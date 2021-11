El problema de Fondo - 03/11/2021

Martín Guzmán apostaba su futuro como ministro de Economía a la renegociación de la deuda argentina con el FMI. Sus proyecciones marcaban como fecha clave para mostrar resultados marzo de 2022, pero lo cierto es que las PASO recortaron sus plazos. Ahora, aunque las reuniones con el organismo internacional se intensifiquen, su destino al frente de la cartera parece atado a la cantidad de votos que obtenga el Frente de Todos en las elecciones legislativas de noviembre. Es que también en Washington tienen un ojo puesto en los comicios. Según adelanta Alejandro Rebossio, el FMI está atento al equilibrio de fuerzas que saldrá de las elecciones para estimar si un eventual acuerdo con el gobierno será acompañado por la oposición. Sobre todo porque ve que un sector de Juntos por el Cambio no oculta su confianza en volver a la Rosada y busca incidir en la negociación para que le deje un camino allanado después de 2023. Pero Ale también cuenta dos condiciones que desde el Fondo ya le pidieron a Guzmán: aflojar con la emisión monetaria y bajar la brecha cambiaria (justo ayer uno de los dólares paralelos subió hasta $217).

In your face, Juan Domingo Biden. Mientras Guzmán corteja a los responsablies de la negociación con el Fondo el presidente Alberto Fernández dijo ante su par de EEUU que “necesitamos mayor flexibilidad para honrar la deuda en plazos y tasas”. Reiteró una frase que, como canción de Lito Nebbia, ya forma parte de su repertorio habitual: “es necesario que las deudas a pagar sean sostenibles para garantizar una recuperación económica sólida y con inclusión social”.

Tarifas eléctricas congeladas para el verano. El gobierno decidió por resolución de la Secretaría de Energía que se mantendrá el precio de las tarifas eléctricas hasta abril de 2022. La decisión, que marca un alivio para los consumidores, implica un nuevo desafío para el ministro que actualmente negocia con los acreedores del país una disminución en el déficit fiscal.Soterrado pero no tan oculto. Tras la revelación de Pandora Papers, la Justicia investiga una offshore del ex asesor de Jaime con cuenta bancaria en Suiza. El juez Martínez De Giorgi ordenó exhortos para obtener información oficial y movimientos bancarios de la compañía Walsh Partners Corp, registrada a nombre del presunto testaferro de Jaime, quien habría recibido sobornos para la obra de soterramiento del tren Sarmiento. Toda la info sobre el entramado offshore la tiene Emilia Delfino.

El rompecabezas económico de Larreta. Diego Genoud cuenta que el jefe de Gobierno porteño se encontró con Domingo Felipe Cavallo, a quien encontró “muy lúcido”. Pero también consulta a otros economistas. Se define como desarrollista y cree que no hay margen para seguir ajustando abajo. Después de las legislativas ya avisó que empezará a armar su proyecto presidencial y, para eso, le interesa sumar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y al peronista autónomo Florencio Randazzo. ¿Qué opinará su madre?

Hablando de seguidores Cavallo , uno que nunca ocultó su fanatismo por el padre de la convertibilidad es Javier Milei. El candidato a diputado nacional por CABA de Avanza Libertad comenzó en estos días a matizar su mirada sobre la casta política. Primero le había dicho a Andrés Fidanza que no descartaba una fórmula con Patricia Bullrich, y ahora reconoció en una entrevista televisiva por TN que se juntó con Mauricio Macri y que según su mirada ya no forma parte del grupo de políticos que considera execrables.

El sector de limpieza ya no es el principal empleador de mujeres, pero no es una buena noticia. En el segundo trimestre de 2020 más de 460.600 trabajadoras perdieron el trabajo (entre formales e informales) y todavía 350.000 no lo recuperaron. La caída de empleos duplica la del rubro hotelero y gastronómico y más que triplica la de la construcción y la industria manufacturera. Otro notón de Delfina Torres Cabreros sobre el sector más golpeado por la pandemia y con menor ritmo de recuperación.

Macri vuelve (a Dolores). El ex presidenta ya fue liberado del secreto de inteligencia y podrá declarar en la indagatoria por presunto espionaje a familiares del submarino hundido ARA San Juan. En esta oportunidad solo estará acompañado por un grupo reducido de políticos y legisladores.Hecha la ley de etiquetado frontal... hechas las reformulaciones y los conflictos comerciales. Delfina Torres Cabreros cuenta en esta nota cuáles son los argumentos que podrían obstaculizar la ley de etiquetado frontal. La experiencia de otros países muestra que aparecen nuevos puntos de tensión con la industria en la etapa de implementación. Entre las estrategias está utilizar figuras públicas y campañas que enfaticen la ausencia de mascotas características de las marcas. ¿Te suena, tigre de los cereales que son muy grrrricos?

Los menores se contagian de COVID igual que los adultos, pero presentan menos síntomas. Los especialistas lo aseguran hace un montón, pero ahora hay más estudios que lo demuestran.

Farmacéuticas, vacunas y desigualdad El laboratorio Pfizer estima cerrar 2021 con ventas de su vacuna contra la COVID por 36.000 millones de dólares. La noticia se conoce dos días después de que se anunciara que a nivel global ya se acumulan cinco millones de muertos por COVID. Para la ONU esto habla de un “fracaso mundial”. Alcanza con saber que casi un 50% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de vacunas anticovid, pero ese porcentaje cae al 3,6% en las economías de bajos ingresos.

Antes que Greta

[CAMBIO CLIMÁTICO] Cuánto osígeno le quita realmente un auto, una combustión del auto, equivale a cuántos árboles se necesitan para evitar, justamente, que el árbol que da osígeno, pic.twitter.com/7k0FG8U4Ic — La Cosmo (@LaCosmoRevista) 1 de noviembre de 2021

En tiempo de discusión climática cómo olvidar esta joya de Roberto Giordano. La recuperamos, cortesía de La Cosmo porque seguro hay muchxs jóvenes que hoy militan por el ambiente que nunca escucharon sus intentos por concientizar. Claro que, como muestra el video, los intentos no prosperaban demasiado porque no lograba hacerse entender.

Un centenar de países acuerdan emitir menos metano para limitar el calentamiento globa. Los 103 países firmantes del acuerdo no vinculante representan el 70% de la economía mundial. No están China, India ni Rusia. Lo cuenta Andrés Gil

¿Qué es el metano? Ese enemigo maldito, lo define Marina Aizen, de Periodistas por el Planeta,

Ana Rosenfeld: "Todavía no me siento viuda, me siento sola". Su marido murió de COVID hace poco más de veinte días, en Miami. La abogada de los famosos repasa su vida, y habla de divorcios y de la deuda de la Justicia con las mujeres. También sobre infidelidad y las conversaciones que mantuvo con Wanda Nara y Mauro Icardi a raíz de su desencuentro.Entre ellos "se quebró la confianza", pero los "perdones están llegando", asegura. Una entrevista de Victoria De Masi

La Corte Suprema decide la extradición de una mujer rusa acusada de terrorismo. Moscú pide que la deporten y la acusa de colaborar con el ISIS. Fue detenida en diciembre del año pasado en Mar del Plata cuando tramitaba la residencia. Tiene tres hijos, uno de ellos nacido en el país. Luego de que los jueces resolvieran extraditarla, su defensor apeló y ahora decide el máximo tribunal. Los detalles en esta nota de Alejandro Marinelli.

