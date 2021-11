Con precios congelados se come ¿y se cura? - 03/11/2021

- Hola

El billete de mayor denominación cada día rinde menos y se siente. ¿Cuánto menos? No lo sabemos y ese es uno de los principales problemas. Lita de Lazzari nos sugería caminar hasta encontrar las promociones, pero hoy tenemos la certeza de que los carteles que anuncian descuentos se cuelgan en la góndola justo después de haber remarcado los productos: la eficaz “sensación de oferta”.

El gobierno identificó el problema y dotó al flamante secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, con un rayo congelador de precios. Pero después de aplicarlo sobre 1.432 productos ahora afronta el desafío de controlar su cumplimiento en todo el país. La tarea parece imposible pero es la más rápida que pudo implementar para mostrar resultados antes de las elecciones legislativas. Lo cierto es que tampoco saben si alcanzará para eso, el Índice de Precios al Consumidor se presentará tres días antes de los comicios y hoy las principales consultoras muestran una enorme dispersión en sus mediciones inflacionarias, tal como cuenta Delfina Torres Cabreros.

¿Qué pasa con los remedios? La generación +35 conserva en su memoria emotiva la proclama de Alfonsín en el primer discurso ante la asamblea legislativa tras la última dictadura militar: "con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura". Ese último punto también había comenzado a verse amenazado post-pandemia por los aumentos de precios en los medicamentos. Solo en septiembre subieron 3,1% según el INDEC y acumularon un alza del 42,4% en lo que va del año, por encima de la inflación (37,1%). Por eso Feletti convocó a los representantes de los laboratorios nacionales y extranjeros este jueves para debatir sobre una rebaja de precios y un posterior congelamiento. La estrategia la definió tras reunirse con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la jefa del PAMI, Luana Volnovich, cuya obra social compra el 40% de los medicamentos del mercado. Las cámaras de la industria ya adelantaron que van a dar pelea.

Su nombre es incertidumbre, su apellido dólar blue. La moneda estadounidense volvió a subir su cotización paralela y llegó al borde de los $200. Lo atribuyen a una estrategia de resguardo frente a la incertidumbre política y a la dinámica de los dólares financieros libres.

El FMI, protagonista de la economía argentina durante la próxima década. Tres gestiones de gobierno estarán bajo sus reglas y lo que ahora se acuerde tendrá impactos por un tiempo largo, incluso si se incumplen los objetivos. Opinión de Ricardo Delgado, titular de la consultora Analytica.

“Estamos acentuando las relaciones con EEUU, pero no sólo por el FMI”, aseguró el ahora canciller, Santiago Cafiero, en su regreso a Buenos Aires. En diálogo con Pablo Ibáñez y otros colegas que cubrieron la gira presidencial explicó que hoy Argentina busca “tener relaciones maduras, inteligentes, defendiendo la soberanía nacional" con Washington.

El empleo registrado creció en agosto impulsado por los monotributistas y asalariados. Registró un crecimiento de 2,8% interanual, al sumar un total de 12.158.000 personas. Frente a julio pasado marcó una mejora de 0,5% por la creación de 54.600 nuevos puestos, ese mes el rubro que más creció fue "hoteles y restaurantes", que subió 1,2%.Macri grieta show. El ex presidente Mauricio Macri volvió a Dolores para la indagatoria por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan y presentó un escrito en el que negó las acusaciones. Se tiró contra el juez Bava, a cargo de la causa, y volvió a señalar que está siendo perseguido judicialmente con intenciones de afectar el resultado de las próximas elecciones. La pulseada política y judicial, como cuenta Alejandro Marinelli, solo puede crecer.

La reacción violenta contra un colega de C5N. Otra cosa que crece de manera preocupante amparada en la estrategia de la polarización es el hostigamiento hacia los periodistas en el ejercicio de su profesión. En esta ocasión el ex presidente tomó el micrófono de C5N que el cronista Nicolás Munafó le había acercado para tomar sus declaraciones y lo arrojó al suelo antes de ingresar a los tribunales. La condena de colegas, el sindicato de prensa (SiPreBA), y de muchos políticos fue inmediata. Más tarde se sumaron ADEPA (la cámara patronal) y FOPEA, lo que terminó por forzar una disculpa de Macri por Twitter aduciendo un “acto reflejo” que más tarde volvió a justificar en LN+. 🤦‍♂️

Operan a Cristina Fernández en el Sanatorio Otamendi. La vicepresidenta será sometida a una histerectomía programada, una intervención que implica la resección quirúrgica del útero y que puede incluir la extirpación completa del cuerpo, el fondo y el cuello uterino. Se prevé una internación de entre tres y cinco días.

A maullar a prisión. Un jurado popular declaró culpable al "hombre gato" y lo condenó a prisión perpetua. Fue luego de más de tres horas de deliberación. El ciudadano israelí Gilad Pereg fue hallado responsable del "homicidio agravado por el vínculo" de su madre, Phyria Saroussy (63), y del homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego" de su tía Lily Pereg (54).Las promesas de la COP26 no se reflejan en las emisiones de carbono que reputaron tras la pandemia. Un informe publicado hoy prevé que la cantidad de gas en 2021 volverá a acercarse a los niveles anteriores a la crisis mundial generada por el coronavirus. Si se mantienen las tendencias, no se puede descartar un nuevo aumento en 2022 y agudizar el calentamiento global. En la Argentina, bajaron 6,6% por la desaceleración económica, cuenta Marina Aizen.

Gaitas, policías a caballo y llaveros de Nessie, la ruta de la protesta ambiental en Glasgow. Pablo Ibáñez estuvo en la marcha y la describe como hipermilitarizada por las medidas de seguridad y las sanitarias. Manifestantes dispersos, moviizaciones al centro financiero y "vida normal" para los locales.

Habrá elecciones anticipadas en Portugal tras la caída del Gobierno. La crisis política terminó de tomar forma hace exactamente una semana cuando el Gobierno del primer ministro socialista Costa fracasó en su intento de convencer a sus socios de izquierda y perdió la votación en el Parlamento sobre el presupuesto anual.

El expolicía afroamericano Eric Adams se convierte en el nuevo alcalde de Nueva York. Eric Adams tomará en enero las riendas de Nueva York. Ganar las elecciones era la parte fácil, ahora el demócrata tendrá que demostrar que puede cumplir sus promesas y hacer que la Gran Manzana resurja con fuerza de la pandemia y sea una ciudad más segura.