Yerba no hay - 31/08/2021

- ¿Querés mate?

- Yerba no hay…

- ¿Qué hacemos entonces?

Nadie sabe con certeza de dónde salió ese diálogo, pero nadie duda tampoco que el remate es una insinuación sexual. Pasar el tiempo hablando de temas interesantes no es una opción para la picaresca popular y, al parecer, tampoco para la campaña legislativa. Por eso el debate se pierde por tangentes virales. Ayer el eje pasó por una declaración de la precandidata a diputada del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, que en una entrevista distendida por streaming al filo de la medianoche dijo que en el peronismo se garchaba mucho. Se hizo trending topic en las redes y María Eugenia Vidal salió a contestarle. Poco después se sumó el ministro de Seguridad del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, a quien no le importó que sus declaraciones afectaran a una candidata de su espacio en su distrito.

No sos vos, soy yo. Podría haberle dicho Berni a Tolosa Paz si la segunda pedía explicaciones por el gatillo fácil dialéctico. Es que el hombre que hace campaña aunque no sea candidato (aún) y usa logo propio (Fuerza Buenos Aires) hace rato que busca marcar distancia con figuras referenciadas en Alberto Fernández. ¿Qué raro todo, no? Porque en eso de no esquivar oportunidad para opinar se parecen bastante. Ayer después de comentar la frase del garche peronista volvió a la carga contra la ministra de Seguridad de la Nación, que días atrás había relativizado las dificultades de la Argentina comparándola con Suiza donde la vida es más “aburrida”. “Cree que vivimos de joda”, le espetó Berni más ofendido que el propio embajador suizo, quien salió por arriba compartiendo en redes sociales un video promocional de su país donde el tenista Roger Federer conversa con Robert De Niro precisamente sobre esa tranquilidad suiza.

Del circo al pan. El gobierno prepara una suba de ganancias y un aumento del salario mínimo. Vedado de hacer anuncios por los comicios, el Frente de Todos aún puede sumar en septiembre unos empujones vía Boletín Oficial, cuenta Delfina Torres Cabreros. Las medidas concretas serían: elevar el piso de Ganancias a un valor de entre $170.000 y $185.000 mensuales brutos, tomando como referencia la revisión de paritarias; y reabrir la discusión por el salario mínimo para sumar entre 5 y 10 puntos más al 35% acordado en abril.

Una buena y una mala de la deuda. Kicillof cerró el canje con acreedores extranjeros y logró la adhesión de los tenedores del 98% de los títulos. Por supuesto, cuenta Delfina, responsabilizó de la deuda a la anterior gestión de Cambiemos. La noticia mala la cuenta Alejandro Rebossio, quien dice que el Gobierno no logró refinanciar toda la deuda de corto plazo por primera vez en 14 meses. El Tesoro colocó el 97% de las letras que se vencían en agosto.

Sexo, dinero y…salud: esta semana llegan casi 5 millones de dosis de vacunas. Esas cifras se alcanzarán con el arribo de 3.248.000 vacunas de Sinopharm y 1.654.500 dosis de AstraZeneca. Esquema completo, aca tenés los pibes para la inoculación.

Covid en China. Agustina Larrea vio el documental que muestra cómo Beijing manejó la información apenas se desató la pandemia y acá te lo cuenta.

#LaFoto: el fiscal rechazó el pedido de inconstitucionalidad del decreto que imponía aislamiento obligatorio. Estefanía Dominguez incumplió el decreto de aislamiento obligatorio al ir al cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos en julio de 2020. Para zafar de la causa judicial su abogado, Mauricio Dalessandro, planteó que el decreto (firmado por el anfitrión de la clandes) era inconstitucional. Su intento no prosperó y ahora define el juez Sebastián Casanello.

Reabren la causa del vacunatorio VIP para investigar a los que recibieron las dosis anticipadas. La jueza María Eugenia Capuchetti había archivado parcialmente la causa y el fiscal Sergio Rodríguez apeló esa decisión, que fue revertida por los camaristas.

El triunfo de Valdés en Corrientes alimenta el sueño de la resurrección radical. El apabullante 77% obtenido por el gobernador correntino le sumó argumentos a la narrativa de la recuperación radical. La celebración no tuvo embajadores del PRO nacional. La interna a cargo de Andrés Fidanza.

Diplomáticos a diplomatear. El Parlasur convocará a una "mesa diálogo" a Chile tras la decisión del Gobierno trasandino de ampliar su plataforma continental, según anunció este lunes el vicepresidente del Parlamento del Mercosur, el argentino Oscar Laborde.

Caripelas

Es un consenso generalizado que quien descubre cosas en las formas de las nubes es una persona romántica. Pero mucho más terrenales son los artistas de la vida cotidiana que encuentran caras en objetos y sin embargo nadie los reconoce. Desde Infusión va nuestro homenaje a través de @veounacara.

El EAAF exhumará tumbas NN para identificar posibles víctimas de "vuelos de la muerte" . Los peritos trabajarán sobre siete tumbas señaladas por quien se desempeñaba como sepulturero durante los años de la última dictadura militar en el cementerio de Villa Paranacito, Entre Ríos.

¿Qué pasa en Vaca Muerta? Victoria De Masi viajó a Neuquén para ver de cerca lo que sucede con la gran promesa energética del país. En esta nota nos cuenta sobre la “sopa química” del fracking, esa basura petrolera que no puede reutilizarse y cuyo tratamiento depende de una articulación público privada siempre sospechada. También estuvo por Añelo, el pueblo al que le prometieron el futuro pero todavía es un lugar de paso. Tenía una población estable de 2.500 personas y una década después tiene 8 mil. El trabajo ahí también falta y, aunque parezca insólito, también escasea el gas. Siguiendo este enlace podés leer la cobertura completa desde Vaca Muerta.

Los plazos de la justicia.

A más de 20 años, archivan la causa de la muerte del financista Perel, un caso que conmocionó al país. Lo habían encontrado junto al cuerpo de su esposa en unas cabañas en febrero de 2001 en Cariló. Ahora la fiscalía de Dolores resolvió archivar la causa y sostiene que no hay pruebas suficientes para afirmar la participación de un tercero. Por Alejandro Marinelli.

Después de 16 años, imputaron por homicidio al ex marido de Mariela Bessonart, desaparecida en Córdoba. A la mujer, de 37 años, se la vio por última vez en septiembre de 2005 en la ciudad cordobesa de Villa María. Su ex marido, Rodolfo Delpino es el principal sospechoso de su desaparición, por lo que estuvo preso 377 días. Por Gustavo Molina.

Estados Unidos culmina su salida de Afganistán tras 20 años de ocupación. Este 31 de agosto expira el plazo fijado por Joe Biden para la retirada de las tropas estadounidenses. Lo cuenta Iciar Gutiérrez. Kabul ha sufrido este lunes nuevos ataques que tenían como objetivo el aeropuerto, pero cayeron en viviendas cercanas.

La avenida más ancha y el segundo país que más futbolistas transfirió en los últimos diez años. Los futbolistas nacidos en Argentina registraron 7.444 transferencias entre 2011 y 2020, mientras que los brasileños duplicaron esa cifra con 15.128 traspasos. Según un informe de FIFA, Ángel Di María es el argentino que más dinero movió en transferencias con sus pases de Manchester United a Paris Saint Germain (2015) y de Real Madrid a Manchester United (2014). El brasileño Neymar es el único que superó la barrera de los 200 millones de dólares cuando pasó de Barcelona a PSG en 2017.