Recalculando - 15/09/2021

“No interrumpamos la marcha que empezamos”, pidió Alberto Fernández ayer en Almirante Brown durante un acto en el que anunció la puesta en marcha de 25 obras públicas. El presidente reconoció una vez más que su gobierno equivocó el camino, pero reiteró que el destino que fijó su fuerza política es el mejor para todxs. Las PASO fueron, en ese sentido, el GPS que advirtió el rumbo erróneo que habían tomado sus políticas públicas. “Lo que hicimos mal, lo corregiremos; lo que falta hacer, lo haremos; pero no condenemos al país al retroceso", planteó el conductor del vehículo electoral cuyo sistema de navegación hace tres días parece tildado en una indicación: recalculando.

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

El INDEC te avisó y vos no lo escuchaste. La inflación de agosto fue de 2,5% y acumula un 32,3% en ocho meses, cuenta Delfina Torres Cabreros. Esto es tres puntos más de lo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, había pronosticado en el presupuesto para todo 2021. La difusión de datos del INDEC no podría haber sido más oportuna, hoy el ministro cuyos oídos no paran de zumbar tras los resultados electorales debe presentar el presupuesto para el año que viene. El documento a esta altura debe tener más versiones que un TP grupal de la facultad (¿no te intriga el link?), y muchas modificaciones se deben haber incluido después del domingo ya que en el proyecto que entre al Congreso tiene que aparecer una declaración de intenciones que reflejen el necesario cambio de dirección. Pero en esta Argentina el 2022 queda lejísimos y por eso el volantazo podría llegar mañana mismo.

El Gobierno anunciará medidas para alentar el consumo. Lo anticipa Alejandro Rebossio. En el Frente de Todos algunos piden la reedición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero en el Ejecutivo dudan, aunque analizan aumentos de jubilaciones y asignaciones. Pablo Ibáñez agrega que en la Rosada también se estudia un aumento del mínimo no imponible para el pago de impuesto a las ganancias y de la AUH. Saben que un “shock económico” es indispensable de cara a las elecciones generales de noviembre, aunque muchos piensan que tal vez no sea suficiente. Por eso también comenzaron las reuniones para reactivar “la maquinaria electoral del PJ”. El 12 de septiembre la participación fue del 66,21%, unos 10 puntos menos que en la primaria de 2019. En la Provincia de Buenos Aires la diferencia en la cantidad de votantes fue de casi 11 puntos porcentuales y eso, esperan en el PJ, lo pueden cambiar para noviembre. Es mejor pensar que la maquinaria no funcionó antes de poner en duda si habrá quedado obsoleta.

Economistas en el ring. Boudou culpó a Guzmán por la derrota en las PASO y Kulfas le salió al cruce. El ex vicepresidente criticó al ministro Guzmán al decir que no lo veía "hablando de los temas de la economía, sino de finanzas". Le respondió el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, quien aseguró que el país no cuenta hoy "con la situación macroeconómica que tenía la Argentina cuando Amado Boudou fue ministro de Economía, que había claramente una mejor situación fiscal, externa y de reservas en el Banco Central".

CABA busca flexibilizar el protocolo escolar mientras crece el brote de COVID en la ORT. La Ciudad de Buenos Aires prepara un nuevo protocolo de burbujas en las escuelas para evitar aislamientos masivos y constantes. Desde el gobierno porteño insisten en que los contagios bajaron, pero se duplicó la cantidad de cursos aislados. Buscan cambiar la definición de caso sospechoso e incluirán un apartado para la variante Delta. Paradójicamente ayer siguieron aumentando los casos confirmados con COVID en la escuela ORT de Belgrano. En total ya son 61 los contagiados y al menos tres muestras fueron secuenciadas donde se identificó la variante Delta.

¿Morosos incobrables? Llame a Don Jesús

Identificaron los restos de seis soldados argentinos inhumados en las Islas Malvinas. Lo confirmó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que analizó los restos de varios individuos que estaban en una sola tumba en el Cementerio de Darwin de las Islas Malvinas.

El sobrepeso que la pandemia nos dejó. Al menos un 30% de los niños de América Latina tiene sobrepeso por la pandemia, aseguró Unicef. Según esta agencia de las Naciones Unidas, las causas de la obesidad infantil se producen por la falta de actividad física y el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. ¿Te suena la ley de etiquetado frontal? Acá podés repasar la cobertura que venimos haciendo al respecto en elDiarioAR.

Instagram admite que daña la autoestima corporal de una de cada tres adolescentes. Un informe interno de la plataforma perteneciente a Facebook reconoce que su uso puede resultar "tóxico" para los adolescentes. "Empeoramos los problemas de imagen corporal de una de cada tres adolescentes", recoge un documento confidencial revelado por The Wall Street Journal.

“Para los pibes y las pibas, el futsal puede ser una herramienta de trabajo", explica Damián Stazzone, defensor del seleccionado argentino de futsal masculino. A los 35 años juega por estos días su tercera Copa del Mundo, la primera defendiendo el título ganado en 2016 en Colombia. Desde su mirada, los clubes de barrio y el fútbol infantil pueden ser plataformas para el ascenso social en los sectores populares. Por Germán Lagger. Ayer debutó el combinado albiceleste con una goleada 11 a 0 frente a EEUU. Acá el resumen.

Cómo te extrañan, Messi, por qué será. Parafraseando a Leo Dan, al Barcelona le falta todo si la pulga no está. En el inicio de la era post-Messi fue goleado por Bayern Munich 3-0 en la Liga de Campeones. El dato más impactante es que, como aporta el as de la estadística tuitera Misterchip, por primera vez en toda la historia de su participación en el torneo más importante de la UEFA a nivel clubes, el equipo catalán terminó un partido sin patear al arco ni una vez.

De Vargas a Bolsonaro, la política presidencial de Brasil entre el suicidio y el "me sacarán muerto". Susana Santos analiza la situación del país vecino a falta de un año para las elecciones. Investigado en el Senado por su gestión de la pandemia, Bolsonaro orienta su lucha política contra la 'casta' que siempre gobernó el país. ¿Te suena la palabra? Yo se la escuché a un candidato de pelos incontrolables que hizo una buena elección el domingo pasado…