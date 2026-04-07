La misión Artemisa II llegó al momento clave: hitos y malentendidos sobre su paso por el lado oculto de la Luna

Los cuatro astronautas a bordo de la misión Artemisa II alcanzaron el punto culminante de la misión, el sobrevuelo por la cara oculta de la Luna que les hizo batir el récord de distancia a la Tierra y les pone en el camino de vuelta a casa tras el impulso gravitatorio.

En diferentes medios se publicaron informaciones algo confusas sobre la relevancia de lo conseguido por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen y lo que supone un momento histórico. Estos son los verdaderos hitos de la misión y los posibles malentendidos a tener en cuenta para disfrutar mejor de este momento de la exploración espacial:

Primer hito: ya son “extraterrestres”

Desde las 6:38 de este lunes (hora peninsular española), la nave espacial en la que viajan los tripulante de Artemisa II entró en la esfera de influencia gravitacional lunar. Esto convierte a Wiseman, Glover, Koch y Hansen en miembros de un club muy exclusivo: el de los 28 humanos que han abandonado el espacio de gravedad terrestre.

Malentendido: no viajaron ‘hacia’ la Luna

Aunque los astronautas han viajado para encontrarse con la Luna, durante el trayecto no se dirigían directamente hacia nuestro satélite, sino hacia el punto preciso de su órbita en el que se cruzarán para tomar impulso de vuelta. Hay una sutil diferencia, pero interesante.

Segundo hito: el viaje más lejano

Este es nominalmente el mayor logro de la misión. A las 19:56 (hora española) la tripulación superó la distancia del Apollo 13 y se han convertido en los humanos que más lejos han viajado hasta la fecha. Esa distancia siguió creciendo hasta las 01:07 (ya del martes 7) cuando alcanzaron el punto más lejano de la Tierra y la máxima distancia física de nuestro planeta en toda la misión. Los astronautas del Apolo 13 llegaron a 400.171 km de nuestro planeta y Artemisa II lo ha hecho a unos 406.780 km, casi 7.000 km más.

Un punto importante es que se trata de un récord sobrevenido, apunta el astrofísico Daniel Marín. “Es decir, la distancia a la Luna varía entre 363.000 y 406.000 km aproximadamente”, señala. “Si el lanzamiento hubiera tenido lugar en otro mes, no se habría superado el récord del Apolo 13. Por eso la NASA no lo pudo confirmar hasta que se lanzó el 1 de abril”.

Malentendido: no, no son los primeros en ver el lado oculto

Aunque se ha repetido en diferentes medios, no serán los primeros en ver el lado oculto de la Luna: todas las anteriores misiones Apolo pasaron por allí y lo vieron, desde el Apolo 8 hasta el Apolo 17 (menos Apolo 9, que no fue a la Luna). De hecho, fueron los astronautas del Apolo 8 Jim Lovell, Frank Borman y Bill Anders los primeros seres humanos en ver y tomar imágenes de ese lado de la Luna, que ya habíamos visto gracias a las misiones robóticas.

Como curiosidad, el lado oculto de la Luna fue fotografiado incluso antes de que lo fuera el planeta Tierra al completo. Fueron los soviéticos en 1959, con la sonda Luna 3.

Tercer hito: vieron iluminado un 20% de la cara oculta

Debido a su posición, los tripulantes de Artemisa II han visto una parte del lado oculto iluminado por el Sol. En concreto, han podido observar un 20% de su superficie, lo que da el aspecto de una luna creciente. Esta es la parte de la superficie del lado oculto de la Luna que nadie ha visto nunca antes con sus propios ojos, aunque, como recuerda Daniel Marín, las misiones Apolo que alunizaron más al oeste también fueron a la Luna con un porcentaje importante de la cara oculta iluminada. Otra característica es que tendrán una gran panorámica que incluirá el ecuador y los polos, ya que sobrevuelan la Luna a unos 6.500 kilómetros de distancia frente a los aproximadamente 200 km de las misiones Apolo. Durante el sobrevuelo de la cara “nocturna” escrutarán la superficie por si detectan algún tipo de flash relacionado con el impacto de meteoritos.

Malentendido: el terror de quedar incomunicados

Aunque lo de “perder el contacto por radio durante 40 minutos” pueda sonar alarmante, es la rutina en las misiones a la Luna. Todas las misiones Apolo quedaron incomunicadas durante su paso por detrás de la Luna por la sencilla razón de que esta bloquea las señales de radio. No es un periodo de particular peligro, aunque lógicamente se espera con nerviosismo el momento en que reaparecen en la señal de radio (1:25).

Curiosidad: “baches” en la vuelta a la Luna

El bloqueo de la comunicación dura entre 40 y 50 minutos, una cifra variable por un motivo muy interesante: la presencia de anomalías gravitatorias, llamadas mascones, que fueron detectadas en las misiones de los años 60. “Los cuerpos planetarios no suelen tener una distribución de masa uniforme en su interior, es decir, que encontramos zonas con mayor y menor densidad”, explica Nahúm Méndez Chazarra, geólogo y divulgador. “En la Luna, existen los mascones -una abreviatura del término mass concentration-, que son zonas donde hay una gran concentración de masa debida probablemente al ascenso en su momento de magma desde las profundidades, mucho más denso que la corteza lunar. Este exceso de masa puede actuar sobre las misiones espaciales que pasan cerca de la superficie lunar, ya que ejercen una especie de tirón capaz de alterar ligeramente la trayectoria y la velocidad. En cualquier caso, apunta Marín, a la distancia que pasa Artemisa II la influencia de los mascones será mínima (si estuviera en órbita lunar sería diferente).

Cuarto y quinto hitos: ‘atardecer’ terrestre y ‘eclipse’ solar

A la 00:45 (del martes 7) los astronautas han visto un “Earthset” (o atardecer terrestre) seguido de un “Earthrise” (o amanecer terrestre) a las 01:25. La Tierra se esconderá y saldrá por detrás del horizonte lunar y será uno de los momentos más bonitos de la misión, que rememorará la famosa imagen tomada por los astronautas del Apolo 8 en la Navidad de 1968.

Entre las 02:35 y las 03:32 h se produce lo que Nicola Fox, jefa de ciencia de la NASA, ha llamado “eclipse” solar. “Hacia el final del sobrevuelo, la tripulación observará un eclipse solar desde el espacio, ya que Orión, la Luna y el Sol se alinearán de tal manera que los astronautas verán nuestra estrella desaparecer tras la Luna durante aproximadamente una hora”, explica la NASA. Los astronautas aprovecharán la oportunidad para analizar la corona solar —la atmósfera más externa del Sol— mientras asoma por el borde de la Luna. “Podrán ver la corona porque la Luna no tiene atmósfera”, apunta Marín. “Y llevarán gafas y equipo especial para ver el Sol y no quemarse la retina”.