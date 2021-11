¿Si quiero o si puedo? - 29/11/2021

La deuda la tomó el gobierno de Mauricio Macri, de eso no quedan dudas. Los vencimientos impagables caerán durante la gestión de Alberto Fernández, de eso tampoco. Pero nada está más claro que el hecho de que los que más van a sufrir las consecuencias del nuevo monitoreo del FMI a la economía argentina serán, una vez más, los trabajadores. Según cuentan Diego Genoud y Alejandro Rebossio, de diferentes fuentes, el FMI condiciona el acuerdo a dos puntos centrales: reducir el déficit fiscal y disminuir la brecha cambiaria. Todos los funcionarios se comprometen a honrar la deuda, pero nadie dice cómo pretenden hacerlo sin seguir el recetario del Fondo que también incluye ajuste y devaluación.

Como cada vez que hay incertidumbre, los ojos miran hacia Cristina Fernández de Kirchner, que el sábado decidió volver a escribir. Dijo que la decisión sobre el acuerdo no pasaba por ella sino por el Congreso, y que por tanto iba a ser responsabilidad de toda la clase dirigente. Y cerró su epístola con una cita de un discurso de Alberto Fernández en la que prometía, una vez más, que cualquier acuerdo que se alcance con el FMI no entorpecería el desarrollo del país. Algo que, asegura Alejandro Rebossio, es tan dificil como “hacer dieta en diciembre.”

Guste o no, el Fondo será uno de los grandes protagonistas de la discusión política doméstica en los próximos 10 años, agrega Diego Genoud. El revival con el fin del Siglo XX empieza a doler de antemano. Para colmo, cuenta Pablo Ibañez, hay heridas que aún no zanjan en el oficialismo. La de Alberto y Máximo es una de ellas y no ayuda a reducir la incertidumbre. Larreta, mientras tanto, empieza a rearmar su gabinete de cara a 2023 sabiendo que si todo le sale bien el problema de la deuda también le caerá a él. Pensando en sumar apoyos de cara a su objetivo, explica Andrés Fidanza, está cediendo terreno al nosiglismo. Otra figura política del recuerdo no tan feliz del siglo pasado.

Paremos de sufrir: Argentina es el país donde más se encareció la salud respecto del salario en los últimos cinco años. Según un informe de Iaraf, retomado por Delfina Torres Cabreros, el país está a la cabeza de un ranking de 42 naciones, con un aumento relativo del 13,2% por encima del nivel general de inflación entre 2016 y 2021. En lo que va del año, la categoría salud aumentó 47,5% según el Indec, 5,7 puntos por encima del nivel general de precios.

¿Por qué se dio vuelta la causa Hotesur que era la que más complicaba a la vicepresidenta? Emilia Delfino resume los motivos que incidieron en el fallo que parece hecho a medida de Cristina. Mientras tanto, el fiscal Diego Velazco prepara la apelación y el destino del juicio depende ahora de Casación.

Los padres de Lucas González piden el juicio político por "mal desempeño" para el juez de Menores. El pedido de juicio político fue presentado por el abogado Gregorio Dalbón debido a que el juez dispuso la detención de los tres jóvenes que acompañaban a la víctima al momento del asesinato y "omitió" la de los efectivos ahora imputados del crimen. Además de los tres policías acusados de homicidio, que ya están detenidos, el sábado también se ordenó la prisión de otros seis policías sospechosos de los delitos de "encubrimiento agravado, privaciones de la libertad agravadas y falsedades ideológicas". Cinco se entregaron y la sexta policía, Lorena Miño, se mantiene prófuga de la justicia. Ayer, sin embargo, difundió un video diciendo que "no tuvo nada que ver" y responsabilizando a los tres policías "que hicieron todo mal".

“La doble vara de la violencia estatal”, opina Claudia Cesaroni

Víctor Bugge, el fotógrafo oficial de la Presidencia desde hace más de 40 años recuerda el 2001. "Si no hubiese estado en la Casa Rosada, era un tipo más en la Plaza” . Por Victoria De Masi .

"La izquierda hoy tiene miedo de ser acusada de utópica", dice Pablo Stefanoni, historiador y autor del libro '¿La rebeldía se volvió de derecha?'. Por Ayelén Oliva .

“La materia de mis libros es autobiográfica, pero el objetivo no lo es” , plantea Laura Alcoba , autora de la triología " La casa de los conejos”, en la que la escritora relata su infancia en la clandestinidad como hija de militantes montoneros y la experiencia del exilio. Por Agustina Larrea .

La nueva variante ómicron se expande: una decena de países ya confirmaron casos. Países Bajos comunicó este domingo al menos 13 casos de la variante ómicron, de entre los 61 pasajeros que habían dado positivo por Covid el sábado procedentes de un vuelo desde Sudáfrica.

Un fiscal federal de Córdoba a juicio por pedir coimas. Luis María Viaut es el titular de la Fiscalía Federal de San Francisco, en el este cordobés. Fue denunciado en julio de 2020 por un cooperativista, a quien le exigió US$ 2,5 millones para cerrar una causa por facturas apócrifas. También irá a juicio por exigir una coima de US$ 250.000 para lograr la liberación del hijo de un empresario acusado de violación. Por Gustavo Molina

Los 2.732 días de Gallardo como técnico de River: historia oral de un ciclo sin tiempo. El 6 de junio de 2014 asumió como director técnico. Ningún entrenador le dio tantos títulos a un club como Gallardo a River. A la espera de que anuncie su continuidad o no para 2022, éste es un repaso de Andrés Burgo de una historia que parece anacrónica, del fútbol del siglo XX, pero que es presente puro.

"No pueden imaginar lo que hemos sufrido": a bordo de un avión que trasladó 50 refugiados de Níger a Roma. El viernes habían intentado cruzar ilegalmente el Mediterráneo y fueron encarcelados y torturados en Libia. Este fin de semana esas personas fueron trasladadas de Níger a Italia en una misión organizada por Cáritas Italiana y la ONG Solidaire, de Enrique Piñeyro. Delfina Torres Cabreros participó de la misión y lo cuenta en esta nota.

