La escritora Mariana Enriquez mostró el hostigamiento que recibe cuando opina sobre Milei

Con el objetivo de visibilizar la violencia y las acusaciones cada vez que emite un comentario sobre la coyuntura política y social, la escritora y periodista argentina Mariana Enriquez -quien está de gira por España para presentar su nuevo libro, “Un lugar soleado para gente sombría- decidió exponer en su cuenta de Instagram una serie de insultos y amenazas que recibió tras haber declarado en el marco de una nota con el diario español El Mundo que ”Milei demuestra que la democracia no es garantía de nada“.

Autora de aclamadas novelas como “Bajar es lo peor” y “Nuestra parte de noche”, así como de los libros de cuentos “Los peligros de fumar en la cama” y “Las cosas que perdimos en el fuego”, contó que la nota publicada en el diario El Mundo generó una fuerte reacción por sus comentarios sobre política. La escritora mencionó que, si bien “responde con respeto a las preguntas sobre el presidente Milei, su opinión no es favorable hacia él”. Y expresó que, al exponer su opinión sobre temas políticos, ha recibido reacciones agresivas y comentarios ofensivos.

“¿Cree que Milei, con su motosierra al estilo de La matanza de Texas, es un villano autoconsciente?”, le pregunta el periodista durante la entrevista. “No, yo creo que él se cree un superhéroe y que los villanos son los otros. Como Batman, un superhéroe oscuro, o Iron Man, un empresario que vendía armas. La motosierra es para recortar el Estado. Ganó las elecciones, y aunque es legítimo, demuestra que la democracia no es garantía de nada. Más que el personaje, me inquieta el giro reaccionario de la sociedad que lo ha elegido”, respondió la autora con lectura política e ingenio literario.

Con capturas de pantalla compartió algunos de los comentarios recibidos, como el de un usuario identificado como SantiAZV, quien calificó los argumentos de la escritora como “soflamas y propaganda llorica”, y agregó que Milei está siendo beneficioso para Argentina.

“No lo pongo para victimizarme porque no me importa mucho: si digo no quiero opinar de Milei me tratarán de facha y cobarde que no quiere comprometerse es lo mismo. Es nomás para mostrarles que exponerse opinando no solo sobre Milei sino sobre izquierda, derecha, progresismo, lo que sea genera respuesta agresivas y para no juzgar a quien no quiera hacerlo, porque no todo el mundo quiere que le digan, como acá, que los militares violaron no solo a mujeres sino también a animales”, reflexionó.

Después, fiel a la línea que usa desde su cuenta de forma habitual, Enriquez también compartió fotos de presentaciones y curiosidades de Pamplona, donde se encuentra actualmente para presentar el libro, aunque mencionó que debido al frío y la falta de tiempo, no sale mucho.

