) las ideas y el rumbo del Gobierno en su conjunto”. Eso quiere decir que después de los múltiples errores no forzados que dañaron su imagen pública, el titular del ejecutivo decidió ungir una voz oficial para hablar en nombre de su gestión. Y decidió contarlo, curiosamente, cuando todos estaban pendientes de lo que sucedía en la cancha de River.

La flamante portavoz, nombre y rol que Alberto dice haber tomado “de algunas democracias europeas” (justo un día después del aniversario de la llegada de Colón), debutará con la noticia de una nueva suba mensual del Índice de Precios del orden del 3,5%. Eso implica una inflación acumulada del 52,5% en el último año, muy cercana al récord con el que asumió en diciembre de 2019 (53,8%). Como explica Delfina Torres Cabreros, esto “complica las chances del gobierno de cumplir con la promesa de mejorar el poder adquisitivo”.

Marcha atrás con la marcha atrás por la marcha. Suena confuso pero te prometo que es así (¿se dan cuenta del laburo de Cerruti, no?) El martes el jefe de Gabinete, Juan Manzur, confirmó en nombre del gobierno que a raíz del día de la madre no iba a haber movilización peronista organizada el 17 de octubre. Ayer el Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo bonaerense y secretario General de La Cámpora, anunció que él si se plegaría a una convocatoria a la plaza de mayo el domingo por el día de la lealtad. Poco después Alberto Fernández hizo pública (también por tuit) una carta enviada al PJ en la que invitaba a “movilizarse a todas las plazas”. Pablo Ibañez lo resumió como un crujir de la lealtad peronista.

Los empresarios del coloquio de IDEA lo esperan a Alberto con escepticismo. Así lo define Alejandro Rebossio. Ocurre que el presidente asistirá este viernes al cierre del encuentro anual que reúne al establishment empresario y algunos lo ven “debilitado y zigzagueante”. Alberto ya asistió a esta cita el año pasado de manera virtual, un gesto que nunca los Kirchner habían tenido durante sus gestiones. Los hombres de negocios le dijeron a Alejandro que valoran que Fernández haya pasado del faltazo a la reunión de la Unión Industrial antes de las primarias, a almorzar con algunos de ellos esta semana en Olivos.

Y Manzur negocia con el establishment de iuesei (y se apoya en un tapado vinculado al Departamento de Estado). Lo explica Diego Genoud en esta nota. El jefe de Gabinete se sumará en Nueva York a Martín Guzmán en un encuentro, este viernes, con empresarios y potenciales inversores. Detrás de aceitado circuitos de relaciones de Manzur en EE.UU. vuelve a aparecer el nombre de Gustavo Cinosi, mano derecha de Almagro en la OEA y connotado lobbysta en el país del norte.

El otro colorado. ¿Te acordás de De Narváez? Ese que hizo campaña con el lema “Alica, Alicate” y le ganó las legislativas de 2009 a Néstor Kirchner en la Provincia de Buenos Aires. Bueno ese, cuenta Andrés Fidanza, es el aliado inesperado del albertismo que quiere influir en la política. Como lo demostró la exultante sonrisa en la foto del encuentro con empresarios que difundió el gobierno el martes a la noche, De Narváez demostró su interés de intervenir en la esfera pública. No quiere volver a ocupar cargos, pero el exdiputado pretende influir sobre las políticas. Hermosa nota de Andrés llena de datos y un flashback importante: la reunión que había tenido en La Rosada con Kirchner y el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández en 2005.

Jornada nacional piquetera en reclamo de trabajo, vivienda y alimentos para comedores. Mientras los círculos de poder juegan sus cartas, varias organizaciones sociales enfrentadas al gobierno salieron a la calle para exigir derechos esenciales. Hubo cortes en accesos a la Ciudad de Buenos Aires, autopistas, ciudades de diferentes puntos del país y movilizaciones en el centro porteño.

Circulan borradores de un decreto para “migrar” planes sociales a empleos. La propuesta replica el proyecto de Massa, el otro integrante de la alianza gobernante que intentó destacarse presentando una iniciativa sensible a la opinión pública sin consultar a sus socios. Hay resistencias en gremios y en el propio oficialismo, cuenta Pablo Ibáñez. La discusión sobre las "prioridades" y el debate sobre cuánto empleo se puede crear para cubrir un universo de varios millones de desocupados, subocupados o precarizados está todo en esta nota. Justo el Papa dijo ayer también en IDEA que "no se puede vivir de subsidios" y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que "un país no crece con planes sociales sino con empleo genuino"

Revelación de los Pandora Papers: Los Garbarino resguardaron su patrimonio en dos paraísos fiscales luego de quedar en la mira de la AFIP. A través de sociedades y fideicomisos offshore, Omar y Daniel Garbarino montaron estructuras en Bahamas e Islas Vírgenes Británicas, diez días después de una denuncia del fisco. Actualmente, son investigados por el presunto delito de lavado de activos, pero su abogado sostiene que no han sido imputados ni citados. Su exCEO, Carlos García, quien dejó el cargo en septiembre, recurrió al mismo tipo de maniobra. Los empresarios, fundadores de la emprea que hoy dejó en la calle a más de tres mil trabajadores que denuncian vaciamiento, dijeron que todo se ajusta a sus declaraciones fiscales y García reconoció que debió blanquearlo durante uno de los sinceramientos fiscales. Lo cuenta todo Emilia Delfino.

La vacunación pediátrica "permite la inmunidad de rebaño". Así lo asegura Oscar Trotta, directivo del Hospital Garrahan, quien consideró que la campaña de inmunización para menores de entre 3 y 11 años "le da protección no solo a los chicos, sino también a los adultos que forman parte de sus entornos".

Si Argentina no encuentra los triunfos, los triunfos buscan a Argentina. Andrés Burgo explica así la relación “simbiótica” que disfruta hoy la Scaloneta que no necesitó brillar para vencer 1-0 a Perú. Al gol de Lautaro Martínez le siguió un golpe de fortuna con el penal errado por Yoshemir Yotún.

Una mujer asumirá por primera vez en la historia la jefatura del Gobierno en Túnez Es Najla Bouden Romdhane, ingeniera y alta funcionaria. Llega al cargo de primera ministra tras ser designada por el cuestionado presidente de la república tunecina, Kais Said. ¿Qué significa esto en el mundo árabe? Esta nota de Lizzy Davies lo explica.

